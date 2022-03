Aragonès considera els "compromisos mínims" de La Palma d'"insuficients" per fer front a les conseqüències de la guerra

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha qualificat aquesta tarda d’"insuficients" els "compromisos mínims" als que s’ha arribat a la XXVI Conferència de Presidents, que s’ha celebrat aquest diumenge a La Palma per afrontar les conseqüències del conflicte d’Ucraïna. El cap de l’Executiu ha explicat davant dels mitjans de comunicació que Catalunya surt d’aquesta reunió "havent assolit els objectius en tant que compromís polític", però ha precisat que "encara hi ha marge de millora i de concreció".

En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que el document aprovat "respecta les competències de la Generalitat de Catalunya" en matèria d’acollida i preveu que hi hagi un finançament addicional per atendre els refugiats que han arribat i que arribaran properament a Catalunya. Aragonès es va plantejar la participació en aquesta trobada fixant-se com a objectiu que l’acollida de refugiats es fes de forma coordinada amb totes les administracions i amb ple respecte de les competències del Govern, tot plegat acompanyat de finançament adient.

Acollida de refugiats a Catalunya

Aragonès: "Hem de portar terme una operació d’acollida de refugiats, on Catalunya serà protagonista i Catalunya necessita del finançament adequat"

"Hem de portar terme una operació d’acollida de refugiats, on Catalunya serà protagonista i Catalunya necessita del finançament adequat, i avui hem arrencat el compromís, que fins avui no hi havia estat, per escrit, de que es farà aquest finançament", ha precisat. La previsió de finançament és una de les 20 propostes que el Govern de la Generalitat ha plantejat a la Conferència de Presidents per afrontar les conseqüències derivades de la guerra a Ucraïna, basades en tres àmbits: l’acollida de les persones refugiades, les conseqüències econòmiques i l’emergència energètica.

El president Aragonès ha explicat també que la voluntat del Govern era sortir d’aquesta trobada amb un acord per impulsar mesures de suport a les empreses i llars més afectades per la crisi d’Ucraïna, especialment en referència a les conseqüències econòmiques i socials del conflicte. Segons ha explicat el president, "hi ha compromís per impulsar mesures en matèria fiscal de reducció dels costos de l’energia", tot i que ha precisat que "es concretarà en els òrgans pertinents". Així com un compromís per a que al proper Consell Europeu del 24 i 25 de març en surtin mesures per desacoblar el preu del gas en la fixació del preu de l’energia elèctrica.

El cap de l’Executiu ha recordat que la participació de Catalunya a la Conferència de Presidents ha estat "una participació excepcional degut a la situació excepcional que es viu a causa de la guerra d’Ucraïna".

El Govern espanyol dona per "normalitzada" la relació amb Catalunya

Rodríguez: "Venim d'un escenari on no ens miràvem i ens giràvem l'esquena i avui hi ha hagut absoluta col·laboració"

Una visió oposada ha manifestat la portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, que ha assegurat que les relacions entre Espanya i Catalunya "ja estan normalitzades". "No és que s'hagin normalitzat avui a La Palma, és que ja ho estan; venim d'un escenari on no ens miràvem i ens giràvem l'esquena i avui hi ha hagut absoluta col·laboració", ha remarcat després de la Conferència de Presidents que s'ha celebrat aquest dissabte. Rodríguez ha aprofitat per agrair al cap de l'executiu català, Pere Aragonès, la seva actitud "participativa i col·laborativa". Sobre la Conferència, la portaveu ha posat en valor el "consens" que s'ha aconseguit entre els presidents de totes les autonomies en la resposta a la guerra a Ucraïna. "Espanya en surt més fort perquè estem més units", ha dit.