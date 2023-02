El MWC es recupera del cop de la pandèmia: reunirà uns 2.000 expositors i més de 80.000 visitants

Barcelona es convertirà, un any més, en la capital mundial de la telefonia mòbil i tota la tecnologia que la rodeja durant quatre dies. Des del dilluns i fins al dijous, les instal·lacions de Fira de Barcelona acolliran una nova edició del Mobile World Congress (MWC), que torna amb més força que mai després d'uns anys descafeïnats per la pandèmia de la Covid-19.

En total, el congrés reunirà més de 2.000 expositors i l'organització preveu que hi passin més de 80.000 persones provinents de països d'arreu del món, recuperant bona part dels visitants xinesos. La xifra és força superior a la de l'any passat, amb 60.000 assistents presencials, però lluny del rècord d'assistència del 2019, amb 109.000 congressistes. Entre les empreses expositores trobem Huawei, Telefònica, Vodafone, OnePlus, Honor, Oppo, Sony, Samsung, LG, entre moltes altres companyies tecnològiques.

L'organització, que fa uns mesos va firmar un contracte perquè el Mobile es mantingui a la ciutat fins al 2030, com a mínim, espera un impacte econòmic d'almenys 350 milions d'euros a la ciutat, també lluny dels 473 milions del 2019. Els organitzadors confien que aquesta serà l'edició de la tornada a la normalitat després d'uns anys marcats per la pandèmia. Finalment, el sector del taxi ha descartat fer vaga els dies que dura el congrés després d'arribar a un acord amb el Departament de Territori.

Els protagonistes tecnològics del MWC

Tot i ser el congrés de la telefonia mòbil, tal com indica el seu nom, el MWC se centra cada cop menys amb el mòbil i més amb tota la indústria d'aplicacions i usos d'internet que l'envolta. De fet, el lema del Mobile World Congress d'aquest any serà Velocity – Unleashing Tomorrow's Technology – Today (Velocitat: alliberant la tecnologia del demà, avui) i girà sobre cinc eixos: el 5G Acceleration -accessibilitat sobre aquesta tecnologia, camí cap al 6G...-, realitat virtual -metavers, web 3.0, experiències immersives...-, FinTech (tecnofinances) -NFT, criptomonedes, blockchain...- i Digital Everything -aplicació de noves tecnologies a la indústria, entre d'altres-.

Per la seva banda, la Mobile World Capital ha preparat un seguit d'experiències tecnològiques basades en la realitat immersiva, el metavers i la intel·ligència artificial. La Capital permetrà als visitants crear un avatar amb el que podran viatjar per sis espais emblemàtics de Barcelona: Parc Güell, Santa Maria del Mar, la Rambla, el carrer Petritxol, la Barceloneta i el Camp Nou.

L'usuari també podrà entrar en un tast immersiu de bombons ideats pels germans Roca. Aquí, l'experiència virtual i real es mesclaran de nou. Igual que passarà en un espai on el visitant, a través d'unes mànigues i unes ulleres de realitat virtual, podrà sentir el que va sentir Antonio Rebollo quan va llençar la fletxa per encendre el peveter de Barcelona '92.

Finalment, un dels plats forts de l'esdeveniment tecnològic serà el festival Beat Barcelona, on el visitant viurà una experiència immersiva musical: viatjarà virtualment a l'escenari de l'últim concert al Palau Sant Jordi del grup d'indie-pop IZAL gràcies a unes ulleres de realitat virtual de 360 graus. El concert serà encara més real perquè l'usuari notarà també l'olor de l'espai. En aquest mateix espai, els usuaris també podran viure una sessió de DJs a la ja tancada discoteca Maddox de Platja d'Aro (Baix Empordà).

També s'inaugurarà un nou espai sota el nom Journey to the Future, on es presentaran les aplicacions més disruptives, com ara el sistema de transport de passatgers mitjançant una càpsula de Hyperloop o un espai d'experimentació tecnològica en medicina anomenada Next Hospital.



Presència catalana al Mobile

Al Mobile hi haurà un total de 333 empreses tecnològiques catalanes que mostraran les seves propostes. D'aquestes, 104 estaran acompanyades pel Govern i podran exposar els seus projectes al 4 years from now (4YFN). Sota el lema, Quan la intel·ligència artificial connecta amb les persones, l'estand de la Generalitat oferirà una demo que consistirà en una recreació teatralitzada i amb elements audiovisuals de tres escenes de la vida quotidiana de dues persones que interactuen amb tres robots amb intel·ligència artificial a casa seva, a la feina i al metge.



Mobilitat: Més trens i sense l'amenaça de vaga dels taxistes

Amb motiu del Mobile World Congress, Ferrocarrils de la Generalitat incrementarà la freqüència de trens de la línia L8 en 30 circulacions diàries. Així mateix, també doblarà la capacitat dels combois, passant dels tres als sis cotxes, de manera que es podran transportar fins a 8.000 persones cada hora. A més, els usuaris disposaran de cobertura 5G durant tot el trajecte.

Finalment, els taxistes han descartat fer vaga durant el Mobile World Congress 2023 després d'arribar a un acord amb el Departament de Territori i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El pacte inclou diverses modificacions a la llei del taxi i al decret VTC, com el blindatge de les tarifes. És a dir, es prohibirà a plataformes com Free Now aplicar descomptes a les tarifes, una de les principals reclamacions del sector.