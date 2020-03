Angoixa, moments de tensió i preocupació per la falta de material, així es viu l'epidèmia a les residències de gent gran

El personal de les residències de gent gran afronta amb nervis i angoixa la situació que s'està vivint aquests dies amb l'expansió del coronavirus. La manca de material de protecció de forma generalitzada, com mascaretes i bates impermeables, posa en risc la seguretat dels treballadors, però també la dels residents, més vulnerables al virus en ser d'edat avançada i patir, en gran mesura, patologies cròniques.



Paco Pareja, responsable de Salut Laboral de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, explica a Públic que les treballadores viuen amb "angoixa important" la manca de material protector. "Estan treballant sense poder protegir-se des del punt de vista de riscos laborals", denuncia Pareja.

Degut al tancament dels centres de dia, hi ha hagut transferències del personal entre centres i han canviat horaris i condicions laborals, expliquen des d'UGT.

En una enquesta a 50 residències que CCOO va fer pública aquest dimecres, es recull que el 40 % de les residències de gent gran no utilitzen equips de protecció. De les que ho fan, un 60 % no poden canviar-los cada dia. Pareja denuncia el cas d'una residència de la qual prefereix no dir-ne el nom en què la direcció ha instat a utilitzar tovalloletes humides a mode de mascareta. "Una direcció no pot fer això. Han de fer la gestió on toqui".



Javi Moreno, secretari de Serveis Socials i Igualtat dels Serveis Públics d'UGT, afegeix que la situació als centres és "de por". A la poca disponibilitat de material de protecció s'hi suma la "poca informació" per part de l'Administració. A més, degut al tancament de centres de dia, part del personal ha estat transferit, i també es donen casos de canvis d'horaris i condicions laborals. Això és un element que afegeix més estrès als professionals.

Proteccions només per casos positius

Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Riscos Assistencials (ACRA) -la principal patronal del sector, que atén unes 57.000 persones-, explica a Públic que les proteccions estan previstes per quan hi ha casos positius. "No està previst dotar als centres de material de forma preventiva", afegeix. A més, apunta que es disposa de packs de protecció per a dos dies, perquè es calculava que quan es detectés un cas, "en dos dies vindria Salut i s'enduria l'usuari" a un centre hospitalari. Aquestes mesures estan disponibles a totes les residències, apunta. El problema, però, és que Salut "no dona resposta abans de dos dies" degut al col·lapse que està experimentant.



Aquest dimecres es va fer públic que sis avis d'una residència de Capellades havien mort a causa del coronavirus. Al centre hi ha més persones afectades i s'ha habilitat una planta per confinar-les, segons un comunicat de l'Ajuntament. Hi ha altres centres amb afectacions importants, com la residència de gent gran d'Àger, a la Noguera, on hi ha 14 avis contagiats, dels quals quatre estan a l'hospital i la resta romanen al centre, aïllats.



Capellades està a pocs quilometres d'Igualada, un dels quatre municipis confinats de la Conca d'Òdena. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat un pla de contingència per a les residències d'avis de la zona, tan públiques com privades. Per a Castells és important dissenyar un pla "únic" que ajudi "a contenir un focus perillós". "Demanem que s'hi posin tots esforços per fer-ho possible", ha subratllat. Aquest dijous es compleix una setmana del confinament total de la Conca d'Òdena.

Les dificultats per l'aïllament als centres

"Ningú es pensava que això fos tan greu, i per això ningú ho havia calculat", afirma Pascual. Des de l'Associació també demanen que, en cas que hi hagi un cas positiu, no es retorni la persona a la residència fins que estigui recuperat. "No sempre es pot aïllar. Si l'entitat ho pot assumir, cap problema. Però sinó, hem d'anar amb compte, perquè l'únic que farem és tenir un focus important".



Per evitar l'extensió dels contagis, Javi Moreno apunta que des d'UGT han recomanat fer "un treball de sectorització" per tal que no hi hagi un traspàs de personal ni usuaris dins dels centres. "Recomanem que sempre estiguin els mateixos treballadors amb els mateixos usuaris i professionals. Perquè si es detecta algun cas, com a mínim que estiguin els contactes localitzats", apunta.

A les residències sense casos positius hi ha més tranquil·litat, tot i que han pres mesures addicionals i els treballadors segueixen el confinament.

Pascual remarca que la situació és diferent entre els centres on hi ha casos positius i en els que no. "On n'hi ha, la tensió augmenta per moments. Però hi ha moltíssims centres lliures de persones contagiades, i en aquests centres, la tranquil·litat és més gran".



Un d'aquests centres es Lepant Residencial, a Barcelona. Hi ha 180 residents i 90 treballadors, i cap cas de coronavirus. "Ho portem bé, el millor que podem. Hi ha algun moment d'estrès, els residents estan més afectats que normalment, però estem tranquils. Si en algun moment tinguéssim un cas, ho afrontaríem", explica a Públic Cristina Mateu, psicòloga del centre.



Mateu explica que han pres precaucions addicionals per evitar que algun treballador pugui portar el virus de l'exterior, com anar només de la feina a casa i utilitzar els uniformes, tot i que normalment vagin vestits de carrer. A més, també han espaiat les taules del menjador i han reforçat la higiene.



"Intentem ser positius i pensar que si tenim un cas, ho podrem superar", continua Mateu, tot i que saber de casos com el de Capellades afirma que "inevitablement" els aporta més estrès. Tot i així, per les condicions del centre, on quasi totes les habitacions són individuals, "l'atenció podria estar bastant coberta".



Una situació similar és la que es viu a la Llar d'Avis Sant Quirze, a Sant Quirze del Vallès. Amb 84 residents, no tenen cap cas positiu. Hi ha 44 treballadors, que segueixen normes de confinament per evitar introduir el virus al centre. "No entra ningú més", explica Maria Àngels Pio Caus, la directora. Viuen la crisi amb tranquil·litat però tot i així explica que estan "preocupats pel material que necessitem, com mascaretes i guants, perquè escasseja. Ens arriba amb comptagotes i el cuidem com si fos or".



A Sant Feliu de Guíxols, a la residència Surís també treballen "amb normalitat", explica la coordinadora del centre. No hi ha hagut cap incidència ni entre les 64 persones grans que hi viuen ni entre els 50 treballadors. Tot i això, segueixen, igual que la resta de centres, la prohibició de visites de familiars dictada la setmana passada.