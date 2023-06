Així celebren les principals ciutats catalanes la revetlla de Sant Joan 2023

S'acosta la nit més curta de l'any. La revetlla de Sant Joan, aquest any marcada per la sequera, és una de les festes més arrelades de Catalunya. Les muntanyes dels Pirineus s'omplen de serps de foc i les platges de la costa catalana de focs artificials i fogueres. Places i carrers de pobles i ciutats d'arreu del territori acullen de sopars populars que solen acabar amb un concert d'un grup de versions o sessions de Dj fins a altes hores de la matinada.

Això sí, el tret de sortida a la revetlla el dona l'arribada de la Flama del Canigó, un dels rituals més distintius de la nit de Sant Joan. Aquesta tradició marca l'inici de la festa a pràcticament tots els municipis i ciutats de Catalunya. Cada capital catalana celebra el solstici d'estiu d'una manera diferent. T'expliquem tots els detalls de la revetlla a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Sant Joan als barris de Barcelona

Després de tres revetlles marcades pel rastre de la pandèmia de la Covid-19, aquest any, Barcelona preveu una celebració massiva en tots els sentits. Cada barri la viu a la seva manera, però de Flama del Canigó només n'hi ha una, i com cada any, arribarà a la plaça de Sant Jaume sobre les sis de la tarda, on serà rebuda pel seguici popular de la ciutat: Gegants de la Ciutat, l'Àliga i els Capgrossos.

A continuació, la flama es repartirà arreu per encendre les fogueres dels barris de la ciutat. Els districtes amb més focs són el de Sant Martí, on n'hi ha set de previstos, i l'Eixample, amb cinc. Més enllà de les fogueres, s'han organitzat altres actes, alguns amb molts anys d'història, com la 40a Nit de Foc de la Barceloneta o la cantada d'havaneres al Raval. També hi haurà ballades de gegants i correfocs, sopars populars i concerts.

Al districte de Ciutat Vella s'han organitzat fins a tres revetlles diferents. Una al Passeig de Lluís Companys, on hi haurà un sopar popular, actuacions musicals i la foguera amb el Revetllassu, que comença a les 20:00 hores. L'altra serà a la plaça de la Mercè, on es faran activitats familiars, un sopar popular i concerts a partir de les sis de la tarda de la mà de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Gòtic. Finalment, la plaça del Rei acull el festival Folc de Sant Joan.

A l'Eixample hi haurà dues revetlles: la tradicional, al barri de Sant Antoni, on hi haurà un concert de percussió, un correfoc, un sopar de carmanyola, concerts i l'encesa de la foguera; i la del Fort Pienc, on es farà una foguera de Sant Joan davant l'Auditori de Barcelona a les 17:00 hores.

A Sarrià-Sant Gervasi se celebrarà la revetlla en dues ubicacions. La primera, al Centre Cívic Casa Orlandai, amb sopar, lectura del manifest, cercavila, foguera i nit de DJ; i a Vallvidrera, on es farà sopar de revetlla amb música i ball. A Gràcia només hi encendran una foguera ubicada a la plaça de la Virreina, on també hi haurà sopar veïnal i un concert.

Als districtes de Sants-Monjuïc i Sant Andreu s'han organitzat diversos actes: des de revetlles amb sopar, a festes amb DJ, fogueres a tot el districte i balls. A Horta-Guinardó hi haurà activitats a Montbau, els Jardins de Juan Ponce, el parc de les Rieres, a Mas Guinardó, el Carmel, la Vall d'Hebron i el carrer de Santa Carolina.

Finalment, a Nou Barris se celebraran revetlles a la Guineueta, on fan un sopar de carmanyola i concerts a partir de les 19:00 hores, i a Can Peguera, a la pista de futbol, on s'ha organitzat un sopar popular i orquestra per a les 21:00 hores.

Cultura popular a Tarragona

A Tarragona, la Flama del Canigó converteix la Rambla Nova en una cercavila de foc protagonitzada per les colles Ball de Diables, Drac, Bou, Griu, Víbria i Colla de Diables Voramar del Serrallo. A les 18:30 hores està prevista la seva arribada al Serrallo, on els Diables Voramar amb la Víbria i la Vibrieta faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot. Serà aleshores quan començarà la Cercavila de Foc fins a la plaça Corsini.

A mitjanit, la plaça acollirà la revetlla de Sant Joan de Tarragona amb els grups de versions Mano's Rock i la Tribut. L'endemà, el dia 24, a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada estival.

Girona, més enllà de les fogueres de la Costa Brava

Més enllà de les tradicionals fogueres i focs artificials de la Costa Brava, la capital gironina organitza un seguit d'actes per celebrar la nit més curta de l'any i l'arribada de l'estiu. Tot plegat començarà a les 17:45 hores amb la recollida de la Flama del Canigó a la plaça del Vi, juntament amb la percussió del grup de batucada Som Barri. Quan es faci de nit s'encendrà la foguera amb els diables i es cremarà el ninot. A continuació hi haurà sopar popular i ball de revetlla amb l'Orquestra Gerunda.

Sant Joan a la demarcació de Lleida

A la demarcació de Lleida, la revetlla de Sant Joan més popular és la dels Pirineus, amb la baixada de les Falles. A la capital de Ponent, l'únic acte destacat és l'arribada de la Flama del Canigó, que serà a les 19:30 hores a la plaça de la Paeria.

A Balaguer (Noguera), en canvi, celebren el solstici d'estiu amb un grapat d'activitats populars, com la cantada d'havaneres -amb el grup Cavall Bernat- o la concentració de la Rua de Llum i Foc, a càrrec dels Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer i la companyia Saltimbankis de Bellvís. També es farà la tradicional encesa de la foguera i un espectacle de pirotècnia i música. Després començaran els concerts de la mà del grup de versions Abba Gold Tour, al que seguiran els DJ's Gaby Gómez, Ona Giner i Anthony Godfather.