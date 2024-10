Aquestes són les afectacions a la mobilitat per la cloenda de la Copa Amèrica que hi ha des de dimarts al centre de Barcelona

El concert de cloenda de la Regata Cultural de la Copa Amèrica de vela comporta afectacions a la mobilitat al centre de Barcelona des d'aquest dimarts. L'actuació gratuïta de Josep Carreras i Sara Baras serà aquest diumenge a les 20 h en un gran escenari on es preveuen milers d'espectadors. S'emmarca en el programa d'activitats de la Fundació Barcelona Promoció per commemorar el 200è aniversari del passeig de Gràcia, efemèride considerada com a Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic (EEIP).

Per tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomanen especialment l'ús del metro tant per desplaçar-se per aquest àmbit durant els dies d'afectacions, com particularment per assistir al concert. Aquest dimarts a la nit es tallarà el tronc central del passeig de Gràcia, entre els carrers de València i Mallorca, on s'haurà de muntar el gran escenari que acollirà l'actuació.

Sense afectar la circulació de les vies transversals, es restringirà la circulació al centre del passeig fins al següent dimarts, dia 22, a les 6 h del matí. Serà aleshores quan ja hauran finalitzat els treballs de desmuntatge i estarà restablerta la circulació. En tot cas, la mobilitat a peu i en bicicleta no patirà afectacions a la mobilitat, ja que els laterals del passeig de Gràcia romandran oberts.

Durant el cap de setmana el tall s'ampliarà a dos trams més del passeig fins a l'altura de Rosselló. El següent tram del passeig, entre Mallorca a Provença, estarà tallat des de dissabte a primera hora del matí fins dilluns a les 8 h. El tercer tram del passeig de Gràcia, entre Provença a Rosselló on també es podrà veure l'espectacle amb grans pantalles, només estarà tallat durant el diumenge, dia en què tindrà lloc el concert.

Així mateix, el dia del concert, el dispositiu de la Guàrdia Urbana preveu tallar la circulació dels carrers transversals, de Mallorca i Provença, entre la rambla de Catalunya i Pau Claris. Aquest tall a partir de les 14 h ha de permetre garantir l'accés a peu i esglaonat a l'espectacle i la marxa del públic assistent, un cop finalitzi. L'accés als aparcaments subterranis, entre els carrers de València i de Rosselló, estarà garantit excepte el dia del concert entre les 14 h i les 00 h.

El tram següent del passeig, entre Mallorca i Provença, estarà tallat des de dissabte 19 fins dilluns 20 a les 8 h.

Entre Provença a Rosselló es tallarà únicament diumenge, així com els trams pròxims dels carrers de Provença i de Mallorca.

Sense afectacions a vianants ni bicis. pic.twitter.com/JvbHobmhXU — Barcelona Mobilitat (@BCN_Mobilitat) October 14, 2024

Afectacions a línies d'autobús

Les restriccions també comportaran afectacions sobre les línies d'autobús que circulen per aquest àmbit, que hauran de variar el seu recorregut. Des d'aquest dimarts a les 22 h hi haurà afectacions. Fins dimarts vinent, dia 22, a primera hora, les línies 7, 22, 24 i V15 es desviaran per itineraris alternatius per Pau Claris i Roger de Llúria. I la línia H10, el dia del concert, es desviarà pel carrer d'Aragó. Les parades de bus del passeig de Gràcia al tram afectat quedaran anul·lades i se n'habilitaran d'excepcionals.

Afectacions al Bicing

Pel que fa al Bicing, hi haurà dues estacions afectades per la celebració del concert, el mateix diumenge a la tarda. Es tracta de les estacions 364 i 374, situades al passeig de Gràcia, entre València i Mallorca i entre Provença i Rosselló, respectivament. Les dues parades no estaran operatives la tarda de diumenge 20.