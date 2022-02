La Unió General de Treballadors (UGT) ha denunciat fraus en matèria de contractació i ocupació dins el marc del Mobile World Congress, que se celebrarà entre dilluns i dijous de la setmana vinent. En un informe publicat aquest divendres a partir de l'anàlisi d'ofertes de feina a diferents portals d'internet, el sindicat ha detectat "opacitat i falta d'informació", requisits "discriminatoris" d'accés a les ofertes i "sous baixos i jornades maratonianes".

"Un any més, el congrés obrirà les portes amb contractacions precàries i salaris baixos", ha lamentat en un comunicat. En aquest sentit, la UGT ha exigit la modificació de la Llei d'ocupació per millorar la regulació als portals d'ofertes de treball.



Segons l'informe publicat aquest divendres, els portals d'internet on apareixen ofertes de feina vinculades a la celebració del Mobile "són majoritàriament poc transparents i manquen d'informació imprescindible com l'horari, el sou o el tipus de contracte".

El document també posa de manifest que algunes empreses exigeixen requisits que són "discriminatoris", com ara tenir una alçada mínima o l'obligatorietat de tenir el certificat covid. Per altra banda, assenyala que els llocs de treball que crea el congrés són "precaris". "La feina es concreta en quatre dies, i això es tradueix en jornades molt llargues i intenses pel que fa a càrregues de treball; fins i tot en alguns casos no es respecten els descansos entre jornades, i tot això per sous generalment baixos", lamenta el sindicat.

A més de reclamar una revisió de la llei d'ocupació, la UGT també exigeix als organitzadors del MWC que garanteixin el compliment de la normativa vigent i estableixin les mesures necessàries perquè l'esdeveniment "també sigui referent en matèria de relacions laborals".