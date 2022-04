Argimon veu "probable" una setena onada però aposta per continuar la normalització

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veu "probable" que hi hagi una setena onada de la Covid-19 però adverteix que no es pot predir ni "quan" es produirà ni de "quina virulència" serà segons quina sigui la variant dominant i com es comporti. En una atenció als mitjans a Granollers, Argimon ha apostat per continuar "normalitzant la vida quotidiana" a l'hora que es manté la vigilància del virus.

Argimon creu que el nombre de casos "no és el més important" a l'hora de monitoritzar la situació actual

En aquest sentit, el conseller creu que el nombre de casos "no és el més important" a l'hora de monitoritzar la situació actual, sinó la seva gravetat i la "repercussió" que tenen a les plantes i a les UCI dels hospitals. El conseller ha avisat que la pandèmia "està donant una treva, pero està aquí" i que encara queden molts aspectes per conèixer del virus.

Catalunya està registrant un augment de casos de la Covid-19 en els últims dies, ara que pràcticament ja no hi ha mesures -la mascareta només és obligatòria al transport i als centres de salut o residències. Així ho mostra l'actualització de dades, tot i que ara no es fan proves a la població general, de manera que la lectura dels indicadors no pot ser com fa uns mesos.



També ho certifica el grup de recerca BIOCOMSC de la UPC. Un dels seus investigadors, Enric Álvarez, ha constatat a l'ACN que des de fa diverses setmanes hi ha un augment de casos i d'hospitalitzacions a urgències o planta que de moment no es nota a les UCI. Ara hi ha 940 pacients ingressats a planta per Covid-19 i 31 a les UCI, un nombre que es manté estable en els darrers dies.

Preguntat per aquesta situació, el conseller ha afirmat que és "molt important" estar atents als pacients més greus i crítics i ha assenyalat que el nombre de persones a les UCI es manté estable en els darrers dies. Argimon ha recalcat que s'ha de vigilar dia a dia l'evolució de la pandèmia a través del sistema sentinella que estan implementant.