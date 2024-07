El Consejo de Transparencia reprende a RTVE por mentir sobre el sueldo de Jenni Hermoso en las campanadas

Hace dos semanas Público reveló el sueldo de 350 presentadores de Radiotelevisión Española (RTVE), una información que la pública llevaba años intentando ocultar. Esa investigación también demostró cómo la corporación había llegado a mentir sobre el salario que recibió la futbolista Jenni Hermoso por participar en la retransmisión de las campanadas del último fin de año.

RTVE aseguró que Hermoso había cobrado 25.000 euros por su colaboración durante las campanadas cuando ya sabía que la futbolista había recibido finalmente 11.000 euros. Ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado una reclamación de Público sobre este asunto. En su resolución, el organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, censura la forma de actuar de RTVE sobre este asunto.

El Consejo es claro: RTVE debería haber informado del sueldo real de Hermoso ya ante una solicitud de información que Público realizó el pasado mes de febrero al amparo de la ley de transparencia. En la respuesta a la misma fue cuando RTVE mintió al asegurar que la futbolista había cobrado 25.000 euros.

El origen de los supuestos 25.000 euros

Todo se origina con una publicación de The Objective el pasado mes de enero que se titulaba "TVE pagó 25.000 euros a Jenni Hermoso por aparecer cinco minutos en las campanadas". Esa cifra salía de una respuesta que RTVE había dado a otra solicitud de información. En esa respuesta, eso sí, la corporación ya aclaraba que ese dato era el salario presupuestado, no lo que había cobrado finalmente Hermoso.

De hecho, RTVE aseguraba que 25.000 euros era el "caché previsto" para cada uno de los tres participantes en la retransmisión: Ramón García y Ana Mena —los presentadores— y la propia Hermoso. Pese a todo, la cuestión ya era imparable y multitud de medios se hicieron eco de esos supuestos 25.000 euros como retribución de Jenni Hermoso.

Este medio también había utilizado ya la ley de transparencia antes de las campanadas para solicitar cuál era el salario de García, Mena y Hermoso en esa emisión. RTVE contestó de la misma forma que hizo con la solicitud de la que hablaba The Objective. Debido a la respuesta incompleta, Público decide hacer una segunda petición de información a RTVE.

Esta se realiza en febrero, cuando ya ha pasado un tiempo suficiente desde las campanadas y, por tanto, la pública podría saber cuánto cobraron finalmente los tres protagonistas. Además, en la solicitud se indica de forma clara que se quiere conocer el sueldo que han recibido de forma efectiva y no el presupuestado inicialmente que después puede haber sufrido modificaciones.

La corporación pública responde a esta nueva solicitud el pasado 8 de marzo. La resolución de RTVE rezaba lo siguiente: "En relación con su solicitud relativa a lo que han cobrado de forma desglosada Ana Mena, Ramón García y Jenni Hermoso reiteramos lo ya indicado ante su solicitud anterior, cuyo contenido damos por reproducido para evitar reiteraciones innecesarias". La empresa pública hacía alusión a la petición anterior de Público, a la que había respondido asegurando que el presupuesto para cada uno era de 25.000 euros.

RTVE, además, aseguraba: "Ya se advirtió que las liquidaciones se realizan mucho tiempo después de concluir la producción de todos los programas contratados". La liquidación es cuando la productora justifica los gastos finales de un programa ante la corporación y esta le abona el dinero que se haya acabado gastando. Con esa respuesta, RTVE daba a entender que la liquidación de las campanadas aún no se había realizado. Pero no era cierto.

Una respuesta al Congreso

La corporación había aclarado ya en respuesta parlamentaria al Congreso de los Diputados que Jenni Hermoso finalmente había cobrado 11.000 euros por su participación en el programa de fin de año y no los 25.000 que se habían presupuestado inicialmente. Elena Sánchez, presidenta de RTVE por aquel entonces, había firmado esa respuesta el 4 de marzo. Por tanto, la corporación conocía cuál había sido el sueldo final de Hermoso al menos cuatro días antes de contestar la petición de Público insistiendo en los 25.000 euros presupuestados.

Antes de que se conociera la respuesta a la pregunta parlamentaria —el Congreso no la publicó hasta el 18 de marzo—, este medio ya había reclamado ante el Consejo de Transparencia, ya que RTVE no había entregado la información que Público había solicitado. Este diario quería conocer el salario final de los presentadores y RTVE solo informaba sobre lo presupuestado.

El tirón de orejas del Consejo

Tras la respuesta de RTVE a la pregunta parlamentaria, realizada por varios diputados del Partido Popular, Público comunica este hecho al Consejo. Esta semana el organismo ha resuelto la reclamación de este medio. En la misma, el CTBG censura cómo ha procedido la radiotelevisión pública en relación a todo este asunto.

"En el presente caso, se advierte que la respuesta inicialmente otorgada por RTVE, y después, en fase de alegaciones en vía de reclamación, afirmando que en ese momento no podía proporcionar la información de los importes concretos cobrados por los presentadores, toda vez que, al no estar liquidados, no obraban en la misma y por tanto no era información pública disponible, se compadece mal con la última información aportada por el reclamante, cuya veracidad ha sido comprobada por este Consejo", asegura el CTBG en referencia a la respuesta parlamentaria.

El Consejo asegura que RTVE denegó de forma "injustificada" la información sobre el salario que cobró Jenni Hermoso

Debido a ello, el Consejo entiende que cuando RTVE respondió a la segunda solicitud de Público ya existía "constancia de la disponibilidad de la información solicitada y por ende, de la procedencia de su entrega". Así, el organismo estima la reclamación y vuelve a instar a la corporación a informar del salario final que cobraron Jenni Hermoso, Ramón García y Ana Mena. De hecho, el Consejo asegura que "ha quedado probado" que la información solicitada por Público ya estaba disponible y que RTVE denegó "injustificadamente el acceso a la misma".

Fragmento de la resolución del Consejo de Transparencia tras la reclamación de 'Público'.

La corporación asegura no poder informar sobre los salarios finales de sus presentadores sin ser cierto

La resolución es novedosa, además, porque supone la primera vez que se hace evidente ante el Consejo de Transparencia que la radiotelevisión pública evita informar del salario definitivo cobrado por algunos de sus presentadores cuando sí dispone de esa información. Hasta ahora el Consejo había avalado que RTVE entregara los datos de salarios presupuestados si no disponía de los finales. Pero el problema es que en el caso de Hermoso la corporación afirmaba eso mismo sin ser cierto.

Tras la respuesta parlamentaria y la reclamación de Público, el Consejo ha dejado claro que la corporación no estaba actuando como aseguraba y que debería haber entregado la información cuando se le solicitó. Además, se demuestra que, al menos en esta ocasión, RTVE ha afirmado no poder dar este tipo de datos por no disponer de los mismos aunque no sea verdad.