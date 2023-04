Eva Soriano responde con ironía a la información de 'Público' sobre su salario

La información de Público de este lunes en la que se detallaba el salario de algunas de las caras visibles de RTVE está dando qué hablar. En concreto, el artículo revelaba, entre otras cuestiones, cuánto cobran por programa 15 presentadores externos del ente público tras conocerlo gracias a la ley de transparencia.

Junto a la importante cantidad percibida por los presentadores de Masterchef Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, que se embolsan la nada desdeñable cifra de 10.000 euros por programa, brillan con luz propia los emolumentos destinados a pagar los servicios de la humorista Eva Soriano.



La cómica y presentadora catalana recaudaba 11.000 euros por cada emisión de La noche d, programa que presentó en 2022 tras la marcha de Dani Rovira. Una cifra, a todas luces inaccesible para cualquier trabajador medio, que ha generado cierto estupor en redes.

Tal es así que la presentadora ha querido responder a las críticas recibidas con un monólogo en Showriano, su programa de Movistar. "Hoy tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Yo entono el mea culpa por cobrar por haber currado", ha esgrimido en clara alusión a la información de Público.

La ironía inicial deviene en humor cáustico cuando Soriano tiene a bien referirse a los comentarios machistas que ha recibido desde que se conociera la noticia de su salario, unos comentarios que la presentadora ha querido combatir con la mejor de sus armas; la comedia.

"Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que yo he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que a mí me hubiesen pagado 11.000 euros por chupar una polla. No es dinero ya es... cómo debo... [risas] ¿Cómo sería una mamada de 11.000 euros?", se preguntaba Soriano.