Sant Joan 2024: set escapades d'última hora per aprofitar la revetlla a Catalunya

S'acosta la que per a molts és una de les nits més màgiques de casa nostra. El foc, la tradició i l'arribada de l'estiu són protagonistes de la revetlla de Sant Joan, popularment anomenada la nit més curta de l'any, per bé que molts cops no ho sigui. La nit del 23 de juny se celebra el solstici d'estiu, i enguany el dia 24 és dilluns, i ens permet gaudir d'un cap de setmana llarg.

Arreu de Catalunya es viu amb revetlles, fogueres i petards arreu de pobles i ciutats, a més de correfocs, concerts o falles. També se celebra amb l'arribada de la flama del Canigó, que porten voluntaris que acaben portant el foc a tots aquests indrets on se celebra. A més, s'acostuma a menjar la típica coca de Sant Joan, que pot tenir diverses variants.

Per tot plegat, us proposem enguany viure la revetlla de Sant Joan des d'un punt de vista diferent. Des de fer el primer bany de la temporada a la platja a escapar-te cap a la muntanya, passant per concerts o les baixades de falles als Pirineus. Set escapades d'última hora per aprofitar el cap de setmana llarg a Catalunya.

Descobreix les baixades de falles als Pirineus

Amb voluntat de celebrar el solstici d'estiu, pregar per bones collites i espantar els mals esperits, diversos pobles del Pirineu celebren unes festes rituals que tenen el foc com a protagonista. Es tracta de les falles:

és icònica la corrua de persones carregades de foc que baixa per la muntanya pels volts de Sant Joan a diversos indrets de les comarques de l'Alta Ribagorça, els Pallars Jussà i Sobirà.

A Les i a Arties, a la Vall d'Aran, es conserva la tradició de cremar un avet la nit més llarga de l'any, en vigílies de Sant Joan. És un costum mil·lenari que es va cristianitzar, però amb orígens en una tradició cèltica. A més, cal recordar que, per la vigília de Nadal, algunes poblacions del Berguedà també fan l'anomenada Fia-Faia. L'any 2015, totes aquestes festes van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Un fallaire en el moment de tirar la falla a la foguera a Isil (Alt Àneu), en una imatge d'arxiu. — Marta Lluvich / ACN

El primer bany (de nit) a la costa

Per als més atrevits, banyar-se a la costa de nit durant la revetlla de Sant Joan també és una opció divertida, que per a alguns s'ha convertit ja en una tradició. Les costes del litoral català són ideals per passar una vetllada perfecta, fer un sopar a la fresca i acabar-nos remullant per celebrar l'arribada de l'estiu. Això sí, amb les màximes precaucions, especialment si ho fem de nit.

Així, serà ideal si aprofiteu que serà un cap de setmana llarg i feu nit al litoral català. Si no saps per on començar, aquí et proposem 14 de les millors platges i cales de Catalunya. I si ja tens clar per quina zona estaràs aquesta revetlla de Sant Joan, també pots afinar més i donar un cop d'ull a aquestes vuit de les millors cales per gaudir de la Costa Daurada o aquestes cales per enamorar-se de la Costa Brava.

Gaudeix de la fresca a la Cerdanya

Cert és que es tracta d'una comarca massificada pel turisme i especialment les segones residències, però ja que per Sant Joan molts opten per la platja, també pot ser una bona opció viure la revetlla a la Cerdanya, amb la seva fresca i les temperatures més baixes. I és que la zona és molt més que aquella comarca al Pirineu on molts fan vida a l'estiu, hi esquien a l'hivern i s'hi salten el confinament quan hi ha una pandèmia.

El territori té una riquesa patrimonial i històrica fora mida, uns paratges i una natura que no ens acabarem i una tradició i un caràcter molt propis. Les activitats a l'aire lliure són un dels puntals d'aquesta comarca, des d'on també podem aprofitar per viure una revetlla de Sant Joan amb més tranquil·litat. Si voleu aprofitar, us acostem també vuit propostes per descobrir la Cerdanya, la gran vall del Pirineu.



Descobreix les Dones d'Aigua

Viatgem ca a Sant Joan les Fonts (Garrotxa) per descobrir un lloc on se celebra de forma especial aquesta anhelada revetlla de Sant Joan. A més de fogueres i petards, s'hi fa l'espectacle de música i dansa Dones d'Aigua. El dia 23 arriba així un dels moments més esperat de l'any per als locals, que es farà aquest 2024 a les 22:30 hores.

L'esdeveniment es fa al pont medieval d'aquest municipi, una edificació que travessa el riu Fluvià. La llum, l'aigua, el foc i la música són els protagonistes d'un que val la pena descobrir, i que beu de les llegendes el territori, personatges mitològics i aquestes particulars icones femenines. Descobriu les Dones d'Aigua!

Feu la baixada del riu a Camprodon

I no deixem de parlar d'aigua perquè durant la Festa Major de Sant Patllari, els veïns de Camprodon (Ripollès) celebren un dinar popular de germanor en i acaben amb la Baixada de la Font de Sant Patllari. Des de l'anada a la Font fins a la remullada final, s'amenitza la festa amb música antiga i els ciutadans, que comencen tranquils, es va engrescant fins a desencadenar-se una eufòria general.

La baixada es farà dissabte després del dinar popular, que comença a les 13:30 hores, metre la remullada serà a les 17:30. A més de descobrir aquesta localitat, diumenge també podrem gaudir de diverses activitats, com l'arribada de la flama del Canigó o la foguera de Sant Joan, en el marc d'una festivitat que s'allarga fins dilluns.



Platja i música al Festival Ítaca

Una altra opció de platja per Sant Joan és acostar-nos a la platja Gran de l'Estartit (Baix Empordà) i gaudir del festival de música Ítaca. La nit de la revetlla comptarà amb The Tyets, Julieta i Mushka, tres dels noms més destacats de la industria musical català, que coincideixen per única vegada a l'estiu.

Un anunci dels concerts d'Ítaca la nit de Sant Joan en una de les pantalles de Times Square. — Festival Ítaca

La nit abans, la de dissabte, el festival comptarà amb Arde Bogotá, Marlena i Cala Vento, formacions de referència en l'escena indie de l'Estat espanyol. I també un dels grups revelació de l'escena catalana, La Ludwig Band. El dissabte també es farà un espectacle de llums amb drons impressionant, a càrrec de l'empresa Flock Drone Art.

📣 10 grups i artistes nacionals, més de 12 hores de música en directe, un espectacle de drons, un cavall gegant i moltes sorpreses més.



🔥 D'aquí a una setmana arriba #ElPrimerFestivalDeLestiu! pic.twitter.com/12cEnKJzwQ — Festival ÍTACA (@ITACACULTURA) June 16, 2024

La revetlla sense sortir de casa

I acabem amb una proposta que no podem menystenir. Si no voleu massa aventures i teniu ganes de passar la revetlla més tranquil·la amb família o amics, una bona opció és quedar-nos a la nostra localitat o visitar un municipi de la comarca on vivim. És una via sense maldecaps i més econòmica, i amb la qual també podem gaudir fora mida.

Un sopar a la fresca, acostar-nos a la foguera més propera, gaudir de la coca de Sant Joan feta a casa o tirar petards als peus del cunyat també són una bona manera de gaudir d'aquesta data assenyalada. Podem rematar la nit cantant, fent jocs de taula o refrescant-nos a la platja o al riu. Com a casa, enlloc.