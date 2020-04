Aquestes són les claus que determinaran com s'avança de fase a cada zona

Diversos indicadors marcaran si una província –o una altra àrea geogràfica– pot passar de fase en la desescalada. El Ministeri de Sanitat no ha informat encara dels estàndards màxims i mínims que es requeriran, encara que sí que han marcat quins seran els indicadors, dividits en quatre grans grups: indicadors epidemiològics, capacitat assistencial, mobilitat i socioeconòmics.

El director del Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha especificat que no hi ha un "indicador únic" que marqui el canvi de fase. "La transició no es basarà en indicadors únics ni en llindars fixats perquè depèn de diversos factors com la situació epidemiològica, la capacitat assistencial, els mecanismes per garantir les mesures de control o sistemes de vigilància adequats que depèn de tenir més recursos humans", ha indicat en roda de premsa aquest dimecres.



Segons les indicacions de Sanitat, i encara que s'anirà detallant al llarg d'aquests dies, això significa que l'avaluació serà global de la situació de cada província. "Hem de valorar màxims i mínims i el ministeri està treballant en això amb les comunitats autònomes. Hi ha una gran interrelació entre tots els indicadors que ara s'ha d'acabar d'estudiar", assenyalen les autoritats sanitàries.



De fet, Simón va explicar que es pot donar que una província es trobi en millor situació que una altra malgrat que el número d'incidència del coronavirus sigui major però, no obstant això, té millor capacitat assistencial.

Situació epidemiològica: diagnòstics, contagis i duplicació del virus

L'evolució de la pandèmia en cada zona marcarà cada pas. Hi ha diversos indicadors en aquest apartat que no tenen ni màxim ni mínims fixats encara. No obstant això, sí que serà completament necessari que les zones tinguin un número de reproducció bàsic per sota d'un durant almenys 14 dies. El Ministeri de Sanitat no ha publicat fins ara informació per províncies, però ara totes les comunitats autònomes -menys Melilla- estan per sota d'un.

A part d'aquest número, es vigilarà el nombre de casos amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, el nombre de nous contagis confirmats per laboratori, quants casos requereixen hospitalització i quants acaben ingressats en l'UCI, així com el nombre de morts. Presa aquí molta importància el número d'infectats cada 100.000 habitants i, encara que oficialment s'ha evitat concretar un número, fonts sanitàries indiquen que haurien d'estar al voltant d'un o dos casos per cada 100.000 habitants. Aquest dimecres set comunitats s'han situat en menys de dos casos: Astúries, Balears, Comunitat Valenciana, Extremadura i Múrcia. Andalusia i Canàries



S'analitzarà també el nombre de sanitaris que resulten contagiats, així com el nombre de professionals que cada província té dedicats a atendre casos de coronavirus en relació amb el número d'infectats.

Indicadors per a la fase de desescalada

D'altra banda, una altra clau estarà en l'avaluació primerenca dels nous casos i el temps que triguen a detectar-se, aïllar el nou positiu i detectar els seus contactes.



El Ministeri de Sanitat ha demanat per a això a les comunitats autònomes que estableixin mecanismes de transmissió d'informació que permetin una alerta i resposta primerenques. També que garanteixin fonts d'informació que puguin identificar "situacions de risc" a través de les bases de dades de defuncions, baixes laborals, vigilància sindròmica (del grup de malalties que tenen similitud de signes i símptomes) o trucades a telèfons d'urgència.



D'altra banda, per assegurar que hi ha una bona identificació i resposta dels contagis, les comunitats han de tenir la capacitat per habilitar instal·lacions per a aïllament de casos lleus que no puguin fer efectiu l'aïllament en el seu domicili, un protocol adequat amb personal suficient per identificar i controlar els aïllaments i protocols de garbellat o mitjançant l'ús de tècniques de diagnòstic basades en "pooling" que permetin identificar focus de transmissió com en les residències, els centres sociosanitaris o les presons.

Capacidades estratègiques del sistema sanitari

La segona clau perquè una província passi de fase és que garanteixi que té un sistema sanitari preparat per a un nou brot de coronavirus. En aquest punt, es donarà especial importància al nombre de llits UCI, al fet que els centres sanitaris disposin d'almenys la meitat de les seves unitats de vigilància intensiva lliure i que tinguin respiradors de reserva.



També es tindrà en compte l'estoc de material de protecció dels centres sanitaris -màscares, EPI-, les seves reserves de medicació per a malalts crítics, el nombre de proves PCR disponibles i la capacitat dels laboratoris per analitzar-les.

Dins d'aquest primer marcador entrarien una sèrie de recomanacions per a l'estratègia de transició als hospitals: tenir alliberades almenys la meitat dels llits disponibles en les unitats de vigilància intensiva i que els hospitalitzats per coronavirus no superin el 30% de la capacitat normal, duplicar o triplicar el nombre de llits UCI respecte a la capacitat preCovid 19, disponibilitat suficient d'Equips de Protecció Individual, separació dels circuits dels pacients amb Covid-19, disponibilitat d'alternatives d'hospitalització, reserves d'equips de ventilació mecànica invasiva i un altre equipament mèdic necessari, així com de medicació per al tractament de pacients crítics i consultes d'atenció al personal sanitari per a triatge, diagnòstic i seguiment i suport psicològic.

També hi ha una altra sèrie d'aspectes identificats ja per a l'atenció primària, a més de garantir que els sanitaris dels centres de salut també tinguin EPIs: aconseguir un diagnòstic precoç i aïllament de casos de Covid-19; habilitar centres específics de pacients sospitosos o circuits separats per atendre persones amb símptomes; reforçar l'atenció domiciliària i presa de mostres amb mecanismes logístics per al trasllat de mostres als laboratoris que permetin obtenir els resultats en 24-48 hores; establir protocols de protecció del personal; identificar, vigilar i fer costat als centres socials; i acudir a la telemedicina per a consultes.

Mobilitat i situació socioeconòmica

Finalment, s'estudiaran les dades de mobilitat: desplaçaments interprovincials, de llarg recorregut, o la utilització del transport públic en les grans ciutats. Sobre aquest últim aspecte, el Ministeri de Transport ha demanat a les comunitats que calculin la demanda de transport urbà i recomanen que no s'ocupi més que la meitat dels seients del transport col·lectiu i un màxim de dues persones dempeus per metre quadrat.



En el terreny econòmic, es vigilaran les afiliacions a la seguretat social, els ERTO i el consum d'energia elèctrica. Es tracta de determinar com afecta l'obertura econòmica i, per tant, l'augment dels desplaçaments a l'evolució de l'epidèmia.



Sobre aquests marcadors el Govern espanyol no ha donat més informació. Les ordres que es publiquin en el BOE dels pròxims dies concretaran aquests aspectes encara que, segons va poder saber Público, serviran per decidir quan passar de fase si un territori compleix amb els altres dos marcadors.