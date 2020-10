Aragonès reclama a Sánchez la gestió directa dels fons europeus i reivindica un referèndum per Catalunya a Von der Leyen

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dilluns que Catalunya pugui gestionar directament la part que li correspon dels fons europeus per a la recuperació. En la seva intervenció en el marc de la Conferència de Presidents que s'ha celebrat telemàticament, Aragonès ha proposat crear un fòrum permanent en què els territoris puguin treballar conjuntament amb la Comissió Europea.

Però el vicepresident del Govern no ha parlat només de recursos econòmics i ha fet una intervenció profundament política i reivindicativa quan davant la presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha explicat clar i, en aquest ocasió, en anglès que participava de la reunió perquè el president Quim Torra ha estat inhabilitat per "haver demanat l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats".

"Catalonia is an European country, deeply committed to the EU project and our aspiration is to be able to participate in it with our own voice, as all member states do. This is an aspiration that can only be resolved with further democracy, as all political conflicts are resolved within the European Union. I am here as the vice-president of the Government of Catalonia because our President, Mr. Quim Torra, has been unfairly disqualified from office, for having called for the release of the political prisoners and the return of those in exile", ha assegurat literalment Aragonès. És a dir, el vicepresident del Govern i dirigent d'ERC ha assenyalat que Catalunya és un país europeu profundament compromès amb el projecte de la UE i que té l'aspiració de participar-ne amb una "veu pròpia" com ho fan els estats membres. Una qüestió que, segons ha afegit, només es pot resoldre amb més democràcia ja que, segons ha apuntat, tots els conflictes polítics es resolen dins de la Unió Europea.

Una intervenció que ha generat crítiques per part d'alguns presidents autonòmics tant per la utilització de l'anglès en comtpes del castellà com pel contingut reivindicatiu. I és que en aquest context, encara en anglès, Aragonès ha reiterat la necessitat de resoldre aquesta qüestió amb més democràcia, i donant la veu als ciutadans de Catalunya perquè puguin decidir lliurament el seu futur polític: "We reiterate the need to resolve this challenge with further democracy, giving the voice to the citizens of Catalonia so that they can freely decide their political future".

Gestió dels fons europeus per a Catalunya

Ja en castellà, Aragonès ha reclamat que Catalunya pugui gestionar directament la part del fons europeu que li correspongui: "Necessitem una política transformadora i expansiva, una política keynesiana. És el moment d'una política amb vocació transformadora. Aquest pla no ha de servir per pagar despesa corrent sinó per invertir en futur i reforçar l'estat de benestar", ha dit.



Segons el dirigent republicà, per ser realment eficients, és imprescindible baixar el pla directament a el territori. "Hem de treballar des del principi de subsidiarietat. És imprescindible que Catalunya gestioni directament la part de el fons europeu que li correspongui". I ha reivindicat que "tenim molta experiència acumulada, tenim les competències i sobretot tenim la capacitat, la força i l'energia per implementar projectes realment transformadors".

D'altra banda, Aragonès ha defensat la creació d'un fòrum permanent de territoris per treballar conjuntament amb la Comissió Europea perquè "si volem que el pla Next Generation EU realment sigui eficient a Catalunya necessitem que les petites i mitjanes empreses es puguin beneficiar directament d'ell". Tot afegint que a banda dels fons del pla Next Generation EU que suposa més aviat inversions de transformació a futur, s'ha d'impulsar un pla de rescat econòmic per acompanyar a tots els treballadors i treballadores, a totes les empreses i a totes les famílies que pateixen els efectes de la crisi econòmica de forma immediata.



"El repte és tan gran que no podem renunciar a ni un sol euro. S'han d'utilitzar absolutament tots els 140.000 milions" ha recalcat el vicepresident tot recordant que la situació de la pandèmia és extremadament complexa a tot Europa i tots els governs estem prenent mesures per frenar la Covid-19.