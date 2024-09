Colau diu que el temps ha demostrat que es van "equivocar" amb la Copa Amèrica: "És millor reconèixer l'error"

L'excalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat en un missatge a les xarxes que el pas del temps ha demostrat que es van "equivocar" amb la Copa Amèrica de Vela. "És millor reconèixer l'error i explicar obertament la situació", ha declarat.

En la publicació relata que van entendre que era un esdeveniment que tenia relació amb una ciutat amb mar i van establir que només l'acceptarien si tenia un retorn social, era obert a la ciutadania i l'aportació de l'Ajuntament no superava els cinc milions anuals -els mateixos que es donen al Mobile-.

Reconeix que amb això van creure que es podria produir un efecte positiu per a la ciutat però ha reconegut que no ha estat així: "Els límits no s'han respectat i l'impacte positiu no es veu per enlloc". Colau ha afegit que el que es veu és "apatia i molèsties" per a la ciutadania, "elitització" de la ciutat, despeses "disparades" i "sospites de frau".

L'exalcaldessa ha reconegut que haurien d'haver investigat més sobre els precedents de la Copa Amèrica, verificar els informes del retorn positiu que havia de tenir per a la ciutat o especificar més a les clàusules de l'acord "perquè ara no fos possible la mala gestió que s'està fent per part de l'actual govern".

Davant de tot plegat, Barcelona en Comú ha anunciat que portaran el debat al ple municipal d'aquest divendres. En concret, volen exigir una auditoria completament independent sobre els informes previs d'impacte que va presentar la Copa Amèrica així com de les despeses públiques i el suposat retorn a la ciutat de l'actual edició. També volen proposar al govern municipal i a la Generalitat que descartin tornar a acollir aquest esdeveniment.

D'altra banda, l'exalcaldessa ha explicat que el mandat passat es van quedar "sols" defensant que el que necessitava Barcelona no eren més turistes ampliant l'aeroport, ni uns jocs d'hivern o un museu com l'Hermitage. Ha afirmat que això va portar a una "intensa campanya" per presentar els comuns com "els del 'no'' però ha defensat que, en aquests casos, el temps sí els ha donat la raó.