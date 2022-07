Aragonès augura els "primers acords parcials" a la taula del juliol per a la desjudicialització de la política catalana

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat de forma positiva però amb prudència la seva reunió amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. La trobada, d’una hora i 45 minuts de durada, s’ha realitzat a la Moncloa i ha servit per iniciar la reconducció de les malmeses relacions entre el Govern català i l’espanyol a causa de l’espionatge polític del ‘cas Pegasus’. La recepció de Sánchez a Aragonès ha estat cordial tot i que amb un rictus seriós després d’un primer somriure del president del Govern espanyol.

Fonts de la presidència catalana asseguren que la reunió ha estat constructiva, i s’ha desenvolupat també en un to de seriositat però en un ambient distés. Però malgrat tot, el president de la Generalitat ha declinat comparèixer a la seu de la presidència espanyola i -com és habitual en la visita dels governants catalans a Madrid- ho ha fet a la seu del Govern a la capital estatal, al Centre Cultural-Llibreria Blanquerna.

Reunió de la taula l'última setmana de juliol

El principal acord de la reunió ha estat la convocatòria de la taula de diàleg que se celebrarà l'última setmana de juliol a Madrid

Per Pere Aragonès la trobada amb Pedro Sánchez ha estat "una reunió important". El principal acord de la reunió ha estat la convocatòria de la pròxima reunió de la taula de diàleg i negociació entre els dos governs que se celebrarà l'última setmana de juliol a Madrid. Serà la tercera reunió de la taula de diàleg -la segona amb Aragonès com a president- i tindrà lloc 10 mesos després de l'última, que es va celebrar a Barcelona el 15 de setembre.

Sobre aquesta qüestió el president de la Generalitat ha assegurat que "hem coincidit en valorar positivament l’acord marc pel diàleg i la negociació" que van establir el ministre Bolaños i la consellera Vilagrà. I l’ha donat per ratificat. Un document que Aragonès assegura que suposa "garanties de respecte als valors democràtics i els drets fonamentals per reprendre el procés de diàleg i negociació amb objectiu de resoldre conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol".

Primers acords parcials per la desjudicialització

"Acabar amb la criminalització i la repressió és imprescindible per avançar" però ha exigit fets i concrecions

Segons el President: "Acabar amb la criminalització i la repressió és imprescindible per avançar" però ha exigit fets i concrecions. En aquest sentit ha manifestat la voluntat de començar a abordar la desjudicialització de la política catalana i del conflicte amb uns "primers acords parcials" en la pròxima taula de diàleg de la última setmana de juliol, a més de fixar les línies de treball de l’ens per al futur. Per Aragonès cal "avançar en aquest àmbit determinant malgrat la distància que ens separa".

Aragonès ha situat la reunió en el marc de "les dificultats del moment que són moltes i d’orígens molt diversos". El president ha defensat la necessitat d’assumir la "responsabilitat institucional per treballar en la recerca de solucions".

El ‘cas Pegasus’ "és un fet molt greu que no es resol amb la direcció del relleu a la direcció del CNI"

Amb tot, Aragonès ha manifestat el seu malestar per l’espionatge polític destapat en ‘cas Pegasus’. "És un fet molt greu que no es resol amb el relleu a la direcció del CNI". Per al President el tema no està tancat i cal clarificar el fons de l’afer. Però Aragonès ha assegurat que l’acord marc per la taula de diàleg "ajuda a donar garanties que no es reproduirà" un cas com aquest. I ha celebrat el compromís de Sánchez de "col·laborar amb la justícia per aclarir els fets".

Catalunya té dret a decidir el seu futur

"Estem lluny de resoldre el conflicte mentre no hi hagi la possibilitat que la ciutadania pugui decidir el futur polític de Catalunya"

La desjudicialització de la política catalana ha estat un punt clau de la reunió i Aragonès ho ha qualificat d’"imprescindible" però també ha alertat que "estem lluny de resoldre el conflicte mentre no hi hagi la possibilitat que la ciutadania pugui decidir el futur polític de Catalunya".



Encara que pas a pas, el president de la Generalitat considera fonamental "donar resposta a la voluntat d’una majoria sòlida i tranversal, constant en el temps, de catalans i catalanes que volen decidir votant si Catalunya ha de ser independent o no".



Sobre elements de la desjudicialització Aragonès ha apostat per l’amnistia però no s’ha volgut pronunciar sobre altres mecanismes com la reforma del Codi Penal a l’espera dels treballs de la taula de diàleg.

Finalment, el president de la Generalitat ha explicat que la nova convocatòria de la taula de diàleg ha estat traslladada a Junts i espera que els socis del Govern hi participin "tot i respectar la decisió que prenguin", ha reblat.