Aquestes són les millors coques de Sant Joan 2024 per celebrar la revetlla

Ja tornem a ser a la revetlla de Sant Joan, un moment molt especial per a molts catalans. Petards i fogueres comparteixen protagonisme amb un dolç típic: la coca! Alguns opten per fer-la a casa, mentre d'altres van per la via ràpida i la compren a la pastisseria. Si formes part d'aquest segon grup, t'expliquem on comprar les millores coques de Sant Joan de Catalunya.

I és que un any més s'ha celebrat el concurs La Millor Coca de Sant Joan de Catalunya. Més de 250 propostes han participat en la VI edició del certamen, la qual cosa suposa un rècord de participació. El reconeixement es va entregar fa unes setmanes a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona.

Un jurat d'excepció va ser el responsable de la difícil selecció de guanyadors, compost per fins a 18 noms de professionals reputats del sector. Les coques participants que van manipular, les van aportar els concursants solidàriament per ser entregades a la Fundació Canpedró. L'objectiu és evitar el malbaratament alimentari i donar suport a la inclusió social.

El concurs compta amb el suport dels gremis de flequers i pastissers de Catalunya, a més de patrocinadors privats. L'entrega de premis la va conduir la presentadora del pòdcast Unadecada Anna Rosell, tercera generació de forners, que va entregar els trofeus i diplomes a les diverses categories. Repassem els guanyadors de les cinc categories.

Coca tradicional de fruites confitades i pinyons

La pastisseria Pachi Larrea de Castelldefels (Baix Llobregat) ha estat la guanyadora de la categoria de Coca tradicional de fruites confitades i pinyons del concurs aquest 2024. "Una elaboració que sens dubte reflecteix tota la feina feta des de fa més de 60 anys, donant com a resultat un brioix de qualitat i elaborat amb productes ecològics i de proximitat", detallen els organitzadors.

Coca de crema i pinyons

Pel que fa a la categoria de Coca de crema i pinyons, el premi ha anat a parar a La Palma Pastissers, amb punts de venda a Sant Cugat, Barberà i Sabadell (Vallès Occidental). L'elecció com a guanyadora d'aquesta peça ha estat gràcies al seu equilibri entre ingredients, sabor, esponjositat i una crema molt ben feta i de qualitat, justifiquen des del jurat.

Coca creativa

El premi de la categoria de Coca creativa ha anat a la ciutat de Barcelona, concretament a la pastisseria Nova Brunells. Es tracta d'un participant que ha aconseguit sorprendre en aquesta particular categoria: ho ha fet gràcies a "l'originalitat de la forma i utilització de fruites com a protagonistes". Els organitzadors destaquen que el jurat l'ha escollit per unanimitat, "convençuts del seu èxit". Combina alfàbrega, llimona i oli d'oliva!

Coca de llardons

Una altra més clàssica és la Coca de llardons, categoria en la qual el guanyador ha estat la Pastisseria Muntada de Castellar del Vallès (Vallès Occidental). Segons ha destacat l'organització, van presentar "una coca lleugera, cruixent amb una sublim pasta de full i equitativa amb la seva disposició de pinyons, llardons i sucre".

Coca de xocolata

I acabem amb un clàssic com és el Forn Gil de la ciutat de Barcelona, que en aquest cas s'ha imposat la llaminera categoria de Coca de xocolata. El jurat va quedar "molt impressionat" pel seu binomi de masses i per ser una coca-brownie amb "un gust molt equilibrat i un aspecte molt atractiu".