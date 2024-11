Aquests han estat el llibres en català més venuts a l'octubre 

Com cada mes, un informe del Gremi d'Editors de Catalunya -elaborat per la plataforma digital LibriData- enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Recollim els llibres en català més sol·licitats a les llibreries aquest octubre. Sens dubte un dels èxits d'aquest agost ha estat la col·lecció Blackwater, però també destaquen títols com Intermezzo o Cornèlius, l'almogàver.



'Intermezzo'

'Intermezzo'. — Edicions del Periscopi

Un dels èxits en català aquest octubre ha estat Intermezzo (Edicions Periscopi), de Sally Rooney. En Peter i l'Ivan són germans, però no sembla que tinguin res en comú. El primer és un advocat carismàtic instal·lat a la trentena, que aparenta tenir-ho tot sota control però que depèn de la medicació per superar la mort del pare i gestionar les seves relacions amoroses. El segon és un jugador d'escacs professional que sempre s'ha considerat un inadaptat social, l'antítesi del seu frívol germà i que, poc després de l'enterrament del pare, s'embarca en una relació apassionada amb una dona més gran, la Margaret. Els dos germans, sumits en el desconcert, encaren un nou interludi: un període de desesperança, desig i possibilitats; una oportunitat per descobrir quanta vida pot contenir un mateix a dins sense esclatar.

'Cornèlius, l'almogàver'

Cornèlius, l'almogàver. — Columna

Escrita per la periodista Pilar Rahola, Cornèlius, l'almogàver (Columna) és una novel·la que transporta el lector a una època d'intrigues, batalles èpiques i aliances traïdores. Amb un estil vibrant, Pilar Rahola ens ofereix un relat apassionant sobre la resistència i la perseverança dels nostres avantpassats. Sinòpsi: Al segle XIII, en una època de conquestes i fervor religiós, el cavaller Cornèlius Papapoulus, nascut a la noble ciutat de Famagusta, veu la seva vida marcada per una sèrie de renaixements que el transformen profundament. Després de conèixer Ramon Llull, Cornèlius s'uneix als temuts almogàvers, liderats per Roger de Flor, per lluitar en les històriques campanyes contra els otomans que assetjaven Constantinoble. La seva travessia el portarà als llocs emblemàtics de les batalles almogàvers, des de les terres de l’Anatòlia o els grans ports de la Mediterrània fins a Armènia, en un seguit d’aventures en què coneixerà la bella Garsenda de Torroella, que esdevindrà una figura cabdal a la seva vida.



La col·lecció 'Blackwater'

La saga Blackwater (Blackie Books) han estat sens dubte un dels èxits de l'estiu i també del retorn a la rutina. Les sis entregues recorren cinquanta anys a la vida d'una família de rics terratinents que són d'allò més estranys, amb les seves històries, les seves aliances i els seus maquiavèlics plans per aferrar-se al poder. Què s'amaga darrere dels Caskey? Lluites matriarcals de poder, sorpreses del destí, morts sobtades i els successos més inexplicables estan a punt de ser descoberts. Blackwater I. La Riada és la primera part de la saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions.



'Tots ocells'

Durant un viatge per aclarir els seus orígens, l'Eitan acaba ferit greument per un atemptat terrorista al pont Allenby. La seva parella, la Wahida, es veu obligada a avisar els pares del jove, d'origen jueu, que en el passat han deixat ben clar que no aproven la relació del seu fill amb la jove musulmana. És en aquest temps en suspens, mentre l'Eitan es debat entre la vida i la mort, que la guerra de les identitats fa acte de presència i s'inflama, amenaçant d'incendiar els protagonistes d'aquesta història. Quina responsabilitat tenim en el manteniment dels discursos de l'odi i com podem suportar l'herència de la violència que van viure els nostres avantpassats? Com un presagi, els ocells de la fatalitat ataquen el cor i la raó de tots els que carreguen el pes de la història a la consciència i lluiten per afrontar els traumes heretats dels seus pobles. Aquesta és la història que explica Wajdi Mouawad a Tots ocells (Periscopi).



'La vegetariana'

La vegetariana (La Magrana) narra la història d'una dona, la Yeonghye, que per la simple decisió de tornar a menjar carn converteix una vida normal en un malson pertorbador. Narrada a tres veus, explica el despreniment progressiu de la condició humana d'una dona que ha decidit deixar de ser allò que l'obliguen a ser. El lector, com un parent més, assisteix atònit a aquest acte subversiu que fracturarà la vida familiar de la protagonista i transformarà totes les seves relacions en un vòrtex de violència, vergonya i desig.



'Les noies de Sants'

Les noies de Sants. — Columna

Tània Juste reivindica "l'altra guerra" en què van lluitar les dones a les ciutats i pobles de Catalunya durant la Guerra Civil quan els seus homes eren al front a Les noies de Sants (Columna Edicions). I ho fa a través de la història de la família Molina, formada pel pare, la mare i cinc filles, que abandona la seva València natal per anar a Barcelona, al barri de Sants, on un germà del pare, el tío Miguel, ja hi està instaŀlat des de fa temps. "El pare treballa a l'Espanya Industrial i la mare fa de cosidora per a un sastre del barri. Les cinc filles, la Julia, la Pilar, la Carmen, l'Ángeles i la petita Lola, creixen plenament integrades al barri. Des d'allà els tocarà viure els grans esdeveniments històrics, com ara l'adveniment de la República, l'esclat de la guerra, els bombardejos i la fam de la postguerra, però també els amors i desamors propis de l'edat, els balls d'envelat, les festes majors, les estrenes del cinema i la vida associativa de barri. Somnis i aspiracions enmig de les penúries d'una època convulsa que posarà a prova la família i els seus lligams. Cinc noies de Sants que, com tantes altres, esdevindran heroïnes quotidianes del seu temps".

'No dormiras'

Oriol Canals publica el thriller psicològic No dormiras (Rosa dels Vents). El Palau de la Música Catalana acull l'estrena de la gira mundial de l'exitosa Orquestra Filharmònica de Barcelona, dirigida per Víctor Alemany, el gran mestre contemporani de la música clàssica. En plena actuació, la icònica lluerna modernista que presideix la sala de concerts esclata en mil bocins i en cau, a plom, un home penjat amb una soga al coll. L'explosió provoca el caos, i el pànic s'apodera del públic que omple el recinte. Aquest serà només el primer d'una sèrie de fets que se succeiran a les diferents capitals on l'orquestra actuarà. L'encarregada d'investigar-los serà la sergent Martina Roca, que s'endinsarà en un laberint on el costat més pervers de la condició humana dibuixarà una trama que atraparà el lector fins a l'última pàgina.

'Vermuts i barbuts' (La Campana)

Vermuts i barbuts. — La Campana

La Gemma està cansada de males cites. Les converses són molt fluixes i a sobre la porten a restaurants nefastos o, encara pitjor, a restaurants de cadena. Això ha de canviar. Per fer-ho, s'inventa una aplicació per poder triar el plat i no el tio: una app de cites a cegues gastronòmiques. A partir d'ara, si la cita és un desastre, com a mínim haurà sopat bé.

La Gemma s'endinsarà en una espiral de cites esbojarrades, intenses i accidentades que la portaran a trobar els millors restaurants de la ciutat, una galeria de despropòsits i situacions amb molt d'humor, però que també li permetran retrobar-se amb ella mateixa. Perquè de parelles en podem tenir moltes, però els millors amics són el més valuós que podem conservar.

'No hi ha paraules'

El 14 d'agost del 2023 serà una data que quedarà gravada, per sempre més, en la vida de Francesc Torralba. Aquell dia va sortir d'excursió amb el seu fill sense saber que seria el darrer que compartirien: l'Oriol va morir en un accident a la muntanya. Aquesta experiència traumàtica va fer que el món d'en Francesc s'aturés i que s'hagués d'enfrontar amb sentiments, sensacions i pensaments difícils de digerir, sense estar-hi preparat. El procés de dol és un camí tortuós i amb moltes anades i vingudes, que ens posa davant l’única cosa insalvable: la mort.

No hi ha paraules (Ara Llibres) és l'obra de la seva vida, no només pels esdeveniments que la motiven, sinó perquè l'ha obligat a replantejar-se des d'una perspectiva totalment nova un tema que ell ja havia abordat com a filòsof: la pèrdua. Torralba fa una revisió profunda a partir de l'experiència, amb un to solemne i cercant refugi i respostes en els filòsofs i els seus escrits.