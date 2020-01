La reunió entre el vicepresident Pere Aragonès i el president Quim Torra d'aquest dijous per parlar sobre els acords d'investidura ha refermat les desavinences entre tots dos membres del Govern. Segons informacions de l'agència Europa Press, Torra ha traslladat a Aragonès que el pacte per establir una taula de negociacions entre governs espanyol i català "no té el vistiplau del Govern ni l'assumeix com a tal". Tot i això, Aragonès ha convidat al president a no renunciar-hi i a defensar l'autodeterminació en aquesta taula.



Torra ha demanat explicacions a Aragonès sobre els pactes entre les dues formacions i ha defensat que "no es pot negociar res amb el Govern espanyol al marge dels acords del Govern". Durant els darrers dies, JxCat ja havia mostrat el seu rebuig a les propostes pactades d'ERC i el PSOE. El president ha destacat que es tracta "d'un acord entre partits" i ha rebutjat la proposta d'ERC de sotmetre a consulta popular les decisions d'aquesta mesa de diàleg entre governs, ja que Torra només aposta per una votació "clara" sobre la independència, tal com ha expressat després en una piulada al seu compte de Twitter:

#HoTornaremaFer i #SpainSitandTalk són expressions a favor del dret d’autodeterminació. La ciutadania s'ha guanyat el dret de votar sobre la independència en un referèndum d'autodeterminació. Tenim un país apoderat i madur que ha de prendre les decisions lliurement — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 2, 2020

En aquesta línia s'ha expressat la diputada al Congrés per JxCat Laura Borràs qui, en declaracions a Rac 1, ha assenyalat els dubtes que genera al seu grup el diàleg amb el Govern espanyol, que temen que exclogui d'entrada la celebració d'un referèndum d'independència: "Esquerra haurà de dir a quin acord ha arribat amb un PSOE que no vol parlar d'autodeterminació ni de referèndum. És normal que el president vulgui saber-ne el contingut". De nou, Borràs ha criticat que ERC estigui negociant en nom del Govern sense la presència de Torra: "El que ens sembla és que no es pot parlar d'una mesa de govern si el soci majoritari de govern no sap res d'aquesta mesa".



La reunió, que ha durat tres quarts d'hora, s'ha celebrat després que dimarts passat Torra i Aragonès es truquessin per parlar sobre els darrers pactes amb els socialistes, que es comprometien a reunir-se periòdicament amb el Govern català per parlar sobre el conflicte territorial i a sotmetre a votació popular el resultat d'aquest diàleg.



Aquesta tarda, es reunirà el Consell Nacional d'Esquerra Republicana per avalar l'acord d'investidura. Dilluns passat, però, l'executiva del partit ja s'hi va posicionar a favor. L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha vaticinat aquest dijous l'escenari més probable, que el Consell Nacional reafirmi l'acord amb el PSOE: "Això vol dir que tinguem tota la confiança del món amb el PSOE? No, la prova és que nosaltres vam investir Zapatero, CiU no el va investir i quatre dies després el PSOE i CiU van pactar i va sortir l'acord que retallava l'Estat", ha dit en declaracions a Rac 1. A més, aquest mateix dijous la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, hauria de convocar el debat d'investidura per dissabte, diumenge i dimarts vinent.