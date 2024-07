El problema con los sueldos de Broncano, Hermoso o Intxaurrondo es la doble vara de medir de RTVE con la transparencia

El pasado 25 de enero se publicó en multitud de medios de comunicación que la futbolista Jenni Hermoso había cobrado 25.000 euros por su participación en las campanadas de La 1. No era cierto. Hermoso recibió 11.000 euros, según aclaró en marzo Radiotelevisión Española (RTVE) en respuesta a una pregunta parlamentaria. Pero la primera cifra había salido también de la propia corporación pública.

RTVE ha decidido por fin, tras años negándose a revelar este tipo de información, cumplir con la Justicia y con las resoluciones del Consejo de Transparencia e informar de los salarios de sus presentadores.

A pesar de ello, sobre los externos —los que no forman parte de la plantilla de la pública y normalmente cobran a través de las productoras de los programas— la corporación indica, en algunas ocasiones, el salario que se ha presupuestado para ellos en un inicio — puede sufrir variaciones— en lugar de entregar los datos de lo que han acabado cobrando realmente. Además, muchas veces RTVE no aclara si el salario del que está informando es el presupuestado o el final.

La empresa pública usa una doble vara de medir dependiendo de la vía por la que se le requieran los datos y de cada caso concreto. Además, RTVE suele negarse a hacer públicos los contratos con los presentadores externos alegando posibles cláusulas de confidencialidad.

Así, en casos como el de Hermoso, se acaba publicando un salario que no es el correcto o, incluso, se cruzan acusaciones públicas entre medios y presentadores sin que RTVE llegue a aclarar la verdad del asunto, como cuando Silvia Intxaurrondo aseguró que las cifras sobre su salario que había publicado El Mundo no eran correctas.

También se han visto afectados por estas polémicas otros presentadores de la pública como Ruth Lorenzo o Rodrigo Vázquez, o incluso David Broncano, que se incorporará a La 1 en la próxima temporada televisiva. Pero, ¿qué pasó realmente con el salario de Jenni Hermoso por aparecer en las campanadas?

De 25.000 euros a 11.000

El 25 de enero, The Objective publicó lo siguiente: "TVE pagó 25.000 euros a Jenni Hermoso por aparecer cinco minutos en las campanadas". Multitud de medios se hicieron eco. Todo venía de una respuesta de RTVE a una solicitud de acceso a la información pública realizada al amparo de la ley de transparencia. En la misma, la corporación aseguraba que, "según consta en el presupuesto anexo al contrato para las Campanadas 2023 formalizado con la productora, figura la contratación de tres presentadores con un caché previsto de 25.000 euros cada uno sin especificar el nombre de las personas".

Esa era la respuesta de RTVE, pero el 4 de marzo la corporación contesta a una pregunta parlamentaria —un mecanismo similar a las solicitudes de información, pero solo a disposición de diputados y senadores—. En ella, RTVE asegura a los diputados del PP autores de la pregunta que, "una vez recibida la liquidación de las partidas a justificar, se ha comprobado que el caché efectivamente cobrado por Jenni Hermoso fue de 11.000 euros y no 25.000".

Más rectificaciones

No es la primera vez que RTVE tiene que rectificar el sueldo que ha indicado para un presentador. El 19 de abril del año pasado, Público revelaba lo que había costado el Benidorm Fest de 2023 a la corporación. Entre otros gastos, la información de RTVE, obtenida por este diario vía ley de transparencia, reflejaba que se habían pagado 50.000 euros a Mónica Naranjo por presentar el festival, otros 50.000 a Rodrigo Vázquez y 15.000 a Inés Hernand.

Vázquez contactó a Público después de que se publicara la información para negar que ese fuera su sueldo, aunque no quiso aclarar cuál era el real. En ese momento, este medio se dirigió al departamento de comunicación de RTVE, que corrigió la información anterior y aseguró que, debido a un "error", la corporación había indicado que Vázquez había cobrado 50.000 euros, pero que su sueldo había sido de 25.000.

De nuevo, RTVE había facilitado el sueldo que se había presupuestado en un origen, pero no el que había cobrado el presentador. Además, en este caso no parece complicado que la corporación pudiera haber aportado ya, en un primer momento, la información del sueldo que le había pagado realmente.

La respuesta a la solicitud de Público sobre el Benidorm Fest llega el 18 de abril —donde se indican los 50.000 euros—. El 19 por la noche este medio publica la información y el 20 por la mañana RTVE aclara el supuesto "error", solo unas horas después de que se levantara la polémica por las críticas de Hernand a los sueldos de sus compañeros.

En aquel momento sirvió con una llamada al departamento de prensa de RTVE, pero no es lo habitual. Público ha contactado con prensa de RTVE por respuestas similares en multitud de ocasiones y este departamento normalmente no ha aclarado lo que se le preguntaba. La mayoría de estas consultas de Público se deben precisamente a que sobre algunos presentadores no queda claro si se informa del sueldo final percibido.

Comunicación de RTVE suele responder la mayoría de las veces asegurando que hay que contactar con el departamento de transparencia, no con ellos. Público ha enviado múltiples correos electrónicos al departamento de transparencia con estas consultas sobre salarios y este tampoco ha contestado. El primero de ellos data del 21 de noviembre de 2023. Más de siete meses después, y tras varios correos y llamadas más, el departamento sigue sin dar respuesta a ese primer mail ni a ningún otro posterior.

En cuanto al departamento de prensa o comunicación, la última vez que este medio se dirigió al mismo fue antes de publicar la presente investigación. Público preguntó, entre otros asuntos, sobre los sueldos y contratos de tres presentadores con los que en los últimos tiempos ha habido polémicas: Rocío Ramos-Paúl, Silvia Intxaurrondo y David Broncano. Comunicación de RTVE respondió de forma clara: "No vamos a hacer comentarios". Tras la publicación se les ha vuelto a contactar, en este caso por las dudas sobre los pluses de los presentadores que forman parte de la plantilla de RTVE, revelados en esta investigación. Tampoco han contestado.

Así, las respuestas a solicitudes de información de RTVE no aclaran exactamente los datos sobre los salarios por los que se le pregunta. Luego, el departamento de comunicación se niega a responder o dirige de nuevo al de transparencia, que no contesta ni aclara nada más de la información que ha dado ya ante las peticiones recibidas vía ley de transparencia.

¿Qué pasa con el sueldo de Silvia Intxaurrondo?

Los casos de Jenni Hermoso o Rodrigo Vázquez son solo dos ejemplos. De hecho, algo similar ha pasado hace poco con el sueldo de Ruth Lorenzo como presentadora de Cover Night. Pero hay incluso casos sobre los que existe una mayor opacidad, confusión o desinformación. Entre ellos destacan los de Silvia Intxaurrondo y David Broncano.

El Mundo publicó el pasado mes de marzo que RTVE había renovado a Silvia Intxaurrondo por 537.000 euros para los próximos dos años. La presentadora vasca aseguró que las cifras no eran correctas. Tal y como ya recogía El Mundo, Intxaurrondo recibiría 700 euros por cada programa de La hora de la 1 que presenta. Además, ingresa 7.887 euros mensuales por codirigir el formato. El problema se da con los plazos que recoge el contrato.

El acuerdo laboral entre RTVE e Intxaurrondo va de septiembre de 2023 al mismo mes de 2025 y contempla 11 meses de trabajo al año. Por lo que Intxaurrondo cobra por la labor de codirectora 86.757 euros en cada ejercicio. Un total de 173.514 euros en los dos años de contrato. Hasta ahí las cifras coinciden con lo que reflejaba El Mundo. También los 700 euros que cobra por presentar cada programa.

El contrato con RTVE, suscrito con Intxaurrondo a través de su empresa Sukun Comunicación SL, contempla un máximo de 520 programas de La hora de La 1 en esos dos años: 260 en cada ejercicio. Si llegara a conducir en cada temporada ese tope que establece el contrato, Intxaurrondo cobraría los 537.514 euros que publicó El Mundo. Pero la periodista no llega a presentar tantos episodios.

Un año tiene 52 semanas, a lo que habría que restar al menos cuatro por el mes de vacaciones que contempla el contrato. Esto deja el resultado en 48 semanas laborables, que multiplicadas por los cinco días de la semana —de lunes a viernes, que es cuando se emite La hora de La 1— correspondería a 240 días en los que se podría emitir el programa. Si esto sucediera así ambos años e Intxaurrondo los presentara todos, cobraría 509.514 euros, según los distintos cálculos que ha realizado Público.

De todos modos, Intxaurrondo tampoco estaría presentando tantos programas al año. La periodista no ha acudido en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando tenía que compatibilizarlo con su labor al frente de El mejor de la historia o incluso por estar enferma. De hecho, al contar el programa con dos codirectores y copresentadores —el periodista Marc Sala y la propia Intxaurrondo— se suplen uno a otro cuando se dan ese tipo de situaciones.

Además, en ciertas ocasiones especiales RTVE modifica su programación y, debido a ello, puede darse que algunos días programas como La hora de La 1 no se emitan. Intxaurrondo, tal y como contempla su contrato, solo cobra por el número de programas que efectivamente haya conducido. Por tanto, cuando no hay programa o ella no acude a presentarlo, no cobra. Lo esperable es que la cifra de programas que llegue a presentar en este primer ejercicio esté más cerca de los 200 que del máximo que RTVE marcó en 260. En caso de que presentara 200 en cada uno de los dos años de su contrato, la periodista cobraría un total de 453.514 euros entre ambos ejercicios, 84.000 euros menos del tope establecido.

La renovación de Intxaurrondo como presentadora de La hora de La 1 no es la única vez que su salario ha levantado polémica. Antes de este nuevo contrato, RTVE había asegurado en respuesta a solicitudes de información que la presentadora ya cobraba 700 euros por cada programa que conducía, tal y como reveló Público. De nuevo, RTVE dio el salario presupuestado, que no correspondía al que efectivamente cobraba la periodista antes de la renovación. La presentadora con el anterior contrato percibía 500 euros por programa y 6.000 euros mensuales por codirigir, según ha aclarado RTVE en respuesta a una pregunta parlamentaria.

Según la información que ha dado la corporación tras el nuevo contrato, la presentadora ahora sí habría pasado a cobrar esos 700 euros por episodio, más los 7.887 euros mensuales por codirigir. También ha habido baile de cifras con el salario de la periodista en El mejor de la historia, programa que se emitía en prime time y que fracasó en audiencia. Público ha preguntado a RTVE por todas estas cuestiones y polémicas referentes a las retribuciones de Silvia Intxaurrondo, pero la corporación ha rechazado responder.

Contratos confidenciales

Uno de los elementos que podría ayudar a aclarar la confusión con los salarios de los presentadores externos de RTVE son los contratos que la corporación suscribe con las productoras o directamente con ellos. Pero la corporación los mantiene ocultos. Público pidió una copia del suscrito con Intxaurrondo a través de una solicitud de información, pero RTVE se ha negado a entregarlo.



La corporación asegura que no puede hacerlo público porque el mismo contiene "una cláusula de confidencialidad cuya duración se extiende hasta un año después de la finalización del contrato". Por lo que ese acuerdo mercantil no se podría conocer hasta septiembre de 2026. Tras esa negativa, Público realizó una nueva solicitud pidiendo una copia de las cláusulas de confidencialidad para poder comprobar qué dicen exactamente, pero RTVE tampoco ha entregado esta información.



De todos modos, el caso de Intxaurrondo no es una excepción. Público solicitó, recientemente, por la misma vía, una copia del contrato entre RTVE y la productora Warner ITPV para adquirir una nueva temporada de Supernanny. La corporación dio el mismo motivo para no entregarlo: "Contiene una cláusula de confidencialidad cuya duración se extiende hasta un año después de la finalización del contrato".

Esa cláusula de confidencialidad que va un año más allá de la finalización de los contratos parece la tónica habitual en RTVE, pero tampoco es el único motivo para no hacer públicos este tipo de acuerdos. Otro caso que ha levantado polémica en los últimos tiempos es el fichaje de David Broncano y su equipo de La Resistencia para sacar adelante un programa en el access prime time de La 1 que pueda competir contra El Hormiguero de Pablo Motos, que se emite en Antena 3 y es líder en audiencia.

Se les ha contratado por dos temporadas y con un presupuesto de 14 millones de euros para cada una de ellas. En redes se ha hablado de la cifra incluso como si se tratara del sueldo de Broncano. Pero esos 14 millones de euros serían el presupuesto acordado con la productora El Terrat, que se encarga del formato. Dentro del mismo se tiene que incluir el sueldo de Broncano, igual que los del resto de su equipo, y todos los demás gastos y partidas para realizar y producir el programa.

Del mismo modo, el contrato de RTVE para comprar la temporada de Supernanny a Warner sería de 1,9 millones de euros, dentro del cual se incluye el salario de la presentadora Rocío Ramos-Paúl, que serían 120.000 euros —15.000 euros por episodio y una temporada de un total de ocho capítulos—. Aunque por ahora el programa no se emitirá en la pública, al menos durante este año, tras las críticas recibidas. En cualquier caso, se desconocen más detalles del contrato.

Tampoco del que ha suscrito RTVE con El Terrat. Aunque en este caso la excusa fue distinta. La corporación resolvió una solicitud de información de Público asegurando que no podía admitir a trámite la petición porque el contrato estaba "en curso de elaboración o de publicación". La respuesta de RTVE data del 17 de mayo. A pesar de la misma, el Consejo de Administración de RTVE había aprobado la contratación del nuevo programa de El Terrat el 10 de abril, más de un mes antes, y a día de hoy sigue sin haber hecho público el contrato.

Avances (hechos y por hacer)

Aunque los expertos coinciden en que RTVE ha mejorado con el cumplimiento de las obligaciones que le marca la legislación en materia de transparencia —hace años era impensable que accediera a informar sobre los salarios de los presentadores—, la radiotelevisión pública aún sigue lejos de lo que se hace en otros países. Aunque también tras una primera negativa, la BBC británica informó de los sueldos de los conductores de sus programas por primera vez ya en 2017.

En los últimos años la propia radiotelevisión pública británica ha cubierto en su web la publicación de estos sueldos, informando a sus lectores e indicando incluso qué presentadores mejoran y empeoran sus retribuciones. Esa mayor tradición de transparencia en el sector público anglosajón sirvió para revelar en 2017 la brecha de género salarial que había entre presentadores y presentadoras. La BBC tuvo que analizar la situación y tomar medidas y, de hecho, incluso algunos presentadores estrella (hombres) aceptaron que se rebajara su salario, mucho más elevado que el de sus compañeras. La transparencia, al fin y al cabo, sirve para algo.