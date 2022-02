L’alcalde de Badalona se sotmetrà a una qüestió de confiança quatre mesos després d’aixecar la vara

Han passat poc més de 100 dies des que Rubén Guijarro aixecava la vara per primera vegada després de desbancar de l’alcaldia de Badalona al popular Xavier Garcia Albiol a través d’una moció de censura. Ara, haurà de sotmetre’s a una qüestió de confiança si vol tirar endavant la seva proposta de pressupost per al 2022 al no haver aconseguit els suports necessaris per aprovar-lo en el ple d’aquest dimarts. Guanyem Badalona en Comú s’hi va comprometre en l’acord per a la investidura però, finalment, hi va votar en contra.

Han passat dos mesos des que el govern de PSC, ERC, Comuns i JxCat va presentar la proposta de pressupost, que ascendeix a 245,5 milions d’euros, 78 milions més respecte 2021 -prorrogat des del 2019-. Per aprovar-lo, era imprescindible el vot favorable o l’abstenció dels quatre regidors de Guanyem Badalona en Comú -ja que el PP de Xavier Garcia Albiol, amb 11 regidors, ja havia anunciat que hi votaria en contra-.

Nora San Sebastián (Guanyem): "Cal un govern estable que garanteixi que l’emergència social i la millora d’equipaments sigui una prioritat en el document del pressupost"

Tot i que a l’inici no va mostrar gaires reticències, Guanyem es va reunir amb el govern municipal i li va demanar incorporar algunes partides al pressupost. Però no va haver-hi prou amb el compromís de l’executiu del socialista Rubén Guijarro. Guanyem reclamava un document escrit on quedessin reflectits els canvis. Al no rebre aquestes concrecions i reclamar que feia dies que demanaven una nova trobada, la formació municipalista donava per aturades les negociacions. Més tard, va reclamar la seva entrada al govern i supeditava així l’aprovació del pressupost a la seva incorporació a l’executiu. "Un govern estable que garanteixi que l’emergència social, la millora d’equipaments i resoldre el col·lapse de la maquinària municipal sigui una prioritat en el document del pressupost", deia a finals de gener la portaveu de Guanyem Badalona en Comú, Nora San Sebastián.

Van ser precisament els quatre regidors d’aquesta formació els que el passat mes de novembre van decidir no entrar al govern "per manca de confiança" quan van presentar la moció de censura contra Garcia Albiol. En aquesta ocasió, ha estat el govern qui ho descarta: "la ciutat no es pot permetre més canvis de govern a mig mandat", assegurava Christian Carneado, portaveu del PSC, responent a la proposta de Guanyem.

Christian Carneado: "La ciutat no es pot permetre més canvis de govern a mig mandat"

El govern va mantenir la presentació del pressupost al ple d’aquest mes de febrer tot i que tant PP com Guanyem els va demanar que el retiressin. La darrera trobada entre Guanyem i el govern es va produir el matí d’aquest mateix dimarts, hores abans del ple. L’alcalde, Rubén Guijarro, va demanar l’abstenció a la formació municipalista però Guanyem insistia en què es retirés el dictamen del ple. "Pressuposem que el volen aprovar via moció de confiança, per la porta del darrere", va dir Nora San Sebastián, portaveu de Guanyem. "És una llàstima que els dos grups de l’oposició vulguin posar obstacles a allò que la ciutadania necessita enlloc de donar una imatge de consens", lamentava Rubén Guijarro, després de la trobada entre les dues formacions.

El ple tomba el pressupost

I cap sorpresa a l’arribar a la sessió plenària. Tant Guanyem Badalona en Comú com el PP hi van votar en contra tot i la insistència de l’alcalde perquè canviessin el seu sentit del vot. "Abstinguem-nos, no paralitzem l’aprovació inicial i seguim negociant", suplicava Guijarro. I Guanyem tornava a demanar-li que retirés el punt de l’ordre del dia. "L’estratègia del PSC segueix sent el mateix de sempre, tensar la corda, portar-ho al límit", deia Nora san Sebastián. Des del PP, el president del grup municipal, Juan Fernández, titllava de "farsa" la presentació del pressupost i retreia al govern que "han actuat com un govern despòtic perquè no han volgut negociar ni consensuar".

Molina (FAVB): "És millorable però és bo; actuem amb sentit de responsabilitat de ciutat"

A la sessió plenària, encara realitzada de manera telemàtica, també hi va intervenir el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB). Julio Molina també va demanar a Guanyem i el PP que facilitessin l’aprovació dels comptes. Molina assegurava que el pressupost "és millorable però és bo; actuem amb sentit de responsabilitat de ciutat".

Després del rebuig a la proposta de pressupost, l’alcalde haurà de sotmetre’s a una qüestió de confiança si vol aprovar els comptes. Tot sembla indicar que Guanyem Badalona en Comú li retirarà la confiança al govern, tot i haver acordat fa 4 mesos que garantirien la governabilitat. Un cop es produeixi aquesta moció de confiança, s’iniciarà un període de 30 dies per presentar una moció de censura. Un fet que amb tota probabilitat no es produirà i llavors quedaran aprovats automàticament els pressupostos.