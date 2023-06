Asens deixa la política i Aina Vidal serà la candidata dels comuns a les generals

Jaume Asens deixa la política institucional i no serà el candidat dels comuns a les eleccions generals del 23 de juliol. El que ha estat president d'Unidas Podemos al Congrés ha anunciat aquest divendres la decisió de no ser el cap de files d'En Comú Podem, un lloc que ocuparà la diputada Aina Vidal.



En les darreres hores s'havia rumorejat que Asens podria tornar a encapçalar la llista dels comuns, seguit per Vidal. Però finalment ha decidit fer un pas al costat, tal com va avançar Públic. El Consell Nacional del partit ha de validar aquest divendres les llistes de les quatre demarcacions catalanes.

En una carta de comiat compartida a través de les seves xarxes, Asens està convençut que és "la millor decisió" i considera que altres perdones poden liderar l'organització catalana a Madrid millor que ell en aquest "nou cicle polític". Defensa l'acord amb Sumar com el "més ambiciós i plurinacional des de la recuperació de la democràcia", i considera que es tracta d'un moment "ple d'esperança" on calen "energies renovades de nous lideratges".

"Ningú és imprescindible. Hi ha moment en que cal saber fer un pas al costat per deixar que altres lideratges, que poden connectar millor amb els nous temps, prenguin el relleu i anteposar, així, els interessos col·lectius als individuals", ha reblat. Asens ha defenst que la renovació de càrrecs públics és "un exercici sa i necessari" en democràcia i que "no és bo perpetuar-se", després d'un mandat com a tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona i un al Congrés dels Diputats.

El diputat assegura que li toca "seguir treballant des de la base" perquè "la política no s'acaba en les institucions". Recorda els seus inicis de compromís polític en els moviments socials i assegura que seguirà "des d'allà la lluita per construir una societat més republicana, ecologista, feminista, lliure i justa".

Asens acaba la seva carta agraint el suport de la família i l'acompanyament de companys que ha tingut al llarg d'aquests anys, mencionant específicament l'alcaldessa Ada Colau i l'exvicepresident Pablo Iglesias. I també a la militància, sent "conscient" -diu- que tindria el "tot el suport" del Consell Nacional de Catalunya en Comú i de l'Executiva de Podem si hagués volgut repetir.

Aina Vidal, el relleu

Sobre el seu relleu, Asens considera que el partit "també es mereix que sigui liderat per una dona valenta" com Aina Vidal. Reivindica la seva figura com "la millor candidata en aquests moments crucials" en el que creu que cal "plantar cara a l'amenaça d'una involució democràtica per part dels nostàlgics del franquisme".

"El futur serà feminista o no serà. L'onada feminista ha vingut per quedar-se", ha dit, insistint en que és moment per a protagonisme per a les dones. Després que Barcelona hagi tingut la primera alcaldessa, "tenim l'oportunitat de tenir per primer cop una dona presidenta d'Espanya", afegeix en referència a la candidata de Sumar, Yolanda Díaz.

En el text expressa la seva admiració per Vidal i reivindica que ve de les lluites sindicals i "sap el que és treballar dur", així com "superar adversitats vitals", en referència al seu càncer. "No hi ha cap persona en aquesta organització que s'hagi deixat més la pell pels territoris que ella", sosté.