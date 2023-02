Aragonès i Colau tornen a evitar la recepció de Felip VI al MWC però el saluden un cop dins del recinte

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, han evitat participar aquest matí en la recepció de Felip VI durant el primer dia del Mobile World Congress (MWC), tot i que han saludat el monarca una vegada dins del recinte de Gran Via.

Aragonès ha arribat a les instal·lacions de Fira al voltant de les nou del matí -on ha estat rebut per alguns consellers com Roger Torrent, Laura Vilagrà, i Josep González Cambray- i han entrat dins del pavelló firal sense esperar l'arribada del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el monarca Felip VI. Tampoc hi ha sigut Colau, que ha acabat donant la mà al monarca a l'estand de la MWCapital.

Felip VI ha estat rebut pel president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, entre altres autoritats, com la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín; el president de Fira de Barcelona, ​​Pau Relat; el CEO de GSMA, John Hoffman; i el cap de l'oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Després de la rebuda, el rei, Sánchez i Aragonès han posat en una foto de grup, juntament amb Sánchez, Calviño, Colau, Marín, Hoffman i Pau Relat.

Segons plantada i protestes per la presència de Felip VI a Barcelona

Aragonès i Colau tampoc van participar en la recepció del monarca al sopar inaugural de l'esdeveniment, celebrat diumenge al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), tot i que després van coincidir en una sala i van compartir taula presidencial.

A més, unes 200 persones convocades per l'ANC es van concentrar ahir diumenge a la plaça d'Espanya per protestar contra la presència de Felip VI a Barcelona amb motiu del sopar inaugural del Mobile. Durant la concentració es van cremar cartells amb la imatge del rei cap per avall, la mateixa estampa que es projectava sobre una de les dues torres. A l'altra, s'hi ha llegia el lema de la convocatòria: ni rei, ni corona.