Aragonès, sobre el cas Borràs: "Estic convençut que cadascú prendrà la millor decisió per preservar el servei públic"

El cas Borràs ha protagonitzat la sessió de control al president de la Generalitat. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha exigit a Pere Aragonès que assumeixi la seva "responsabilitat" en el procés judicial contra la presidenta del Parlament, argumentant que el reglament de la cambra és "concloent" i que apunta a una inhabilitació quan s'obre judici oral.

A la rèplica, Aragonès ha defensat la separació de poders: "Estic convençut que, per garantir el bon servei de la institució i per la seva defensa i prestigi, quan arribi el moment oportú de decidir cadascú de forma individual i col·lectiva, prendrem la millor decisió per preservar el servei públic", ha afirmat. Els grups de Vox i PPC han reiterat la seva petició de dimissió de Borràs.

La presidenta del Parlament i també líder de Junts per Catalunya va comparèixer aquest dimarts per subratllar que no pensa dimitir i per insistir que la seva és una causa política i no de corrupció. De moment, però, no està gens clar que ERC i la CUP li donin suport, ja que no comparteixen l'argument.

Telechea (ERC): "No hem de perjudicar el moviment independentista amb altra mena de causes judicials"

Més allunyada del rol institucional d'Aragonès, aquest dimecres la diputada d'ERC al Congrés Carolina Telechea ha afirmat que la causa judicial contra Borràs no s'emmarca en la judicialització del conflicte polític amb l'Estat. "Cal deixar molt clar que la causa repressiva és una i la seva causa una altra. No hem de perjudicar el moviment independentista amb altra mena de causes judicials", ha dit en roda de premsa a la cambra baixa. Telechea ha remarcat que Borràs està "en una situació molt complicada en la qual ha de donar moltes explicacions" i ha defensat que hauria "d'avantposar el prestigi del Parlament". "Està en una situació molt complicada", ha subratllat. Les paraules de Telechea, per tant, fan pensar que ERC no s'alinearà precisament amb Borràs.

Què diu el reglament del Parlament?

A la sessió de control al Parlament, Alejandro Fernández ha exigit responsabilitats a Aragonès pel cas judicial contra Borràs, i li ha recordat que ell la va votar com a presidenta de la cambra. El cap del Govern ha respost que la seva capacitat d'intervenció és la mateixa que la de qualsevol altre diputat o diputada del Parlament: "El meu vot és un vot". Aragonès ha reiterat que es deu a la institució parlamentària, i que respecta la divisió de poders. En aquest sentit, ha afegit que, quan calgui "prendre decisions", s'optarà per la que "convindrà més" als qui tenen la vocació de "servei públic".



El líder del PPC havia subratllat abans que el reglament del Parlament és "objectiu" i "concloent", i que estipula que quan s'obre judici oral per corrupció, la persona afectada queda "immediatament inhabilitada". "La pilota està al seu teulat", ha dit Fernández a Aragonès.

L'article 25.4 del reglament del Parlament obliga a suspendre els diputats i diputades que s'investiguin per delictes relacionats amb la corrupció. "La Mesa, una vegada sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata”, diu el text reglamentari.