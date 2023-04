Los sueldos por programa de los presentadores de TVE: de los 4.000 euros de Alaska a los 10.000 de los de 'MasterChef'

Los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera presentan 'MasterChef' desde 2019, cuando Eva González dejó el talent show culinario de RTVE para presentar 'La Voz' en Antena 3. Hasta entonces los tres formaban parte del jurado pero no conducían el programa. Ahora, cada uno de ellos cobra 10.000 euros por programa de las distintas versiones del talent que emite La 1.

Así lo ha conocido Público tras obtener el listado con el sueldo por programa de 15 presentadores de RTVE durante 2022. Este medio ha obtenido la información tras solicitarla al amparo de la ley de transparencia, aunque no ha sido sencillo conseguirla porque la corporación, en un primer momento, quería seguir ocultándola. Tuvo que posicionarse el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que RTVE haya acabado haciéndola pública.

En ese listado acompañan a los tres presentadores del programa culinario personajes como la cantante Alaska, que recibe 4.000 euros por cada programa del mítico 'Cine de barrio', o la presentadora Silvia Intxaurrondo, que se embolsa 700 euros cada mañana que presenta 'La hora de La 1'.

En los datos obtenidos por Público únicamente consta una persona que se haya llevado más dinero por programa que los conductores de 'MasterChef'. Es la cómica Eva Soriano, que se embolsaba 11.000 euros por cada emisión de 'La noche d', programa que presentó en 2022 tras la marcha de Dani Rovira. La cifra más baja es la de Cristina Fernández, que recibe 398,08 euros cuando conduce 'Corazón' en sustitución de Anne Igartiburu. La vasca, en cambio, se lleva 1.550 por episodio.

En los datos también aparecen el periodista Javier Ruiz, que recibía 5.000 euros por cada programa de 'Las claves del siglo XII' —formato cancelado en el verano de 2022— o el cineasta Santiago Segura, que se embolsa 2.200 euros por cada capítulo de 'Viaje al centro de la tele' al que le pone voz.



RTVE no quería dar la información

Los sueldos de los presentadores de RTVE son datos sobre los que la corporación pública ha evitado informar en varias ocasiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia, ha resuelto ya varias veces que esta información debe ser pública, pero hasta ahora RTVE se había negado a ello.

La información obtenida por Público contiene el salario recibido por 15 presentadores: los que trabajan como personal externo, ya sea con contratos con las productoras de los programas o con contratos artísticos con RTVE. Esta última tipología es la que tienen Alaska y Santiago Segura y en su caso los salarios recogidos en esta información son los que recibieron entre junio de 2021 y mayo de 2022, según los datos aportados por la propia corporación pública.

Los otros 13 han sido contratados por la productora del programa que presentan y según asegura RTVE la información de su salario por programa "se ha obtenido de los presupuestos de producción". "Esta partida está sujeta a la liquidación al final de la producción en base a los costes incurridos que acredite la productora, que pueden experimentar variaciones", indica la cadena pública en su respuesta a la petición de Público.

La revelación de los sueldos de los presentadores de RTVE se suma a la de los salarios de sus altos cargos, otra información que la corporación pública intentó ocultar. La hizo pública Maldita.es, pero RTVE fue incluso a la Justicia para no tener que entregarla. Maldita.es también publicó cuánto han cobrado los presentadores de las campanadas en la cadena pública.

Los sueldos de la casa siguen ocultos

Pero que en el listado de los presentadores que ha revelado Público no aparezcan los presentadores que son directamente personal de RTVE no se debe a que este medio no haya solicitado esa información. Público realizó la petición de acceso a la información pública a RTVE el año pasado, 2022. Por ello también faltan algunos de los actuales presentadores de Televisión Española, que aún no daban la cara en la parrilla televisiva de la cadena pública.

Pero la petición de Público sí que se solicitaba cuánto cobraban los presentadores de la casa con contrato laboral con RTVE. Es el caso de algunos rostros muy conocidos, como Ana Blanco, Carlos Franganillo, Lorenzo Milá, Marc Sala o Xabier Fortes. RTVE consideró que al ser personal laboral con contrato de plantilla no tenía que hacer públicos sus salarios, sino que aplicaba la protección de datos personales. Radio Televisión Española creaba así una doble vara de medir. El salario de Marc Sala, que presenta 'La hora de La 1', no se puede conocer, pero sí el de su compañera de programa, Silvia Intxaurrondo.

RTVE consideraba que el derecho a la protección de la intimidad de sus presentadores prevalecía sobre el interés público

La corporación pública, además, hizo llegar la solicitud a los presentadores de la casa, como posibles terceros afectados, y alguno de ellos se opuso a que se revelara su salario, según explica RTVE. Por ello, entre otros argumentos, la cadena pública consideraba que "el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad, de los presentadores de los programas de La 1 que son trabajadores laborales, de plantilla, de RTVE, prevalece sobre el interés público a conocer dicho dato".

RTVE se salta al Consejo de Transparencia

Debido a esa negativa de RTVE a entregar la información sobre los salarios de estos presentadores, Público reclamó ante el Consejo de Transparencia. El CTBG dio la razón a Público y desestimó los argumentos de RTVE.

El Consejo de Transparencia desestimó los argumentos de RTVE: prima el interés público

El Consejo de Transparencia entendió que la corporación pública basaba su argumentación en que los presentadores que son personal laboral de la casa no son directivos, pero que eso no significa que no "concurran otras circunstancias tales como si se trata de puestos de especial confianza, si se ocupan mediante procedimientos de discrecionalidad, o si sus retribuciones se sitúan fuera del correspondiente convenio laboral, circunstancias objetivas que comportarían la prevalencia del interés público en la divulgación de la información sobre el interés individual a la protección de la intimidad o los datos personales".

"El interés de la ciudadanía por conocer las retribuciones de los empleados que ocupan este tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones y cómo se emplean los recursos públicos", remataba el CTBG. La resolución, firmada a 31 de enero de 2023, daba hasta el 14 de febrero a RTVE para entregar la información a Público.

RTVE se salta al Consejo de Transparencia al seguir ocultando los sueldos de los presentadores que son de la casa

Casi dos meses después de que pasara el plazo, en el momento de la publicación de esta información, la radiotelevisión pública sigue sin entregar la información sobre los salarios de sus presentadores que son personal de la propia casa. RTVE desobedece, por tanto, una resolución firme del Consejo de Transparencia que tampoco ha recurrido ante la Justicia.