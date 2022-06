Vilagrà assegura que hi ha les bases perquè Sánchez i Aragonès es reuneixin i certifiquin el desglaç entre governs

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha valorat com un primer pas cap al desgel de les relacions entre els Governs català i l’espanyol la reunió que aquest dimecres ha celebrat amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Una trobada de més de dues hores realitzada a la seu del ministeri de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a Madrid. Vilagrà ha fet la seva compareixença des de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid.

Per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, cal més concreció i garanties per part del Govern espanyol per restablir la normalitat entre l’Executiu estatal i el català després de la congelació que va comportar el cas de l’espionatge massiu a l’independentisme amb el sistema Pegasus. Però l’acceptació del diàleg i la negociació com a via per fer front als conflictes i l’admissió que la judicialització de la política no és la solució suposa un primer pas important. Un pas que portarà, segons ha anunciat Vilagrà, a una reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per certificar definitivament el desgel abans de les vacances d'estiu.

"Així no podem seguir", ha començat Vilagrà amb la seva compareixença. Vilagrà ha deixat molt clar que el conflicte es manté i és d’alta tensió ja que segons la consellera "fins ara totes les explicacions del Govern espanyol no han estat convincents". La consellera ha insistit que el conflicte continua sense resoldre’s i ha recordat que hi ha centenars de persones amb processos judicials.

En aquest sentit ha exigit la fi de la judicialització de la política catalana i contra l’independentisme. Però ha recordat que "els problemes no es resolen sols i cal parlar" per justificar la reunió d’aquest dimecres. Per Vilagrà les converses que han començat avui han de servir per establir noves condicions que permetin generar "una confiança mínima". "Sense confiança no hi ha relació possible", ha afirmat. Però també ha recordat que "la repressió no s’atura i que cada cop s’acumulen més greuges" fent referència als incompliments pressupostaris del Govern espanyol en inversions.

Vilagrà ha recordat en la seva compareixença que "amb casos com l’espionatge amb Pegasus, o els incompliments acumulats sobre compromisos d’inversió tancats per Catalunya, amb dos membres del Govern de la Generalitat processats per motius polítics i desenes d’independentistes encausats" és impossible que es donin les condicions mínimes per recuperar la confiança i la credibilitat en el Govern espanyol.

"El Govern espanyol ha de decidir si està en condicions de establir aquesta nova etapa"

Per girar full a aquesta situació Vilagrà ha anunciat que els dos Executius treballaran en la creació d’un marc que permeti superar la judicialització i que marqui les condicions del retorn a la negociació. "El Govern espanyol ha de decidir si està en condicions de establir aquesta nova etapa", hadit. "Que estiguem aquí és una nova oportunitat per la política i per la resolució democràtica del conflicte, que és la via de la majoria a Catalunya", ha assegurat.

Vilagrà demana que s’aparquin les proclames i es facin fets i passes concretes. La consellera ha reconegut que "No partim de zero, ja que els indults van ser un primer pas. Però sempre hem dit que calen més passos. La decisió és a la seva teulada".

Vilagrà ha anunciat que aquest marc i les bases de les accions per la desjudicialització i per posar el marc de la nova negociació al a taula dediàleg es farà en les pròximes setmanes. I que es preveu una trobada entre els dos presidents abans de vacances. S’establiran uns protocols d’actuació sobre la base del "ple respecte a tots els projectes polítics i el reconeixement que tots són legítims i no es poden criminalitzar com s’ha fet amb l’independentisme".

Vilagrà no ha concretat en què consistirà aquest marc però ha apuntat a aspectes com la modificació del codi penal en relació als delictes de sedició i rebel·lió, a l’actuació del Tribunal Cuentas contra l’independentisme o al fet de buscar mecanismes per aturar processos judicials o les euroordres. "Elements molt rellevants que cal abordar els pròxims mesos", ha dit, tot assegurantque avui s’obria l’agenda per la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat.

"Nosaltres estem aquí per acabar amb la repressió i acabar amb el conflicte per vies democràtiques, que és la prioritat del Govern"

Per Vilagrà encara no es pot parlar de desgel o normalització en les normalitzacions entre governs. "Calen unes condicions prèvies i garanties per reprendre el diàleg fluid i honest", ha advertit. Però també s’ha mostrat optimista tot dient que espera que hi hagi resultats en breu, en setmanes.



Finalment respecte a les crítiques per la reunió de sectors de l’independentisme Vilagrà ha exclamat: "De debò algú pensa que estem aquí per blanquejar la repressió?". "Nosaltres estem aquí per acabar amb la repressió i acabar amb el conflicte per vies democràtiques, que és la prioritat del Govern", ha reblat.