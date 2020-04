Barcelona avisa que està arribant al límit d'incineracions i preveu enterraments temporals de dos anys a partir de dimecres

L'Ajuntament de Barcelona ha avisat que està arribant al límit d'incineracions i per això es començaran a fer enterraments temporals de dos anys. El president de Cementiris de Barcelona, el regidor Eloi Badia, ha explicat que s'ha passat d'una demanda del 54% al 78% d'incineracions i això ha provocat que augmentin tant els cadàvers en dipòsit com el temps d'espera per fer la cremació, que és d'entre set i deu dies actualment, i l'objectiu és no superar el mes. A partir de dimecres "podria passar" això i per aquest motiu es començaran a fer enterraments temporals de dos anys, moment en que es podran incinerar els cossos sense cost addicional. L'augment d'inhumacions obligarà a restringir l'acompanyament i no serà possible estar present als enterraments.



Els serveis funeraris de Barcelona han reforçat la seva capacitat davant la crisi del coronavirus i s'ha passat de 205 a 321 diaris. Pel que fa als dipòsits, s'ha incrementat la capacitat de 351 a 1.465 i s'espera poder créixer "una mica més". Pel que fa a les incineracions, Barcelona té una capacitat d'unes 80 diàries (fins a les 90 en alguns casos perquè es poden donar serveis en crematoris de fora de la ciutat), així com uns 150 enterraments diaris. Això fa que es puguin fer uns 230 serveis directes des de la capital catalana, que no són només de veïns ja que acull també les peticions de famílies de l'àrea metropolitana que volen enterrar els seus difunts a Barcelona.

Els serveis es multipliquen per cinc

La situació generada per la crisi sanitària del coronavirus ha portat els serveis funeraris a què la darrera setmana, "la pitjor" segons Badia, s'arribés als 200 serveis diaris, mentre que abans se’n feien entre 40 i 50, cosa que implica que "s'han multiplicat per quatre o per cinc". En aquest context, el que més ha crescut són les peticions de cremacions.



El també regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha reconegut que "a partir de dimecres" es podria donar la situació en que "no es pot donar resposta a tothom". Ha afegit que a això hi influirà si es manté la tendència a la baixa de contagis i morts i si hi ha més gent que opti per l'enterrament. En tot cas, el consistori ja ha comunicat a la Generalitat que aquest escenari es podria donar a partir de dimecres i, tal i com recullen els decrets aprovats, començarà a fer "derivacions" cap a inhumacions.



Per tant, s'incrementaran les inhumacions, on Badia ha afirmat que hi ha més marge i on ara per ara els serveis es fan amb els terminis habituals. Per poder assumir l'increment d'enterraments, el serveis funeraris augmentaran l'horari de treball i es reforçarà el personal. El regidor ha explicat que els Bombers s'havien ofert per donar-hi suport i que s'acceptarà aquesta resposta.



L'Ajuntament informarà a les funeràries de quantes cremacions poden fer al dia i seran aquestes les encarregades d'informar a les famílies si poden incinerar el seu difunt o si han de fer un enterrament temporal, que es faran principalment a Collserola o Montjuic.

Preu màxim de 2.500 euros

Finalment, Badia ha explicat que la Generalitat els ha donat el vistiplau en la proposta de preus funeraris màxim, de tal manera que el preu màxim d'un funeral bàsic, amb enterrament o cremació, sigui de 2.500 euros. Així, les funeràries tindran un sostre de 1.950 euros del servei, més 537 en el cas de l'enterrament i 550 pel que fa a les incineracions.