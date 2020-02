Aragonès descarta pactes amb el PSC i avisa a JxCat: "la independència no l'assoleix qui crida més fort"

La nova etapa preelectoral a Catalunya es dóna per inaugurada. I el primer a posicionar-se sense embuts ha estat el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, que ha assegurat aquest dissabte que els republicans no tenen "res a pactar" amb el PSC després de les properes eleccions al Parlament. En una intervenció durant el 62è Congrés Regional d'ERC a Barcelona, Aragonès ha retret als socialistes "autoexcloure's dels grans consensos de país" i dels pressupostos catalans, no haver assistit a la comissió del 155 on van comparèixer exconsellers presos per l'1-O i rebutjar l'autodeterminació. La rotunda intervenció del dirigent d'ERC arriba després d'una setmana convulsa en què Esquerra i JxCat han certificat la seva ruptura, l'anunci d'eleccions després de l'aprovació dels pressupostos que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra. I en aquest sentit també ha avisat als fins ara socis de Govern de JxCat: "la independència no l'assolirà qui crida més fort", ha reblat.



Aragonès ha dit que ERC ha "d'obrir camí" cap a la independència i ha alertat que no s'aconseguirà "paralitzant" sinó "avançant". Per això, ha demanat que en els propers comicis se superi el 50% del vot independentista i es pugui posar el resultat al damunt de la taula de negociació amb l'Estat.

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha marcat distàncies de forma rotunda amb els socialistes però també ha avisat aquest dissabte als socis independentistes de JxCat: "la independència no la fa qui crida més alt o es dóna cops més forts en el pit, sinó qui aconsegueix més independentistes". Per això ha fet la petició a la ciutadania que doni força de negociació a l'independentisme superant el 50% dels sufragis en les eleccions que se celebraran en una data sense concretar a partir de finals de maig.

La independència no s'aconsegueix paralitzant

"Que vegin que la ciutadania de Catalunya vol ser un Estat independent. Perquè la independència de Catalunya és la millor eina per a construir un futur de dignitat per als nostres fills i filles", ha afirmat.



Aragonès ha sostingut, en al·lusió a JxCat, que "la independència no s'aconsegueix paralitzant, s'aconsegueix avançant", i ha reivindicat que els republicans hagin aconseguit "forçar a l'Estat" a asseure's en una taula de negociació i a reconèixer la naturalesa "política" del "conflicte" català.



Ha reivindicat així mateix el rol de "ròtula" que juga ERC en la política catalana després que els pressupostos de la Generalitat per a 2020 hagin reunit el consens de forces ideològicament allunyades les unes de les altres, com els Comuns i JxCat.

"ERC és honesta i té paraula. I no té res a pactar amb els socialistes després de les eleccions"

Aragonès ha dit així mateix que el seu partit és capaç de "fer possible el que deien que era impossible", i en aquest sentit ha repassat els èxits del partit dels últims mesos: ser primera força a la ciutat de Barcelona i en les eleccions generals a Catalunya, una taula de negociació entre governs i acords sobre els pressupostos de la Generalitat i a la capital catalana.



"Esperaven que ensopeguéssim, que no poguéssim generar els consensos necessaris", ha prosseguit el dirigent republicà, que ha afirmat que ERC té l'encàrrec d'"obrir camí", i això és el que està fent, ha destacat.



Respecte als retrets d'Aragonès al PSC, el vicepresident del Govern l'ha qualificat de "partit conservador" que es mou per mera "tàctica electoral", amb una "actitud de bloqueig" amb la qual sembla que "tot els dóna mandra".

Autoexclusió dels socialistes dels grans consensos

Aragonès ha criticat així que els socialistes catalans no donin suport als pressupostos presentats aquesta setmana en el Parlament i que ell mateix, com a titular de la cartera d'Economia i Hisenda , ha negociat amb els Comuns.



Després d'advertir que el PSC s'"autoexclou" dels "grans consensos" de la política catalana, com al seu judici són els pressupostos o la reivindicació de l'autodeterminació, Aragonès ha dit que ERC "no té res a pactar" amb els socialistes després dels futurs comicis. I, en aquest sentit, ha avisat: "ERC és honesta i ERC té paraula".