Aragonès replica a Díaz Ayuso: "Catalunya sí que és una nació"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat aquest dijous les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en què afirmava que Catalunya mai ha estat una nació. "Catalunya sí que és una nació", ha etzibat a través d'un vídeo a la xarxa social X. La dirigent del PP també havia fet una crida a assistir aquest diumenge a la manifestació contra l'amnistia de Barcelona convocada per Societat Civil Catalana, a la qual ella mateixa anirà, com Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

El cap del Govern ha reivindicat "amnistia i autodeterminació, per Catalunya, per la llibertat veritable i la democràcia". Les paraules arriben després que la presidenta madrilenya digués aquesta setmana que no s'ha de "concedir el que mai hi ha hagut, i mai a les espatlles dels espanyols".

"Perquè a alguns els agrada molt parlar de llibertat i bona gestió, però són els que retallen la sanitat pública i tenen nivells més alts d'atur. Són especialistes d'amagar la seva incompetència atacant a Catalunya i a la seva ciutadania. Manipulen les emocions per les seves lluites internes de partit", ha dit en una resposta directa a Díaz Ayuso.

Aragonès ha insistit a defensar el referèndum i que Catalunya "sí és una nació" que té "tot el dret a decidir el seu futur polític". Ha assenyalat que "alguns estan obsessionats a perseguir i reprimir els catalans", i que han estat "menystinguts" pel fet de ser catalans.

"Portem anys escoltant com se'ns aboca odi constantment i es neguen els nostres drets", ha dit el president. "Qui més mal fa a la imatge de l'Estat espanyol són aquells que neguen la democràcia i el dret a vot. Els que agredeixen ciutadans que volen votar, i empresonen i forcen a l'exili aquells que van impulsar un referèndum", ha afegit.



Aragonès ha reivindicat que Catalunya ha "frenat" a la dreta i a l'extrema dreta i que "alguns no poden suportar perdre i que ara l'independentisme en tingui la clau", després de les eleccions generals del 23 de juliol. I ha destacat que el Govern està "sempre al costat de tota la ciutadania" i "sempre a Catalunya", "aquest diumenge i qualsevol altre dia", en referència a la manifestació de SCC d'aquest diumenge en contra de l'amnistia, on participarà Ayuso, a més d'altres dirigents de la dreta i l'extrema dreta espanyolista.