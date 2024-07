Los sueldos de los presentadores con contrato directo con RTVE: la información que la tele pública oculta desde hace años

Dar a conocer "el salario de los presentadores que son a su vez trabajadores de plantilla de RTVE afecta a su derecho a la intimidad personal y familiar, derecho fundamental reconocido en la Constitución española". Esa era la gran excusa repetida año tras año por Radiotelevisión Española (RTVE) para negarse a informar del sueldo que reciben los presentadores que tienen contrato directo con la corporación.

La radiotelevisión hacía así caso omiso de lo que habían dicho ya el Consejo de Transparencia y la Justicia en multitud de ocasiones: que la ciudadanía tiene derecho a conocer los salarios de los presentadores de la pública. Además, RTVE usaba una doble vara de medir respecto a los presentadores que son contratados por las productoras externas de los programas. Sobre estos sí informaba —aunque lo hizo después de una larga batalla por la transparencia librada desde medios como Público—. Así, se han ido publicando los sueldos de los presentadores externos —la última vez, en la primera entrega de esta investigación de Público— mientras se ocultaban los de los internos.

Hoy se publican por primera vez los sueldos de los presentadores que forman parte de la plantilla de RTVE

Hasta hoy. Este medio revela ahora los salarios de 308 presentadores que tienen contrato directo con RTVE. Público ha conseguido los datos tras multitud de solicitudes de acceso a la información ante la corporación pública al amparo de la ley de transparencia. De hecho, este medio, que lleva luchando porque esta información pueda ser pública desde que empezó a solicitarla en 2022, ha tenido que reclamar en diversas ocasiones ante el Consejo de Transparencia porque RTVE se negaba a entregarla.

Los 308 salarios corresponden a lo cobrado por los presentadores en 2023, el último ejercicio completo a día de hoy. El sueldo más alto era el de Carlos Franganillo, que ganó 147.895 euros, a pesar de que no terminó el año al frente del Telediario de Televisión Española (TVE). Franganillo fichó el pasado mes de diciembre por Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras, que se jubiló. El sueldo que la corporación pública pagó a Franganillo corresponde a su trabajo en la casa desde el 1 de enero del año pasado hasta el 12 de diciembre y supone 13.003 euros brutos al mes.

Los datos de los 308 presentadores corresponden al salario bruto que han recibido por sus distintas funciones dentro de RTVE. Es decir, el salario completo que cobraron el año pasado antes de impuestos e incluyendo extras y pluses, como los que reciben en algunos casos cuando se ponen al frente de un programa en concreto. El sueldo medio bruto al mes de los presentadores en 2023 fue de 4.847 euros.

Algo superior a la media del conjunto de trabajadores de la corporación, que ascendía a 4.373 euros en 2021, último dato disponible en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre RTVE, al cual ha tenido acceso Público. Todas las cifras están calculadas respecto a 12 pagas mensuales al año.



Mónica López y Xabier Fortes, los mejor pagados

Tras la marcha de Franganillo, los mejor pagados han pasado a ser Mónica López y Xabier Fortes. La meteoróloga, que ha estado al frente del magacín Ahora o nunca —el programa ha finalizado este 28 de junio por sus bajas audiencias—, cobró 143.727 euros en 2023. El periodista y presentador de La noche en 24 horas, 117.138 euros.

Entre López y Fortes se sitúa Antonio Buitrago, que percibió 131.415 euros de la corporación pública el año pasado, pero al igual que Franganillo, ya no forma parte de la plantilla de RTVE. En el caso de Buitrago, que presentaba Ondas de ayer en Radio 5 y era también director de Radio Exterior de España, porque se jubiló a finales de año. Radio Exterior de España es la emisora de Radio Nacional de España (RNE) que emite a nivel internacional a través de onda corta.

Solo otros tres presentadores superaron con su sueldo anual los 100.000 euros: Marc Sala, María Escario y Almudena Ariza. Ariza cobró 100.688 euros. La periodista presentó en 2023 programas como Españoles en conflicto o Alter Ego, la Inteligencia Invisible. Este último formato lo condujo junto al investigador y youtuber Carles Tamayo, que cobró 4.000 euros por episodio, como ya ha revelado Público.

María Escario ejerce como defensora de la audiencia de RTVE desde 2021 y su salario el año pasado fue de 105.215 euros. Marc Sala presenta el programa matinal La hora de La 1 junto a Silvia Intxaurrondo. El sueldo del periodista catalán el año pasado fue de 115.434 euros, según la información de RTVE obtenida por Público.

Pluses de más de 50.000 euros anuales

En el salario de Sala aportado por la corporación figura que 50.000 euros de los que cobró el año pasado se debieron a un plus por conducir La hora de La 1. Ese extra fue de 5.000 euros mensuales tanto en enero como en febrero y de 4.000 euros al mes a partir de marzo. Esos extras, al igual que los del resto de presentadores, ya están computados en el salario total de 2023 de cada uno que ha revelado Público.

El del compañero de Silvia Intxaurrondo es uno de los más altos que dio RTVE el año pasado. De hecho, solo otros tres conductores superaron un extra de 50.000 euros: Alejandra Harranz, Jacob Petrus y Carlos Franganillo.

La mayoría de los conductores —272 de los 308— recibieron en 2023 algún tipo de plus por labores de presentación. Dentro de ese grupo, el extra promedio fue de 11.093 euros anuales. De todos modos, no todos los mejor pagados cuentan con un complemento de este tipo. De hecho, entre los diez con un salario total más alto hay tres que no lo tuvieron: Antonio Buitrago, María Escario y Paloma del Río.

Entre los mejor pagados consta también Alejandra Herranz, que es la presentadora de la primera edición del Telediario, puesto que ostentó Ana Blanco hasta el verano de 2022 y por el que Herranz recibió un extra de 4.500 euros mensuales el año pasado. Así, más de la mitad de su salario —54.000 de 97.732 euros— corresponde al plus por presentar.

Blanco volvió a presentar en La 1 el pasado mes de agosto, cuando se puso al frente del mítico Informe semanal. Desde entonces recibió un plus de 1.000 euros mensuales por esa labor. Además de otros 4.500 euros durante cada mes en el que presentó la serie documental Todo cambia. En total: 32.000 euros en extras. Al sumar esos pluses al resto de su salario, Ana Blanco cobró 93.826 euros de la corporación pública.

Los pluses de los presentadores los decide la dirección de RTVE de forma discrecional

Son muchos los presentadores que ven elevar especialmente su salario gracias a estos extras. Estos pluses dependen de forma discrecional de la dirección de RTVE, que es quien decide las cantidades que se otorgan a cada conductor. Íñigo Alfonso, el noveno presentador mejor pagado de la corporación, cobró 96.847 euros el año pasado, de los cuales 43.050 correspondían al extra que la radio pública le paga por su labor al frente de Las mañanas de RNE.

Sueldos más altos en la tele

Íñigo Alfonso y Antonio Buitrago son los únicos conductores de Radio Nacional que consiguen colarse entre los diez presentadores mejor remunerados de la casa, aunque lo de Buitrago tiene más que ver con el puesto que ocupaba como director de emisora. Las caras más conocidas de televisión son quienes copan la mayoría de puestos entre los presentadores de RTVE mejor pagados. La siguiente presentadora de radio en la lista es Elena Gómez, que presenta Atmósfera en Radio 3 pero que también ejerce como directora de Radio 1. El año pasado cobró 94.720 euros.

Frente a la radio, la televisión aporta a ese top 10 la mayoría de integrantes: los ya mencionados Carlos Franganillo, Mónica López, Xabier Fortes, Marc Sala, María Escario, Almudena Ariza, Alejandra Herranz y Paloma del Río. Franganillo, Buitrago y del Río —que se jubiló el pasado mes de septiembre— ya no están en RTVE. Tras su salida, el listado lo completarían Elena Gómez, Ana Blanco y Jacob Petrus.

Blanco también se ha prejubilado —ya este 2024—. Por tanto, la décima posición en el listado pasaría a manos de Jenaro Castro. El presentador, que conduce Plano general en La 2, ha tenido un sueldo de 89.635 euros en 2023. También es consejero de RTVE, a propuesta del PP, y en el pasado ha ocupado puestos de responsabilidad dentro de la corporación, como director de informativos no diarios o director y presentador de Informe semanal. De ambos cargos fue destituido en 2018, tras múltiples acusaciones de manipular a favor de la derecha.

Los salarios revelados ahora por Público también incluyen otros rostros conocidos de la tele. Por ejemplo, Juan Carlos Rivero, que ha ingresado de RTVE 86.582 euros en 2023; Carlos del Amor, con 83.987 euros; Lara Siscar, 79.684 euros; o Lorenzo Milá, 73.751.

Por debajo de los externos

Los sueldos de los presentadores que forman parte de la plantilla de RTVE revelan que acostumbran a cobrar menos que los externos —aquellos que no trabajan directamente para la radiotelevisión pública—. Los presentadores internos suelen ser funcionarios de la casa, pero también pueden ser trabajadores que tienen un contrato laboral con la corporación. Los externos, por su parte, normalmente están contratados por las productoras para conducir un determinado programa que luego emite la pública, pero también pueden tener un contrato suscrito con RTVE para una colaboración concreta.

Entre los presentadores internos el salario más alto era el de Carlos Franganillo, que en 12 mensualidades cobraría una cifra nada desdeñable de 13.003 euros brutos. Aún así, en muchos casos el sueldo de los presentadores externos es más alto, ya que depende de las productoras y no se rige por las mismas normas ni controles que establece RTVE para los trabajadores que forman parte de su plantilla.

Presentadoras como Milá o Igartiburu cobran más por un solo programa que el sueldo mensual de Carlos Franganillo

Por ejemplo, Lorena Castell y Ana Morgade cobraban 20.000 euros por cada programa de Vamos a llevarnos bien; Mercedes Milá, 15.000 euros por cada episodio de No sé de qué me hablas; y Anne Igartiburu, 13.500 euros por cada gala de Baila como puedas. Las cuatro perciben más por un solo programa que lo que ganaba Franganillo mensualmente.

Años para hacer pública la información

RTVE llevaba años negándose a hacer pública esta información. Al menos desde 2022, cuando Público comenzó a solicitarla. La corporación, además, lo hacía a conciencia de que estaba incumpliendo las múltiples resoluciones en las que la Justicia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) aseguran que la ciudadanía tiene derecho a conocer los salarios de los presentadores.

El CTBG siempre ha argumentado que el cargo de presentador en RTVE es un puesto de especial confianza que se elige 'a dedo'. Debido a esto, y a que sus salarios se pagan con dinero público, el Consejo lleva años resolviendo que esta información debe conocerse para que todo el mundo pueda analizar cómo se emplean los recursos de la radiotelevisión pública, que se financia entre todos.

Finalmente, RTVE ha dado cumplimiento a las resoluciones del Consejo y a la ley de transparencia, y ha entregado esta información tras múltiples solicitudes de Público. Aunque hasta hace unos meses la corporación solo accedía a informar de los salarios de los presentadores externos. Tras esta forma de actuar, Público había reclamado ante el Consejo, que en múltiples ocasiones ha resuelto que no hay motivos para diferenciar entre unos y otros y que, por tanto, los salarios de ambos tipos de conductores de RTVE se deben conocer.

Hasta ahora la pública había seguido enrocada en que en el caso de los presentadores internos debía prevalecer su derecho a la intimidad por encima del derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. En algunas ocasiones RTVE había permitido, tras las solicitudes de Público, que los conductores que forman parte de la plantilla de la corporación alegaran lo que consideraran. Algunos de ellos expresaron su negativa a que la información sobre sus sueldos se hiciera pública, aunque RTVE nunca llegó a aclarar cuáles.

METODOLOGÍA Los datos para la realización de esta información se han obtenido por parte de Público tras múltiples solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a RTVE. Las solicitudes se han realizado al amparo de la ley de transparencia. También ha sido necesario reclamar en multitud de ocasiones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que la corporación pública en un primer momento no quería entregar la información. Los sueldos indicados a lo largo de la información corresponden al salario anual en bruto que ha recibido cada presentador por parte de RTVE en 2023 por su trabajo y todas las funciones que ejerza en la corporación pública. Además, las cantidades totales que se aportan en la información incluyen también los complementos y extras que muchos de los presentadores reciben cuando se les adjudica la labor de conducir algún programa en concreto.

En otras ocasiones en la información se indica el salario base (el salario bruto anual sin contabilizar esos pluses por presentar) y los complementos (la cifra que corresponde únicamente a los extras por conducir determinados programas).

RTVE ha entregado la información desglosando por un lado los pluses por presentar programas y por otro el salario total incluyendo ya esos pluses. Por tanto, Público ha calculado los salarios base simplemente descontando esos extras. También se ha calculado el salario mensual. Para ello se ha dividido el salario total en 12 pagas, aunque se ha tenido en cuenta el número de días de 2023 que cada presentador trabajó realmente para RTVE, ya que no todos estuvieron el año completo. RTVE no ha facilitado los pluses de los presentadores con un desglose claro. En la mayoría de los casos se refiere a pluses que se entregan de forma mensual, pero en otros, como cuando un presentar cubre un evento especial, se ha facilitado el plus completo que se le ha pagado por toda esa intervención. Por ello, en los casos que los pluses están indicados para el periodo de un mes o más Público ha calculado por cuánto tiempo lo han cobrado. En cambio, en los casos que eran eventos o coberturas concretas, ese extra de cada presentador se ha contabilizado solo una vez. Si tienes cualquier duda sobre esta información, puedes escribir a investigacionydatos@publico.es.

'Público' ha actualizado esta información a 3 de julio de 2024 para precisar los datos sobre los pluses que cobran los presentadores. La información que ha facilitado RTVE respecto a este concepto no aclara en qué casos son extras mensuales o que se cobran una sola vez. Por ello, este medio, tras ser contactado por varios presentadores de RTVE, ha recalculado los pluses para indicarlos para todos como el extra total anual. Tras esta modificación, 'Público' ha contactado de nuevo con RTVE para pedir aclaraciones sobre la forma en que se registran los datos de los pluses. Por ahora no ha habido respuesta.