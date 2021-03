Argimon exigeix al Govern espanyol que ampliï l'edat de vacunació amb AstraZeneca fins els 65 anys

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha tornat a insistir a l'Estat en què suprimeixi el topall de 55 anys com a edat màxima per poder vacunar amb les dosis d'AstraZeneca. La Generalitat ja va demanar fa dies a l'Estat que ampliés l'edat fins els 65 anys, però encara no s'ha pronunciat sobre la qüestió. Argimon ha recordat que es tracta de població amb un risc més alt d'ingressar a l'UCI, i ha apuntat que països com Alemanya, Itàlia, França o els Països Baixos ja han modificat l'edat màxima.

En una roda de premsa sobre l'estat de la campanya de vacunació a Catalunya, Argimon ha assegurat que "no es tracta de desobeir", però ha reclamat "evidència científica" per "mantenir un topall que no manté ningú avui": "Demanem un replantejament tal com han fet altres països europeus", ha afegit. Argimon s'ha mostrat "convençut" que l'Estat arribarà a consensos amb els territoris per ampliar l'administració de la vacuna, i ha dit que no faria "una DUI amb les vacunes".



El secretari ha afirmat que la població de 55 a 65 anys és més vulnerable que la més jove, a qui ja s'està vacunant en el cas de treballadors essencials, i ha afirmat que amb la vacunació dels majors de 55 anys es podrien haver evitat 393 ingressos hospitalaris durant la tercera onada.

La segona dosi, més tard

D'altra banda, Argimon ha plantejat que es retardi l'administració de les segones dosis per tal que es pugui vacunar a més gent amb la primera. "Aquesta decisió és crucial", ha reivindicat Argimon, que ha demanat que hi hagi una "estratègia" europea per decidir entre si es vol "una gran protecció individual", una "protecció col·lectiva" o la combinació de les dues. Argimon ha explicat que espaiar les segones dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna dotze setmanes després de la primera dosi permetria donar la primera vacuna a un percentatge més elevat de la població.



El secretari de Salut Pública considera que la millor estratègia seria "combinar" les dues estratègies, de manera que els grups de més risc rebessin les dues dosis i retardar la segona dosi als grups de menys risc. "Obrim el debat científic per prendre una decisió ben informada per part de tothom", ha dit Argimon.



Pel que fa a la situació de la pandèmia al país, Argimon ha afirmat: "No anem malament, però tampoc bé. Estem en unes setmanes crucials". Ha insistit que és partidari de "donar aire", i en aquest sentit ha explicat que aquest dimecres començaran les converses dins el Govern per acabar de decidir les mesures que es posaran en marxa dilluns vinent.