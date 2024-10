Milers de persones es manifesten en contra de la Copa Amèrica i reivindiquen que Barcelona "no es ven"

Sota el lema "Copa Amèrica Mai Més", milers de persones ―2.000 segons la Guàrdia Urbana, 6.000 segons els organitzadors― s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per reclamar un canvi de model turístic i que la ciutat no torni a acollir un esdeveniment d'aquestes característiques. La marxa ha recorregut part del front marítim barceloní, des de la plaça de Correus fins al mirador del camp de regates, al final del carrer Marina.

Els manifestants, convocats per la Plataforma No a la Copa Amèrica ―que agrupa més de 140 entitats―, han criticat la inversió pública en l'esdeveniment, la massificació turística i han reivindicat que Barcelona "no es ven". Així mateix, han destacat el rol dels veïns dels barris del litoral i dels treballadors que històricament han estat vinculats amb el mar com els pescadors.

Multitudinària manifestació un diumenge a #Barcelona amb més de 6.000 persones contra el model de ciutat que precaritza i expulsa la classe treballadora!#CopaAmericaMaiMes@NoCopaAmerica pic.twitter.com/Hqi1KsmLnz — IAC (@la_IAC) October 13, 2024

"Els vostres velers ens pugen els lloguers" o "Collboni, torna'ns els diners" han estat alguns dels càntics que s'han sentit durant la mobilització que ha passat pel centre de la Barceloneta, sota l'atenta mirada de veïns i turistes. La major part de les crítiques han apuntat a l'alcalde socialista, per impulsar "la copa del frau".

La portaveu de la Plataforma No a la Copa Amèrica, Esther Jorquera, ha lamentat el "desconeixement" de Collboni a l'hora de dir que aquest macroesdeveniment connecta la capital catalana amb el mar. "Barcelona sempre ha estat connectada", ha asseverat, mentre criticava que precisament la vela és un esport "elitista". Els manifestants també han advertit que la Copa Amèrica "passarà factura" a tots els partits que hi van donar suport.

Jorquera també ha acusat l'organització de "promoure la massificació turística i d'inflar les dades" per aconseguir que Barcelona acceptés acollir la competició. La portaveu ha reclamat "transparència" per poder conèixer la situació real i ha recordat que han interposat una denúncia davant l'Oficina Antifrau.

Crítiques a un "innecessari" dispositiu policial

L'organització havia planificat dos recorreguts per arribar al mirador, però, segons han explicat, no se'ls ha permès seguir cap dels dos. La presència dels Mossos d'Esquadra ha estat evident al llarg de tot el trajecte, especialment a la zona final, davant del mirador.

La Plataforma ha titllat el dispositiu policial d'innecessari i han reivindicat que la manifestació ha estat "pacífica". La marxa s'ha desenvolupat sense aldarulls i només al final s'ha cremat de forma simbòlica una rèplica del trofeu de la Copa Amèrica.