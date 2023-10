'El búnquer', 'LateXou', 'Unzué. L'últim equip del Juancar' i Úrsula Corberó, premis Ondas 2023

Protagonisme català als premis Ondas 2023. El programa El búnquer de Catalunya Ràdio ha estat guardonat com a millor programa de ràdio de proximitat, mentre el documental Unzué. L'últim equip del Juancar de Televisió de Catalunya ha estat reconegut en la categoria millor documental o sèrie socumental entre els premiats de l'edició.

D'altra banda, el programa d'entreteniment LateXou de RTVE Catalunya s'ha endut el guardó en la categoria de millor contingut de proximitat en l'apartat de televisió. I l'actriu catalana Úrsula Corberó ha estat reconeguda com a millor intèrpret femenina per la sèrie El cuerpo en llamas, sobre el mediàtic crim de la Guàrdia Urbana.

El programa radiofònic que presenten Jair Domínguez, Peyu i Neus Rossell ha estat distingit per "treure la ràdio dels espais habituals amb un format transgressor que aborda des de la sàtira les vides de personatges notables", segons ha llegit el secretari general dels premis, Jaume Serra. Del documental sobre l'exfutbolista del FC Barcelona Juan Carlos Unzué, que narra la seva lluita contra la malaltia de l'ELA, el jurat n'ha dit que retrata "amb naturalitat" aquesta dolència.

Pel que fa al programa LateXou conduït per Marc Giró, el jurat dels Premis Ondas n'ha destacat el fet que ha sabut "recuperar amb brillantor per a la televisió generalista el format clàssic de late night". Finalment, Corberó ha estat reconeguda pel seu paper de Rosa Peral a la sèrie per a Netflix, gràcies a la capacitat de "compondre un personatge més enllà del propi crim".

Els guanyadors de la setantena edició dels preuats premis s'han donat a conèixer aquest dimecres. La gala d'entrega de premis tindrà lloc el 22 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Mara Torres i la Kings League



Més enllà dels premiats catalans, el premi Ondas nacional de Ràdio se l'ha endut el programa El Faro de la cadena SER, conduït per Mara Torres. Mentre que el de millor programa d'entreteniment ha estat per a la Kings League d'Ibai Llanos a Twitch.

Altres noms destacats en televisió són Carlos del Amor i Silvia Intxaurrondo com a millors presentadors, i l'especial Informe semanal 50 años com a millor programa d'actualitat o cobertura especial. També es reconeix la sèrie de comèdia de Movistar Plus Poquita fé, la sèrie damàtica d'Atresmedia La ruta, i els actors Juan Diego Botto per No me gusta conducir i Patrick Criado per Las noches de Tefía. En l'apartat de música, els Ondas han reconegut la trajectòria de Coque Malla, el grup Arde Bogotá com a fenomen musical de l'any, la gira Tinta y tiempo de Jorge Drexler i el festival Benidorm Fest.