11 miradors per descobrir Catalunya des de totes les perspectives

Ens trobem en una època de l'any ideal per descobrir territori, aprofitant un clima més benèvol a l'espera de les temperatures més altes. I és que Catalunya té molts indrets amagats que potser encara no coneixes, i als quals et pots acostar d'una manera especial com és a través dels miradors que hi ha repartits per tota la geografia catalana.

Per això, en aquesta ocasió us en proposem fins a 11 des dels quals podreu descobrir el país des de totes les perspectives hagudes i per haver. De l'Aran al Delta de l'Ebre, passant per Lleida, Osona o el Berguedà: us acostem a indrets des d'on podreu descobrir el territori des d'un punt de vista privilegiat.

Miradors del Pedraforca (Berguedà)

Arrenquem des d'un punt tan emblemàtic com és el Pedraforca, entre els termes municipals de Gósol i Saldes. És un mirador totalment accessible, puix està situat al costat de la carretera. Això no obstant, ens permet gaudir de la tranquil·litat i contemplar la majestuositat que ofereix la muntanya. Fins i tot, està equipat amb bancs per poder seure i gaudir.

D'altra banda, també trobem el mirador del Pedraforca, situat a la falda d'aquesta muntanya, sobre el precipici de la vall de Gresolet. Hi podem accedir passat el poble de Saldes, en una cruïlla senyalitzada que ens porta a un recorregut de 4,5 km fins a la zona ideal per gaudir del 'Pedra'. L'accés està adaptat al mirador mitjançant una passarel·la de fusta tractada, que ho fa accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Pedraforca. — Turisme del Berguedà

Mirador de Siurana (Priorat)

Siurana és un conegut poble de conte i amb molta història, que avui dia guarda un encant especial a través de cases i cerers empedrats, així com les restes de la fortalesa sarraïna. Als peus hi veiem el pantà d'aigües netes i tranquil·les, i edificis com l'església. Però al seu voltant també hi trobem zones magnífiques per ser contemplades, com la serra de Montsant, la Gritella i les muntanyes de Prades.

Farcit de penya-segats per totes bandes, Siurana ofereix diverses vistes sobre tots aquests indrets. El mirador més conegut es troba entre l'església i el castell, l'indret des del qual podem veure més extensió de terreny i podrem fer les millors fotografies. Però també hi trobem el mirador del salt de la Reina, un penya-segat amb una barana, que està marcat per una llegenda que hi podreu descobrir.

El turó de la Seu Vella (Lleida)

El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella s'alça enmig de la ciutat de Lleida, en un indret privilegiat. Està configurat per la Seu Vella o catedral antiga, però també pel Castell del Rei o La Suda, la fortificació militar i les restes arqueològiques. El claustre és un dels més grans d'Europa i un dels pocs que va quedar obert a la ciutat.

Més enllà d'aquesta visita obligatòria, el que també paga la pena és aprofitar aquest enclavament privilegiat per gaudir de les vistes. I és que al capdamunt d'aquest turó, la ciutat de Lleida quedarà als nostres peus, i podem gaudir i contemplar amb tranquil·litat fins allà on ens arribi la vista, enmig d'aquest conjunt monumental.

Mirador de Canejan (Vall d'Aran)

Pugem fins a la Vall d'Aran per conèixer el mirador de Canejan, un indret habilitat i situat en un extrem del poble que ens permet gaudir d'unes grans vistes a bona part de la comarca. Podrem veure tota la vall i els paisatges de Baish Aran i Bausen.

Al seu entorn també s'hi poden veure les restes del safareig de les Mines de Liat, que entre els segles XVII i principis del XX van ajudar a mantenir la vall amb una densitat de població de més de 1000 habitants. A l'entrada del poble trobarem un petit aparcament, ideal per a deixar el nostre vehicle i descobrir també la localitat a peu.

Mirador del turó de les Tres Creus (Barcelona)

Us proposem un gran mirador sobre la ciutat de Barcelona, que en alguna ocasió pot quedar eclipsat per altres propostes. La seva situació al punt més alt del Park Güell, a 182,30 metres sobre el nivell del mar, li dona encara més encant a aquest indret que paga la pena conèixer.

El Turó de les Tres Creus, abans també conegut com a Turó de les Menes, o de les Mines o Grutes, es troba en el punt on s'havia d'erigir la capella de la urbanització, i que fou projectada també per Antoni Gaudí. El pla va fracassar i es va deixar córrer, per la qual cosa s'hi van fer tres creus de pedra que volien simular el calvari.

Mirador de la Figuerassa (Berguedà)

La Figuerassa és una serralada berguedana que arriba als 1.500 metros d'altura. Al capdamunt hi trobarem unes vistes espectaculars, i val la pena que ens acostem al mirador. Aquest mirador s'ubica just al capdamunt del serrat de la Figuerassa on, de fet, n'hi trobem dos. En concret, s'hi accedeix per la carretera forestal que condueix a la Casanova de les Garrigues.

Des d'aquest mirador es pot gaudir d'una meravellosa vista panoràmica del Baix Berguedà i del Bages. Ofereix una de les estampes més icòniques dels miradors catalans: des de dalt podrem veure l'extensió de l'embassament de la Baells, així com la ciutat de Berga i el santuari de Queralt. Si les condicions són bones, també s'observa Montserrat al fons.



Mirador de Montserrat (Bages)

Un dels punts més icònics i turístics de casa nostra és la muntanya de Montserrat, per la qual cosa val la pena afegir la parada als seus miradors. De fet, aquí trobem la proposta de Els Set Balcons de Montserrat, que podrem veure aquest indret característic des de diferents perspectives.

Us proposem, per exemple, el balcó d'Abrera, que, a més, forma part del conjunt del recinte del Castell de Voltrera, unes restes arqueològiques catalogades com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Per als més actius, també podeu arribar fins al mirador de Sant Jeroni que, a 1.237 metres d'altitud, és el punt més alt de la muntanya i ofereix unes vistes espectaculars totalment panoràmiques.

Torre de Collserola (Barcelona)

Des de la torre de Collserola podem gaudir d'una de les vistes més espectaculars i extenses de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. A uns 500 metres, quan les condicions són favorables, podem veure també Montserrat o, fins i tot, la serra del Cadí Moixeró.

Una de les tres creus, i Barcelona al fons. — Ajuntament de Barcelona

Des de la planta 10 de la mateixa torre també podem gaudir d'un mirador públic que s'alça fins als 560 metres i ens amplia la visió. Les visites les gestiona el Tibidabo, un parc d'atraccions que, per la seva part, també té un mirador molt recomanable amb vistes, tanmateix, espectaculars.

Mirador del Ter (Osona)

Viatgem com a l'Esquirol, on descobrirem un mirador amb una vista panoràmica espectacular sobre el meandre del riu Ter. Al costat hi trobem també el monestir de Sant Pere de Casserres, en gran estat de conservació i que val la pena visitar.

Hi haurem d'accedir a través d'una ruta espectacular, però que no està del tot indicada. El viatge és ideal també per descobrir aquesta bonica localitat enmig de la natura, amb rutes com el salt d'aigua de la Foradada, així com també el poble de Tavertet.

Morro de l'Abella (Osona)

Doncs dit i fet: viatgem cap a Tavertet per descobrir el Morro de l'Abella, un mirador situat en una finca privada. La pressió turística l'ha convertit en un espai natural especialment vulnerable, per la qual cosa se'n regula l'accés. Està obert al públic dissabtes i diumenges, ponts i festius, de 10 h a 18 h amb aforament controlat.

El turó o morro de l'Abella és un espectacular penyal de 674 m d'altitud, que sobresurt dels cingles de la Perereda i s'aboca damunt de la riera de Balà. Destaca per la seva estructura assentada sobre el cingle vermellós. El seu cim permet gaudir d'una panoràmica espectacular del sot de Balà, el salt de Tirabous, i del pantà de Sau.

Mirador del Zigurat (Baix Ebre)

Acabem al capdavall del territori, a la desembocadura del riu Ebre. El mirador de Zigurat o Torre de Babel està ubicat al terme municipal de Deltebre i és el més alt d'aquesta zona del territori. Gràcies a la seva ubicació, ofereix vistes immillorables de la desembocadura de l'Ebre, l'illa de Buda, l'illa de Sant Antoni i el Garxal.

Vistes del passeig fluvial des del mirador de Zigurat. — Turisme Delta de l'Ebre

Es tracta d'un dels miradors més populars de la zona, format per una gran plataforma de fusta que permet dominar l'horitzó de la zona de la desembocadura de l'Ebre. A més, aquí també podrem observar diverses aus habituals al Delta de l'Ebre, un autèntic espectacle. Hi podem arribar a peu a través del seu passeig fluvial.