Arxivada l'euroordre de Valtònyc en no recórrer la Fiscalia

La Fiscalia belga ha anunciat aquest dimarts que no recorrerà la sentència dictada pel Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica) denegant l'extradició del cantant Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, i per això l'euroordre per la qual el reclama Espanya queda definitivament arxivada. "El fiscal ha decidit no recórrer", ha comunicat aquest dimarts la Fiscalia després de conèixer la decisió del tribunal.



El Tribunal d'Apel·lació de Gant havia rebutjat de nou l'extradició del raper aquest matí. Després que el Tribunal de Cassació ordenés reexaminar el cas després del rebuig inicial d'Apel·lació d'entregar el cantant a Espanya, ara una nova sala ha denegat de nou l'entrega del cantant per injúries a la corona, l'únic delicte pel qual havia d'examinar de nou l'extradició.

La Fiscalia belga tenia 24 hores per recórrer la decisió, que finalment no ha fet. Visiblement emocionat, Valtònyc ha celebrat que el tribunal hagi ratificat el rebuig a l'extradició. "Era un dia dur perquè no sabíem què podia passar. Vaig venir aquí per un tema de drets fonamentals i al final així ha estat. He defensat la llibertat d'expressió tot el que he pogut. Tinc ganes de començar a viure", ha dit el raper.



"Ara és el moment de fer política, de reivindicar que tota la gent que ha patit això a l'estat espanyol ho deixi de patir", ha insistit Valtònyc, que ha afegit que és el moment de seguir amb la militància política però també de "començar a viure".



El Tribunal d'Apel·lació va rebutjar a finals de desembre el lliurament de Valtònyc en considerar que les lletres de les cançons que va escriure el 2012 i per les quals el reclamava Espanya s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió, confirmant la decisió que el jutge de primera instància de Gant va adoptar el 2018.

Davant d'aquest dictamen, la Fiscalia va demanar canviar el delicte d'enaltiment del terrorisme, que no contempla la legislació belga, pel d'incitació al terrorisme, i el d'injúries a la Corona per insults comuns, i el 18 de gener passat el Tribunal de Cassació va acceptar parcialment el recurs. Es tracta d'un cas que la justícia belga porta analitzant gairebé quatre anys, des que Valtònyc va exiliar-se a Bèlgica el 2018 quan l'Audiència Nacional va confirmar la condemna a tres anys i mig de presó pels delictes d'injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces.

El procés s'ha allargat durant aquest temps per les interrupcions a què ha obligat la pandèmia i pels dubtes que el Tribunal d'Apel·lació va plantejar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i al Tribunal Constitucional belga abans d'adoptar la decisió. En concret, els jutges van preguntar al Constitucional belga si la llei d'injúries a la Corona que Bèlgica va aprovar al segle XIX seguia sent vàlida i s'havia de fer servir, per tant, per extradir el raper.