Aquests són els principals canvis de la programació de Catalunya Ràdio per a la nova temporada

Catalunya Ràdio ha presentat aquest dimecres les novetats de la programació de la temporada 2024-25, que arrencarà el dilluns 2 de setembre. Entre els canvis més destacats hi ha el moviment de franja d'El búnquer, amb Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell, que passarà a ocupar l'espai d'1 a 2 del migdia. El programa frega els 10 milions de reproduccions per internet, i el nou curs partirà amb "l'objectiu d'ampliar el seu abast".

L'aposta per l'informatiu del Catalunya nit conduït per Manel Alías guanyarà una hora diària respecte de la temporada anterior, de 10 a 12 de la nit. El programa mantindrà el seu format clarament d'autor i sense tertúlies, guanyarà el doble de temps per donar "més espai a la reflexió i a un tractament més aprofundit dels temes d'actualitat amb la veu d'experts".

D'altra banda, Ricard Ustrell continuarà dirigint i presentant El matí de Catalunya Ràdio de dilluns a divendres des de les 6 del matí i fins a la 1 de la tarda. A diferència de la temporada anterior, però, l'última hora del programa l'ocuparà el Que no surti d'aquí, amb Marta Montaner, Juliana Canet i Roger Carandell, afegeix el portal de la CCMA.

Òscar Fernàndez continuarà al capdavant del Catalunya migdia, el programa d'informació més escoltat del país. A partir de les 4 de la tarda, agafarà la batuta Elisenda Carod amb La tarda de Catalunya Ràdio, que a les set donarà pas a la informació esportiva del Tot costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A les 9 del vespre serà el torn de Les dones i els dies amb Montse Virgili, que s'avança dues hores. Aquest espai amb una mirada feminista i empoderada, donarà pas al Catalunya Nit.

Toni de la Torre relleva Àlex Gorina a 'La finestra indiscreta'

Pel que fa a les matinades, diumenge a dijous de 12 a 2, es mantindrà el clàssic La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà, que també és líder de la seva franja. I divendres a les 12 seguirà a la graella un altre dels programes més veterans de Catràdio, La finestra indiscreta, però amb nou presentador: Toni de la Torre agafarà el relleu a Àlex Gorina, que es jubila després de 37 anys al capdavant de l'espai.

Pel que fa al cap de setmana, Roger Escapa continuarà sent el gran protagonista matinal dels dissabtes i diumenges de 6 del matí a 1 de la tarda amb El suplement. El programa cedirà l'antena els dissabtes al Kids XS amb Pau Guillamet i Txell Bonet, i, els diumenges a Un restaurant caníbal a Berlín amb Paula Molés. Després serà el torn del Catalunya migdia cap de setmana amb Neus Bonet, els dissabtes i diumenges a les 2 de la tarda.

Aposta per a la informació esportiva

L'actualitat esportiva continuarà marcant els caps de setmana, amb el Tot gira amb David Clupés i El club de la mitjanit que dirigeix i presenta el cap d'Esports de l'emissora, Xavi Campos. La LaTdT, amb la direcció i anàlisi tècnica de Ricard Torquemada i la narració de Bernat Soler, continuarà sent l'espai per a les retransmissions dels partits del Barça a la Lliga i a la Champions. La competició incorpora el Girona i, amb ell, la veu del narrador dels seus partits, Eduard Solà.

Continuaran en antena programes com el Sense Fronteres amb Kilian Sebrià; El Divan amb Sílvia Coppulo; Tast Vertical amb Empar Moliner; iCatMans amb Quim Rutllant; En guàrdia! amb Enric Calpena; Solidaris amb Mercè Folch; Revolució 4.0 amb Xantal Llavina; L'ofici de viure amb Gaspar Hernàndez; Nota de veu amb Franc Lluís Giró; i Ciutat Maragda amb David Guzman.