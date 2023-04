Barcelona atorga a títol pòstum la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a Joan Bayén, el 'Pinotxo' de la Boqueria

Juan Bayén, més conegut com Juanito, propietari de l'emblemàtic bar Pinotxo del mercat de la Boqueria, ha rebut aquest divendres a títol pòstum la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de la ciutat de Barcelona. Així ho ha aprovat per unanimitat l'Ajuntament després que l'11 d'abril, morís als 89 anys en plena batalla judicial pel traspàs de l'establiment i el seu nom.

No fa ni dos mesos que la família Bayén va traspassar el bar Pinotxo després de quatre generacions regentant el negoci. A finals d'any, el cambrer va anunciar que es jubilava i tothom esperava que la parada passés a mans de Jordi Asín, el seu nebot, ja que Juanito no tenia descendència directa. Però a finals de febrer, es va saber que finalment l'establiment s'havia traspassat al Bar Central, també ubicat al mercat.

La decisió de traspassar-lo hauria estat fruit d'una disputa familiar entre Joan Bayén i els seus nebots. Sembla que Juanito el va traspassar de manera unilateral sense tenir en compte que la meitat del negoci era d'un dels seus nebots. Fa unes setmanes, el jutjat Mercantil número 9 de Barcelona va ordenar retirar el nom original de Pinotxo Bar al nou propietari del local de la Boqueria, Egipto SLU. Asín reclama els drets de la propietat intel·lectual de la marca i recuperar així el negoci.



Més medalles d'honor

El consistori també ha atorgat cinc Medalles d'Honor a la ginecòloga Elena Carreras, per la seva trajectòria professional, enfocada a tenir cura de la salut de les dones amb una perspectiva de gènere; la periodista Julia Otero, com a referent del món de la comunicació, en especial en ràdio i televisió, i model per a generacions de professionals, i Marina Subirats, per la trajectòria científica i professional i la introducció de la perspectiva feminista a les Ciències Socials.

També han rebut la Medalla d'Honor de la ciutat Aura Fundació, pels 30 anys d'acompanyament a la inclusió social i laboral de persones joves amb diversitat intel·lectual al món de l'empresa, i la Federació d'Ateneus de Catalunya, en el seu 40è aniversari, per potenciar la tasca de les entitats socioculturals de Catalunya.