Artur Mas conclou aquest diumenge la inhabilitació per a càrrec públic 

L'expresident de la Generalitat Artur Mas deixarà aquest diumenge d'estar inhabilitat per ocupar un càrrec públic en plena reordenació de l'espai de Junts per Catalunya (JxCat), qüestió que segueix atentament i que ha explorat amb el també expresident i ara eurodiputat Carles Puigdemont. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar Mas a dos anys d'inhabilitació per desobediència per organitzar la consulta del 9 de novembre de 2014. Posteriorment, el Suprem va rebaixar la condemna a un any i un mes. Mas reapareixerà aquests dies a l'escena política i mediàtica amb la presentació del seu llibre Cap fred, Cor calent. El procés en primera persona (Columna).



La sentència va complicar així el futur polític de Mas, que des de llavors ha exercit com a expresident de la Generalitat i ha hagut d'afrontar també la condemna del Tribunal de Comptes, que li va imposar el pagament de gairebé cinc milions d'euros juntament amb les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.



Al gener de 2018, Mas també va anunciar la seva renúncia a la presidència del PDeCAT, una decisió que va acordar mesos enrere amb l'executiva del partit, que llavors liderava Marta Pascal, molt crítica actualment amb la línia marcada per Puigdemont. Malgrat tot, el que ha sobrevolat sempre sobre Mas ha estat la seva possible tornada a la primera línia política un cop acabés la inhabilitació, encara que cada vegada que li han preguntat al respecte ha respost que, en condicions normals, el seu paper no és tornar a presentar-se a unes eleccions a Parlament.

Encara que hi ha sectors del PDeCAT que volen el retorn de Mas, no és la seva prioritat i els últims mesos s'ha centrat en seguir de prop les negociacions sobre la reordenació de JxCat. Des de juny de l'any passat, Mas s'ha reunit oficialment en dues ocasions amb Puigdemont a Brussel·les per perfilar una fórmula que uneixi el PDeCAT, la Crida i els independents en un mateix espai polític, i per això manté contactes amb tots els actors implicats.



També està informat i segueix de prop iniciatives com la d'El País de Demà, que impulsa el director general de la fundació ESDI, Antoni Garrell, i en la qual estan implicats exdirigents del PDeCAT com Pascal i els exdiputats al Congrés Carles Campuzano i Jordi Xuclà.

Dimarts sortirà a la venda el seu llibre Cap fred, cor calent. El procés en primera persona, de Columna Edicions, en què Mas explica amb profunditat els secrets de la seva etapa al capdavant de la Generalitat i el procés sobiranista sense estalviar "autocrítica" i mostrant les seves llums i ombres. L'expresident català també va anunciar que el dissabte 29 de febrer assistirà a l'acte organitzat pel Consell per la República Catalana a Perpinyà per "donar suport" a Puigdemont.