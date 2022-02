Antich relleva Cuixart amb el repte de seguir fent créixer Òmnium: "Volem ser un milió"

La candidatura per la junta directiva encapçalada pel filòsof Xavier Antich ha estat ratificada per més de 21.000 socis d’Òmnium Cultural en l’assemblea general celebrada aquest dissabte. Antich ha agafat el relleu de Jordi Cuixart, que l’ha presidit durant quasi set anys, quatre dels quals a la presó, i ha anunciat que tenen per davant l’objectiu de "seguir creixent" i arribar a ser una entitat amb un milió de socis: "Ho necessitem per vertebrar la societat civil".

"La repressió no ha pogut amb Òmnium, ni tancant el seu president quatre anys a la presó"

Actualment, Òmnium Cultural és l’entitat que compta amb més socis d’Europa, que ja superen els 190.000. "La repressió no ha pogut amb Òmnium, ni tancant el seu president quatre anys a la presó", ha afirmat Antich en el discurs després de l’anunci que la candidatura havia estat ratificada amb més de 21.000 vots. "Aquí estem, més forts que mai, i amb l’esperança intacta", ha reblat.



Per a la nova junta directiva, Antich s’ha envoltat de personalitats conegudes del món polític i cultural català. La vicepresidència estarà ocupada per la periodista Mònica Terribas i la portaveu d’Òmnium a Somescola Marina Gay. L’advocada Marina Gallés és la nova secretaria de l'entitat, acompanyada per la també advocada i directora de serveis del Departament de Cultura Marta Garsaball com a tresorera.



Com a vocals, més cares conegudes, com l’exconseller Joaquim Forn, el periodista i activista David Fernàndez, la periodista Natalia Touzon, la sociòloga i activista Iolanda Fresnillo, la biòloga Nuria Basi, el doctor en Filosofia Àngel Castiñeira, l’economista Gerard Pijoan , l’historiador Lluís Duran, l’advocat i politòleg Dídac Amat i el també politòleg Marc Sanjaume.

El llegat de Cuixart

L’acte ha comptat amb un fil conductor al voltant de l’1-O i el llegat de Cuixart,

a qui Antich ha agraït la feina feta -també ha mencionat els expresidents de l’entitat Jordi Porta i Muriel Casals. Antich ha definit l'etapa com "l’Òmnium de les lluites compartides, de l’1-O, de la fermesa contra el Suprem i dels 190.000 socis".

La defensa de la llengua i la cultura catalanes, al centre

Durant el seu discurs, Antich ha remarcat que es marquen objectius ambiciosos en aquesta nova etapa: "No hem vingut aquí a passar l’estona". El context actual posa un "repte com a país gegant", que és "exercir plenament el dret a l’autodeterminació per culminar la independència", ha dit. Per això, l’entitat buscarà ampliar la seva base social i s’arremangarà perquè sigui així: "Hem vingut a guanyar. Venim a picar pedra".



Antich ha assenyalat la lluita per la llengua i la cultura catalanes com dos dels pilars de la tasca d’Òmnium, que prosesseguirà amb la seva tasca al capdavant de l’entitat: "La llengua catalana és punt de trobada, no de confrontació. Té en contra un Estat hostil que vol minimitzar-la fins a convertir-la en irrellevant, i no ho permetrem", ha afirmat.



El record pels exiliats i els més de 4.000 represaliats per l’Estat també ha estat present durant l’acte i en el discurs del nou president, qui ha manifestat "orgull" per tots ells. "Vivim en una democràcia anòmala. A l’Estat es violen sistemàticament els drets fonamentals", ha reblat. D'altra banda, ha enviat una "abraçada immensa" a la comunitat ucraïnesa a Catalunya: "Tornem a cridar ‘no a la guerra’, per principi i per convicció".



L’acte ha estat emotiu, amb referències constants a l’1-O, la presó i l’exili a través de diferents vídeos. La junta sortint s’ha acomiadat amb un discurs de Cuixart en què ha deixat clar que no tiren la tovallola: "Avui passem el testimoni. Volem ser útils a Catalunya i als Països Catalans. Volem ser útils a la seva societat. Que quedi clar: no ens rendim, no estem cansats. Estem més determinats que mai i per això passem el relleu a una nova Junta".