L'SX3 és l'únic mitjà audiovisual català amb més del 50% de presència de dones

El canal infantil i juvenil SX3 és l'únic mitjà audiovisual català on la presència femenina supera la barrera del 50%. L'antic canal Super3 presenta concretament una proporció de dones del 61,1%, mentre que la resta de ràdios i televisions es mantenen entre el 20% i el 40%. "Es constata la persistència d'una infrarepresentació clara de les dones", que és màxima en el canal telemàtic Esport3, segons detalla un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitza les principals ràdios i televisions catalanes.

El segon mitjà amb més presència de dones és 8tv, amb el 40,7%, seguit, amb valors molt similars, del canal 33 (40,5%) i de TV3 (39,4%), referits sempre al conjunt de la graella. Els següents mitjans, amb percentatges al voltant d'un terç del total, són TVE Catalunya (33,6%), betevé (32,9%) i Catalunya Ràdio (32,5%). Amb valors més baixos se situa RAC1, amb un percentatge de dones del 26,4%, i el canal especialitzat Esport3, que presenta un percentatge del 19,4%.

Quant als equips dels programes que apareixen en pantalla, la major part de les televisions analitzades presenten una configuració paritària o amb majoria de dones. L'exepció és el canal Esport3, on les professionals únicament representen 1 de cada 4 cares visibles.

L'estudi mostra que l'edat esdevé un condicionant per a la presència de dones en els continguts de la major part dels serveis analitzats. En general, les dones se les representa amb més assiduïtat que als homes com a persones joves i, en canvi, es tendeix a invisibilitzar-les entre el grup de persones grans.

És el primer cop que en un informe del CAC la presència de dones iguala o supera el límit del 50% quan s'analitza el conjunt de la programació. L'anàlisi se centra en els programes (propis o no) i en els informatius dels diversos canals, però no inclou la ficció ni la publicitat.

La consellera responsable de gènere del CAC, Laura Pinyol, destaca que, tot i que la presència de les dones continua sent minoritària, les dades del SX3 són molt bona notícia. I és que es tracta d'un canal adreçat als més joves i ajuda a construir un marc mental.

"La presència de les dones és reduïda especialment en àmbits com l'esport o la seguretat", ha detallat la responsable. L'estudi mostra que "es perpetuen estereotips de gènere que fan que les dones s'identifiquen sovint més com a infermeres que com a metgesses o més com a mestres que no pas com a catedràtiques", ha afegit.

L'informe del CAC

Els pluralismes i la diversitat en els continguts de la televisió i de la ràdio lineals. Setembre-desembre del 2022 és el segon informe d'una nova etapa en la qual s'han modificat les àrees i els tòpics analitzats. Enfoquen ara una àrea d'estudi més àmplia i analitzen els diversos pluralismes (social, de gènere, informatiu, territorial i polític).