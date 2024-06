Vuit plans per fer a Catalunya més enllà de la revetlla de Sant Joan

Aquest divendres es dona el tret de sortida oficial a l'estiu, i una de les cites més esperades és la revetlla de Sant Joan, però més enllà d'aquesta festivitat, hi ha desenes d'activitats d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana llarg. La festa de la Plantada de l'arròs a La Ràpita, els concerts de la Festa Major de Sant Joan de Valls o el Festival de Literatura Llatinoamericana són algunes de les propostes.

Festival de Literatura Llatinoamericana

Aquest cap de setmana Barcelona acull el Festival de Literatura Llatinoamericana amb Alejandro Zambra com un dels principals reclams. L'escriptor xilè, que imparteix el taller literari Titolant amb Zambra, és un dels 22 autors i autores que participen en la programació. Fins dissabte, la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Casa Amèrica i l'Espai Francesca Bonnemaison acolliran converses, diàlegs i tallers d'escriptura i de traducció, entre altres activitats com la ruta literària Barris travessats/Ruta literària Poble-sec i l'estrena de l'obra teatral Isla partida, adaptació de la novel·la de Daniela Tarazona.

El Palau Robert inaugura ‘Aurora Bertrana, polièdrica’

El Palau Robert acull l'exposició Aurora Bertrana, polièdrica, comissariada per l'escriptora i filòloga Adriana Bàrcia, que es podrà veure fins al 29 de setembre. Es tracta d'una mostra divulgativa sobre l'escriptora amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. A través de textos, fotografies i documents es pretén donar una visió àmplia de l'autora, una figura polièdrica, tant des del punt de vista personal com cultural.

Festa de la Plantada de l'arròs a La Ràpita

La Ràpita (Amposta) celebra una nova edició de la Festa de la Plantada de l'arròs, amb un matí d'activitats diverses com la realització de les tasques del camp, la plantada de l'arròs, la construcció de menjadores per a ocells, el taller sobre les egagròpiles (restes indigeribles d'aus rapinyaires), el taller d'anellament d'ocells, la visita al projecte Noctua - Mussols de Catalunya o el taller sobre la migració de les anguiles.



Barraques de Reus

En el marc de la Festa Major de Sant Pere, Reus (Baix Camp) acull una nova edició de les Barraques, tres nits de gresca i música en directe per gaudir fins que surti el sol. El divendres actua El Pony Pisador i Ginestà; dissabte actua La Fúmiga i Senyor Oca, entre d'altres; i diumenge Mama Dousha o Amygdala.



Concerts de la Festa Major de Sant Joan de Valls

Valls també celebra la seva festa major d'estiu amb desenes d'activitats de cultura popular i concerts dels grups catalans del moment. Seran a l'Hort del Carme i divendres actuarà Al·lèrgiques al pol·len, Crim i Josetxu Piperrak; dissabte serà el torn de Santa Salut, Dr. Calypso i Les Que Faltaband; i dilluns els vallencs Figa Flawas, Maria Jacobs i Buhos.

20J a Lleida, Dia Internacional de les Persones Refugiades

Fins al 27 de juny, Lleida commemora el 20J, Dia Internacional de les Persones Refugiades, i ho fa amb un programa d'actes com la projecció del documental Aasalam, jornaleres de la guerra, o la conferència de l'activista palestina en DH, Jaldia Abubakra, entre altres.



Viu21Música. Dia de la música a Girona

Aquest divendres Girona viurà una nova edició de Viu21Música, la festa participativa que celebra el Dia de la Música. Una jornada que vol reivindicar i posar en relleu els valors culturals, educatius i socials de la pràctica musical, i que està especialment dirigida a músics i grups aficionats, així com a projectes formatius.

21/06 | Viu21Música, dia de la Música - Diversos escenaris de Girona.



21/06 | Cercavila amb Caixa de Trons i Gegants de l'Esquerra del Ter - Parc de la Guingueta de Fontajau.



21/06 | Diàlegs de Carmelites - Sala La Planeta.



El programa d'enguany inclou l'actuació de 45 formacions i bandes de tots els gèneres i estils musicals, i la participació de 420 intèrprets, que actuaran en 10 escenaris distribuïts arreu de la ciutat, a més de 3 escenaris off organitzats per diferents entitats.

L'Hora Màgica al Monestir de Pedralbes 2024

Amb la voluntat de difondre el patrimoni, el monestir de Pedralbes obre les portes les tardes de dimarts i divendres d'estiu perquè gaudiu gratuïtament del que és considerat com un dels claustres gòtics més grans del món. Des de les 188:00 hores i fins a les 21:00 hores, el monestir us convida al claustre per gaudir d'un univers de bellesa i una estona de calma i tranquil·litat.