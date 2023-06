Los sueldos de los presentadores de TVE: de los 200 euros por programa de la actriz de 'Mapi' a los 25.000 de Julia Otero

"Anda, esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000 € menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm Fest. Fíjate qué risa y qué bien me sienta", así se quejaba en redes la presentadora Inés Hernand hace unos meses después de que Público revelara que había cobrado menos que Rodrigo Vázquez y Mónica Naranjo por presentar el Benidorm Fest en TVE.

No todas las personas que aparecen en televisión cobran lo mismo ni tienen el mismo caché. Tampoco en un medio público como RTVE, que se paga con el dinero de todos. Los sueldos varían dependiendo del profesional que salga en pantalla, el programa en el que aparezca, su horario y duración o la productora que se encargue del formato.

Público ha conocido, tras solicitar la información utilizando la ley de transparencia, cuánto cobran 38 personas que presentan o aparecen en distintos programas de Televisión Española (TVE). Entre ellos, Carla Fernández —la actriz que hacía de Mapi—, Julia Otero, Jordi Hurtado, Toñi Moreno o Raquel Sánchez Silva.

Entre los sueldos constan los 8.000 euros por episodio de 'Las tres puertas' que recibía María Casado o los 5.000 euros que cobraba Toñi Moreno por cada programa de Plan de tarde. La información se suma a la que reveló Público hace unos meses desvelando los sueldos de otros presentadores de TVE, como Alaska, Santiago Segura o el jurado de MasterChef.

Al menos cuatro presentadores de TVE cobran más que Eva Soriano por programa

En aquella ocasión se desató la polémica por el sueldo de Eva Soriano, que había cobrado 11.000 euros por cada emisión de La noche d y era el salario más alto entre los publicados. Sin embargo, la nueva información obtenida por Público muestra que al menos cuatro presentadores de TVE cobran más que Soriano.

Son Luján Argüelles, que cobra 15.000 euros por programa de Brigada Tech, Ana Morgade, que recibía 20.000 euros por entrega del ya cancelado Vamos a llevarnos bien, Juan y Medio, que también cobraba 20.000 euros por cada gala de Dúos increíbles, y Julia Otero, que es la mejor pagada, con 25.000 euros por emisión de Días de tele.

Entre los sueldos también constan los de Carolina Iglesias, 5.000 euros por cada programa en el que hace de copresentadora de Otero, Xavier Sardà, que recibía 7.000 euros por cada programa de La gran confusión, o Marc Giró, que se embolsa 2.500 euros por presentar y codirigir cada emisión de Latexou.

La radiotelevisión pública, en un primer momento, quería ocultar los sueldos de los presentadores de sus programas. Tuvo que posicionarse el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que RTVE haya acabado haciéndola pública. El organismo dictaminó que la información de estos salarios pagados con dinero público debía conocerse.

Lorenzo Caprile es quien más cobra por programa en 'Maestros de la costura'; le sigue Raquel Sánchez Silva

En esta ocasión, Público también revela lo que cobran la presentadora y el jurado de Maestros de la costura' En la última temporada del formato Raquel Sánchez Silva recibió 7.200 euros por programa. Le supera Lorenzo Caprile, que cobraba 7.500 euros. Los otros dos miembros del jurado, María Escoté y Alejandro Palomo, en cambio, recibían 6.000 euros cada uno. Según TVienes, RTVE habría renovado el formato para una nueva temporada.

Otro programa que sigue en TVE es Saber y ganar, que lleva en antena desde 1996. El mítico Jordi Hurtado cobra 700 euros por cada programa que presenta. Elisenda Roca, que actualmente es la voz en off del formato, recibe 184 euros por episodio. Por su parte, Eduardo Sáenz de Cabezón cobraba 3.000 euros por cada emisión de la última temporada del programa de divulgación científica Órbita Laika.

Más de 50 sueldos

Además de los sueldos de 38 presentadores que revela Público, este medio ha obtenido información de algunos de los salarios de los personajes televisivos que ya constaban en la anterior información. Según la respuesta de RTVE a la solicitud de acceso a la información de Público, el jurado de MasterChef sigue cobrando cada uno 10.000 euros por programa, Alaska, 4.000 euros por episodio de Cine de barrio y Anne Igartiburu, 1.550 euros por cada programa de Corazón.

El sueldo de Santiago Segura ha pasado de 2.200 euros por episodio de 'Viaje al centro de la tele' a 2.500 por capítulo

El sueldo que sí ha variado es el de Santiago Segura que ahora cobra 2.500 euros por episodio de Viaje al centro de la tele, programa al que pone voz. Antes recibía 2.200. Silvia Intxaurrondo también sigue cobrando 700 euros por cada programa de La hora de La 1 que presenta, pero RTVE detalla que, además, recibe 6.000 euros al mes como codirectora.

Entre los sueldos que Público ya había revelado y los desvelados en esta ocasión, se conocen ya los salarios de 53 presentadores de Televisión Española. Algunos de ellos, además, presentan varios programas distintos. Es el caso, por ejemplo, de Inés Hernand, que cobra 800 euros por cada programa de Gen Playz, 1.750 por cada Gen Erasmus y 2.050 por cada Gen Playz XL. RTVE indica que en este último caso el sueldo que recibe la presentadora también es por "estilismo y maquillaje".

El compañero de Hernand, Darío Eme Hache, cobra menos que ella. 800 euros por cada programa de Gen Playz XL y 500 por cada uno de Gen Playz, según la información obtenida por Público. En los datos también consta Cayetana Guillén Cuervo. La actriz cobra 1.700 euros por cada programa de Atención obras. Por los episodios de Versión española recibe 2.100 euros si es un programa que incluye coloquio y 950 euros cuando no lo incluye.

Otro presentador con más de un formato en los últimos tiempos en la cadena es Rodrigo Vázquez. El gallego recibe 1.300 euros por programa de El cazador. En el otro concurso que presentaba, Todos contra 1 —que ya ha sido cancelado—, cobraba 9.000 euros por episodio. Algo más que su compañero, Raúl Gómez, que recibía 7.000 euros.

Televisión Española también canceló otro concurso en los últimos meses por no cosechar buenos datos de audiencia: Mapi. Estaba presentado por Jandro López y Carla Fernández, una actriz que daba vida al personaje que daba nombre al programa. El presentador y humorista Jandro recibía 2.000 euros por programa y Carla Fernández, 200.

RTVE oculta los sueldos de la casa

La información sobre estos sueldos que Público ha obtenido se han podido conocer porque estos presentadores son personal externo: la mayoría cobran directamente de las productoras que se encargan de estos formatos que después emite TVE. La corporación pública ha accedido a revelar esa información tras el posicionamiento del Consejo de Transparencia.

RTVE sigue ocultando los sueldos de los presentadores con contrato laboral como Ana Blanco o Carlos Franganillo

En cambio, la radiotelevisión se sigue negando a entregar la misma información sobre los presentadores que tienen contrato directamente como trabajadores de RTVE. Así, los sueldos de presentadores de la casa, como Ana Blanco, Carlos Franganillo o Marc Sala, siguen ocultos.

RTVE en un principio tampoco quería revelar los sueldos de los presentadores con contratos externos, pero lo ha acabado haciendo después de varias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), e incluso sentencias de la Justicia, dictaminando que esta información tiene que ser pública.

La corporación se salta al Consejo de Transparencia y la Justicia al ocultar el sueldo de los contratados por la propia RTVE

En esas resoluciones y sentencias no se hace ninguna distinción entre unos presentadores y otros. RTVE, por lo tanto, se salta al Consejo de Transparencia y a la Justicia al no hacer públicos también los sueldos de los presentadores que tienen contrato laboral con la propia corporación. En una resolución, tras una solicitud de información de Público, el Consejo de Transparencia entendía que la corporación pública basaba su argumentación en que los presentadores no son personal directivo, pero que esto no es motivo para ocultar sus sueldos.

El CTBG argumentaba que eso no significa que no "concurran otras circunstancias tales como si se trata de puestos de especial confianza, si se ocupan mediante procedimientos de discrecionalidad, o si sus retribuciones se sitúan fuera del correspondiente convenio laboral, circunstancias objetivas que comportarían la prevalencia del interés público en la divulgación de la información sobre el interés individual a la protección de la intimidad o los datos personales".