Després de la cancel·lació de l'edició del 2020 i un congrés a mig gas l'any passat, l'arrencada oficial del Mobile World Congress (MWC) aquest dilluns ha confirmat que el certamen recupera enguany sensacions oblidades. Ha tornat el bullici a la Fira de Barcelona, el seguici d'autoritats que s'hi passen, així com les protestes que també s'han convertit en habituals de la cita. De fet, molts dels assistents han mostrat el seu entusiasme per poder assistir a la fira.



"Pinta molt bé, estic emocionada de veure tanta gent i amics de la indústria, és fantàstic", ha assegurat a l’ACN l’alemanya Bettina Horster, una de les ponents del congrés. Al MWC, també s’hi han desplaçat delegacions de tot el món com la de Malawi. "Els països petits hem de ser escoltats i ser part de la digitalització", ha assegurat el seu ministre d'Informació i Digitalització, Gospel Kazako.

El recinte de Fira de Gran Via presenta en el primer dia de congrés un aspecte similar al de les edicions precovid, amb la diferència de l’obligació de portar mascareta en tot moment. L’edició d’enguany està protagonitzada, un cop més, pel 5G, que inunda la fira amb solucions aplicades a tota mena de sectors.



La xarxa mòbil de cinquena generació és el que ha portat a un dels enginyers responsables de la companyia xilena Entel, Helmut Jaeschke, per primer cop al MWC, tot i que la seva empresa ja hi havia participat en edicions anteriors. "Ara que s'han aixecat les restriccions no podíem perdre l'oportunitat d'estar en un esdeveniment tan important", ha assenyalat Jaeschke, que ha qualificat l'experiència a la fira d'"excel·lent".

En el seu cas, ha comentat que està interessat en conèixer de primera mà les noves tendències en connectivitat –concretament en tecnologia 5G i Internet de les Coses, entre d'altres- i reforçar els vincles amb els proveïdors de l'empresa.

Un MWC amb solucions per a la salut

A banda de amb l'entusiasme dels congressistes, la petjada de la pandèmia s'ha notat amb el pes d'alguns sectors en el congrés, com ara el sanitari. Així doncs, l'experiència de la Covid ha portat les empreses a dur més innovacions en aquest àmbit i a les institucions hospitalàries d’enviar més delegats. És el cas de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.



La seva responsable d'Organització Digital de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Anna Benavent, ha comentat que ha vingut com cada any al Mobile World Congress per conèixer les darreres novetats en el sector salut, sobretot després de l'impacte de la pandèmia. Per a Benavent, el coronavirus ha posat de rellevància la importància de la tecnologia en el camp de la salut. "Empreses que no estaven tan focalitzades en aquest sector han començat a treure dispositius i tecnologies orientades a nosaltres", ha constatat.

1.000 ponents i 50 ministres

Entre les persones que s’han acostat aquest dilluns al recinte de la Fira de Gran Via també hi ha alguns dels mil ponents que han d’omplir l’extens programa de conferències. Entre els oradors, hi continua havent bretxa de gènere, amb un 35% de dones. La dada és superior a la dels altres anys, però encara no s’arriba a la paritat. Una de les ponents serà Bettina Horster, la responsable de desenvolupament de negocis a Vivai Software AV.



En el seu cas, participarà en una taula ronda que girarà entorn de la tecnologia per millorar la vida de la gent gran, sobretot amb aparells portables com rellotges intel·ligents per mesurar el Parkinson o lentilles per a controlar el glaucoma. "La pandèmia ens ha demostrat el potencial de la digitalització i l’internet de les coses. Ara ja sabem què es pot fer i és un gran moment per la indústria. La digitalització s’ha alliberat", ha dit.

A banda d’experts d’empreses tecnològiques, el congrés també aplega un programa ministerial amb 140 delegacions i 50 ministres, de països de tota mida. Els estats més petits aprofiten especialment aquesta fira per donar-se a conèixer. Una de les autoritats que estarà als passadissos del MWC per primera vegada és Gospel Kazako, el ministre d’Informació i Digitalització de Malawi, que ha arribat després de fer escala a Sud-Àfrica i a França amb la intenció que se senti la "veu dels països petits". A més, arriba amb la voluntat de "saber què estan fent els poders tecnològics i els grans països per no quedar enrere".



Entre les autoritats que han passat per la fira aquest dilluns hi ha hagut el rei Felip VI, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el president del Govern, Pere Aragonès, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han tornat a coincidir després del sopar inaugural de diumenge al vespre a l'MNAC. Ni Aragonès ni Colau han esperat el rei ni Sánchez a l'entrada de l'acte. S'han trobat en privat.

Acció de Setem a les portes del MWC en protesta per la vulneració de drets de la indústria electrònica. — Eli Don / ACN

Protesta per la vulneració de drets de la indústria

A més a més, una desena de persones s’han concentrat aquest dilluns a les portes de la Fira Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat per denunciar la vulneració de drets humans, laborals, socials i ambientals que du a terme la indústria de l’electrònica al llarg de tota la seva cadena de producció i distribució. A través d’una petita posada en escena, han posat l’accent sobre aquesta problemàtica, criticant que els plans de transició energètica d’Europa siguin "poc realistes". En aquest sentit, han remarcat que es tracta d’un tema "urgent" del que no s’està ocupant "ningú". L'acció l'ha impulsat Setem Catalunya.

"Volem que hi hagi una reflexió, des de les vulneracions de drets a les mines o fàbriques, a tota la contaminació que es genera quan descartem aparells electrònics"

La Clàudia Bosch, una de les participants, ha explicat que l’objectiu de la protesta que han realitzat era "donar veu" a totes aquelles vulneracions que es donen a les cadenes de subministrament, ja sigui d’electrònica, com d’altres sectors, com per exemple el tèxtil. "Volem que hi hagi una reflexió, des de les vulneracions de drets a les mines o fàbriques, a tota la contaminació que es genera quan descartem aparells electrònics", ha lamentat.



Bosch també ha qüestionat que les polítiques que s’estan impulsant des dels espais europeus siguin les més adequades. "No estan aterrats a la quantitat de metalls i minerals que tenim per produir bateries elèctriques, no podem permetre que s’explotin les mateixes mines per fer bateries per cotxes elèctrics", ha subratllat.

Per tal d’impulsar un debat "crític i complementari" al MWC, ha recordat que des d’ahir i fins el 2 de març està en marxa el Mobile Social Congress (MSC), un esdeveniment obert a la ciutadania, "ple de tallers i conferències", on s’aborda el tema electrònic des de la perspectiva dels drets humans i la sostenibilitat. "Creiem que és un tema urgent, en el marc d’una crisi climàtica evident", ha apuntat Bosch, “hem de veure q"è tenim i què podem fer".