Novetats de la temporada a TV3: Albert Om, 'Això no és Suècia' i reestructuració a la tarda

TV3 i Catalunya Ràdio estrenen dilluns 4 una nova temporada marcada per l'impuls de la marca 3Cat com a gran paraigua dels mitjans audiovisuals públics, i amb el propòsit d'oferir una "gran aposta" en informació i entreteniment. "La competència s'ha renovat, però tenim una aposta suficientment forta per seguir guanyant", ha ressaltat aquest dijous el director de TV3, Sígfrid Gras, durant la presentació de la temporada.

Entre les principals novetats, destaca la reestructuració de la programació de la tarda a la televisió, amb el Planta Baixa reduint l'horari; el retorn d'Albert Om amb el programa setmanal Una altra història, on repassarà la història dels darrers 100 anys a través d'objectes curiosos aportats per la ciutadania; i també l'estrena de la sèrie Això no és Suècia. Ricard Ustrell i Manel Alías debuten al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio i el Catalunya Nit, respectivament.

Pel que fa a la reforma de les tardes, es mantenen Cuines i Com si fos ahir, però queda retallada la durada de Planta Baixa per donar espai a la sèrie El paradís de les senyores i al concurs Atrapa'm si pots, que per primer cop es produirà des de Catalunya. Els vespres els continuarà ocupant Està passant.

Seguint l'estela d'El Llop, Àngel Llàcer dirigirà La Puntual, on actors de teatre amateur tiraran endavant la representació de L'auca del Senyor Esteve. Cal remarcar el retorn d'Andreu Buenafuente amb el programa Vosaltres mateixos, que s'estrenarà a 3Cat i que podria tenir també un espai a TV3. Ramon Gener encapçalarà el nou programa Això no és una cançó, Laura Escanes ho farà amb La travessa i Anna Simon amb El tros.

En l'àmbit de la ficció, s'estrenarà la comèdia negra de vuit episodis Això no és Suècia, protagonitzada per Aina Clotet. S'emetrà setmanalment i abordarà diversos debats socials entorn de la criança. També aquesta tardor veurà la llum la sèrie La mirada de la Fiona.

En l'àmbit informatiu, Gras ha anunciat un canvi de format del TN de cara el setembre del 2024. Pel que fa al Sense Ficció, aquest cop s'impulsen les produccions pròpies. I continuen Els Matins, Tot es mou, Crims, Polònia, El Foraster, Joc de Cartes, Col·lapse, APM? i Zona Zàpping.

Per ara queda deserta la franja del late night, sobre la qual Gras ha dit que hi estan treballant. Preguntat per la represa del Zona Franca, ha assegurat que estudiaran la seva continuïtat, però també la possibilitat d'oferir un nou programa.

Ricard Ustrell i Manel Alías, novetats a Catalunya Ràdio

A Catalunya Ràdio, dilluns a les 6 del matí debutarà Ricard Ustrell al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio. El presentador combinarà la direcció del programa amb la continuïtat de Col·lapse els dissabtes a la nit a TV3. L'emissora també introdueix canvis al Catalunya Migdia, on torna Òscar Fernández, i estrena un nou format del Catalunya Nit, encapçalat per Manel Alías.

Elisenda Carod es manté al capdavant de La tarda de Catalunya Ràdio, Jordi Costa i Sònia Gelmà continuen encapçalant el Tot costa, i també continua El búnquer. A la franja del migdia s'estrena Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner, que obriran diversos debats a remolc de les tafaneries dels famosos. Pel que fa a les nits, guanya un espai diari el programa Les dones i els dies, de Montse Virgili. El suplement continuarà marcant la graella al llarg del matí del cap de setmana sota la direcció de Roger Escapa.