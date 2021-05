Pere Aragonès ha pres possessió del càrrec de president de la Generalitat. L'acte solemne s'ha dut a terme des del pati dels Tarongers, un escenari inèdit per aquesta celebració, i ha estat farcit de referències simbòliques a la Generalitat republicana. La cerimònia ha comptat amb la presència de l'expresident Quim Torra, qui ha lliurat el medalló de la presidència de la institució, així com de la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els presos polítics Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



El president investit divendres passat al Parlament ha volgut escenificar aires de canvi en la institució, amb l'arribada d'ERC al capdavant d'ençà que Francesc Macià i Lluís Companys van ser escollits per la ciutadania per ocupar aquest càrrec durant la república espanyola. No ha faltat l'homenatge d'Aragonès a Companys, afusellat pel franquisme després de ser entregat per les autoritats de la França ocupada, amb l'ofrena d'un clavell a la placa en commemoració de l'expresident a les portes del Palau de la Generalitat. Ho ha fet amb la cridòria de fons de manifestats per la llibertat del poble palestí, gran part del poc públic que s'ha apropat a la plaça Sant Jaume en una cerimònia a porta tancada.

Aragonès ha arribat acompanyat de la seva dona, Janina Juli, i entre tots dos la filla de la parella, la Clàudia. També hi han assistit els pares del president, que també van ser-hi durant la sessió d'investidura juntament amb Juli. La cerimònia ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, qui s'ha encarregat de dictar l'article d'investidura, i de l'expresident Quim Torra, que ha fet el traspàs del medalló de la presidència de la institució, un emblema propietat de Companys que l'expresident a l'exili Josep Tarradellas va instaurar en aquestes cerimònies per vincular la Generalitat al seu passat republicà. Torra no va poder rebre'l, ja que el seu predecessor, Carles Puigdemont, va ser destituït per l'article 155, i tot i que ell ha estat també inhabilitat per la justícia espanyola, finalment ha escenificat el trasllat de poder.

"Toca recuperar l'amplada que permeti avançar a tothom"

"Avui iniciem una nova etapa d'una Generalitat amb visió de futur i un compromís inequívoc de fer la vida més fàcil, més amable i més feliç a la ciutadania", ha dit Aragonès en el seu discurs. El president ha refermat el seu compromís per "reforçar l'estat de benestar" i caminar cap a "una prosperitat compartida" i "un model productiu que beneficiï a tothom": "Volem una Catalunya justa, prospera, verda, feminista i plenament lliure. Un país que estimi la seva gent, i que tingui com a màxima prioritat la felicitat de la seva ciutadania, de tots i totes, sense oblidar a ningú, sense deixar-se a ningú". "Toca arremangar-nos, superar els sotracs i recuperar l'amplada que permeti avançar a tothom".

El president republicà ha dit que aquests compromisos "han de desembocar en una república: "Una república catalana, europea, oberta al món, compromesa amb els reptes globals de la humanitat i al costat de la gent". Aragonès ha reconegut que assumeix "un risc majúscul" a causa de la crisi econòmica, social i sanitària, així com al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, i ha reconegut explícitament la tasca de Torra: "Va assumir la recuperació de les institucions catalanes, una pandèmia sense precedents, i una injusta inhabilitació".

Trobada entre Junqueras i Iceta

També tenien tota l'atenció mediàtica el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i l'exvicepresident d'ERC i pres polític, Oriol Junqueras, ja que era el primer cop que coincidien d'ençà que Junqueras va entrar a presó. Iceta ha sigut el representant de l'Executiu estatal després que els seus predecessors refusessin a assistir a la presa de possessió de Torra en el context posterior a l'1 d'octubre, una nova mostra estètica d'apropament institucional que s'haurà de veure de cara amb el recorregut de la taula de diàleg.



A l'acte també hi han assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez (tots dos amb un permís penitenciari, així com ho ha fet Junqueras), l'expresident Artur Mas, els consellers del Govern sortint i representants de tots els partits polítics al Parlament menys del PP, Vox i Ciutadans, que han refusat participar-hi. De manera més breu també s'ha vist el major Josep Lluís Trapero, encarregat de rebre Aragonès a les portes del Palau.



L'acte també ha comptat amb l'actuació del grup Ginestà a petició d'Aragonès, una formació musical de pop experimental en català i tocs de folk amb molt bona rebuda entre el públic jove. Tampoc s'ha vist cap catifa vermella enlloc, però sí que s'ha cobert el pati dels tarongers amb un terra i uns faristols de fusta, una escena amb pretensions de senzillesa i renovació. L'acte s'ha clos amb una reinterpretació dels Segadors a càrrec del contrabaixista Manel Fortià i la veu de Magalí Sare, qui ha variat la lletra per parlar amb el plural en femení, interpel·lant, aquest cop, a les "segadores".