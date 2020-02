El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) previst per a aquest divendres. Aragonès ja ha manifestat dubtes sobre l'assistència a la trobada aquest mateix dimarts a la tarda durant la presentació del llibre 'Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic' (Pòrtic) de la periodista Magda Gregori. Però finalment ha confirmat la seva absència un cop rebuda la convocatòria.

La cimera ha estat anunciada per la portaveu del Govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha justificat la reunió del CPFF per a concretar la nova senda d'estabilitat pressupostària com a inici dels treballs preparatius dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2020. La qual cosa ha recriminat Aragonès: "Si tu t'assabentes de la convocatòria d'un òrgan per roda de premsa, i que els estatuts d'aquest òrgan diuen que és per a acordar una cosa i diuen que te la comunicaran aquí, no sé si és molt útil". El dirigent republicà ha criticat que es tracta de "un òrgan formalment multilateral però que funciona unilateralment" perquè, malgrat que estan representades totes les comunitats, el vot majoritari sempre és el del ministeri d'Hisenda, i ha recordat que d'això també es queixava la pròpia ministra quan era consellera d'Hisenda d'Andalusia.

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, també ha pronosticat en la presentació del llibre sobre la seva figura que caldrà "molta paciència" per afrontar les negociacions amb l'Estat perquè es parteix de posicions "molt allunyades". Aragonès ha subratllat que l'obertura de procediments judicials complica el diàleg. I ha apuntat que voldria que de la taula de negociació entre governs sortissin "fruits immediats" però que cal ser "realista" i entendre que "potser no és així". Pel que fa a la data de la trobada entre els dos executius a la taula de diàleg, ha dit que espera que sigui "com més aviat millor" i ha apuntat que no importa quan s'anunciï la data.

Sumar als Comuns en el camí cap a la independència

De l'escenari preelectoral en què viu Catalunya, Aragonès ha dit que està a "disposició del partit" per ocupar noves responsabilitats i ha deixat en mans de la militància decidir qui serà el candidat d'ERC a les eleccions al Parlament. I sobre el moviment independentista ha dit que no es pot "tancar en sí mateix", ni parlar de qui és més "pur" o de "traïdors". El republicà ha advertit que el moviment independentista s'ha d'obrir a tothom d'una forma atractiva. "Hi ha molta gent que serà independentista d'aquí a uns anys, que encara no ho sap", ha pronosticat. El vicepresident de la Generalitat ha apostat també per sumar als Comuns "en el pròxim pas endavant" cap a la independència de Catalunya, ja que creu que en molts aspectes la seva posició no és molt diferent a la d'ERC. "Hem de poder-los sumar com a autodeterministes en el pròxim pas endavant, en la pròxima fita en el camí cap a la independència", ha afirmat.

Aragonès ha apostat per explicar a la ciutadania les situacions polítiques que viu el país de la forma més honesta i s'ha compromès a no renunciar al projecte independentista. "Costarà molt, com qualsevol altre camí per arribar a la independència, però val la pena recorre'l", ha dit sobre l'aposta de diàleg amb l'Estat que defensa Esquerra.