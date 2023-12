Badalona torna a ser la tercera ciutat més poblada de Catalunya per primer cop des del 2017, quan Terrassa li va prendre el lloc. Segons dades oficials del padró a 1 de gener del 2023, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la població del Barcelonès té 225.957 habitants i supera així la del Vallès Occidental, amb 225.277.

Barcelona continua en primer lloc, amb 1.660.122 residents, seguida de l'Hospitalet (Baix Llobregat), amb 274.455, la gran ciutat que més creix percentualment amb un 3,4%. Tot plegat l'any en què el país ha superat per primera vegada els vuit milions d'habitants.

Sabadell continua cinquena, retallant distàncies amb les altres dues ciutats metropolitanes, degut a l'increment d'un 1,2% de població al llarg del 2022. A una distància significativa, Lleida és sisena un any més, amb 143.094 habitants, i Tarragona se li apropa, amb 138.262 i un increment interanual del 2,5%. Mataró (129.870), Santa Coloma de Gramenet (119.862) i Reus (108.479) tanquen el rànquing de les deu ciutats catalanes més grans.

Rànquing dels municipis més poblats de Catalunya segons el padró del 2023. — Guifré Jordan / ACN

Badalona i Terrassa han mantingut una pugna per ser la tercera ciutat de Catalunya els darrers anys. La ciutat del Barcelonès havia ocupat aquesta plaça durant dècades fins que la cocapital del Vallès Occidental, que va avançar Sabadell en el quart lloc el 2007, va superar-la el 2017 per entrar al podi.



Des de llavors, els dos municipis s'han separat per menys de 1.000 habitants en tots els anys –un frec a frec que va tenir la màxima expressió en el padró de l'1 de gener del 2021, quan Terrassa va quedar per davant de Badalona per només sis habitants. En l'últim any, mentre que la ciutat egarenca ha crescut un 0,5% d'empadronats, el municipi governat per Xavier Garcia Albiol n'ha pujat un 1,1%.

Gisclareny, el poble més petit

A l'altra banda de la balança, Gisclareny (Berguedà) continua un any més com a poble més petit del país, i ho és ininterrompudament des del 2017. Ja ho havia estat fins al 2002, quan Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) va registrar menys empadronats i va ostentar el títol de municipi menys poblat durant una dècada i mitja.