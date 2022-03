Han passat poc més de dos anys des que el barri de La Salut de Badalona va veure com s’enderrocava un edifici amb 10 habitatges després de l’aparició d’una gran esquerda que va portar al desallotjament de les 48 persones que hi residien i que van perdre casa seva. Una situació molt semblant a la que han viscut fa uns dies els veïns del número 22 del carrer Granada, al barri de La Pau. El sostre que separa el segon i el tercer pis de l’edifici es va esfondrar i es va desprendre una part de la façana exterior. Des del carrer, el que es pot veure és una gran esquerda. Un incident que torna a posar de manifest el mal estat en què es troben alguns edificis d’habitatges de Badalona, principalment aquells que es van construir entre els anys 60 i 70.



L’esfondrament no va provocar ferits però les vuit famílies que vivien a l’edifici van ser desallotjades i ateses pels serveis socials municipals. Des d’aleshores, alguns han pogut traslladar-se a casa de familiars i altres estan allotjats a l’hotel IBIS de Santa Coloma de Gramenet i atesos diàriament al Centre Cívic La Colina de Badalona. A causa de l’incident, i per precaució, també es van desallotjar a les quatre famílies de l’edifici contigu, les del número 24. Aquestes han pogut tornar a casa aquest mateix dilluns, després que els arquitectes municipals hagin constatat que no hi ha cap perill.

Però els veïns del bloc afectat per l’esquerda de moment no podran tornar i no se sap quan podran fer-ho. "Durant cinc dies es faran treballs per apuntalar l’edifici perquè les famílies puguin entrar a recuperar les seves pertinences", assegura la regidora del districte 2 de Badalona, Rosa Trenado. S’hi destinaran 3.000 euros per fer-ho. Però perquè puguin tornar-hi a viure, "s’hi ha de fer una actuació molt més costosa que pot durar alguns mesos", afegeix Trenado.

Tot i això, la notícia ha estat molt ben rebuda pels veïns afectats ja que els primers dies es va posar sobre la taula la possibilitat d’haver d’enderrocar l’edifici a causa del seu mal estat, tal com va passar amb el bloc del Passatge de la Torre, ara fa dos anys. Per a algun d’ells és imprescindible poder entrar a recuperar les seves pertinences mentre esperen tornar a casa. I és que algunes de les persones que van haver de sortir ràpid de l’edifici no van poder fer-ho amb els seus animals de companyia. Per això, l’endemà de l’esfondrament es van posar en contacte amb els Bombers.

"La majoria de blocs són d’autoconstrucció i tenen carències importants"

"El risc de col·lapse és molt important i no ens arriscarem per entrar a rescatar uns ocellets", deia Rafael Esteban, sotscap de guàrdia de la regió metropolitana nord dels Bombers de la Generalitat. Sembla que fetes totes les inspeccions corresponents i apuntalant l’edifici, finalment sí que s’hi podrà entrar. Però aquest succés ha fet saltar les alarmes entre el veïnat de la zona. "La majoria de blocs són d’autoconstrucció i tenen carències importants", alerta Mariano Monje, president de l’Associació de Veïns de La Pau. Els veïns es mostren molt preocupats: "es repetirà en més edificis, segur", diu Monje.

Subvencions per passar la ITE

Arran de l’esfondrament del carrer Granada, l’Ajuntament de Badalona ha anunciat que ha signat un conveni amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge per la rehabilitació d’un miler d’edificis de la ciutat. En aquest sentit, es preveu oferir subvencions als propietaris de fins al 100% del cost de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). "Cal garantir la seguretat dels edificis i dels seus veïns", afirma l’alcalde Rubén Guijarro, "tenim problemes en edificis de la zona alta de Llefià, La Salut o La Pau i hem de garantir la bona salut dels habitatges".



Les comunitats de propietaris podran beneficiar-se d’ajudes econòmiques per fer actuacions com la renovació de façanes i cobertes, la incorporació d’aïllaments, la construcció de nous ascensors o l’actualització d’instal·lacions comunitàries d’aigua, llum i gas. Unes actuacions que, segons el consistori, permetran potenciar l’eficiència energètica. Per a això, s’oferiran ajudes de fins al 80% del cost de l’obra en funció de l’eficiència energètica assolida.

La FAVB reclama estabilitat política

L’esquerda i el desallotjament de les dotze famílies del carrer Granada no només preocupa als veïns del barri de La Pau. La Federació d’Associacions Veïnals de Badalona ha posat de manifest que és una situació que es pot repetir en altres barris. I asseguren que la inestabilitat política per la qual passa Badalona des de fa anys amb pressupostos prorrogats i dificultats per impulsar-ne de nous, no ajuda.



"És necessària una política en condicions, necessitem que s’acabi aquesta inestabilitat", assegura Julio Molina, president de la FAVB. Segons Molina, hi ha edificis als carrers Mozart i Amadeu Vives que estan en una situació semblant i "que poden caure en qualsevol moment". "Fa més de 20 anys que els ho diem als diferents alcaldes, esperem no haver de viure més desgràcies", lamenta el president de l’entitat.