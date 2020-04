Els crematoris es col·lapsen amb el coronavirus

La Roser (nom fictici) va perdre el seu pare durant la crisi de la Covid-19, que ha provocat més de 2.300 morts a Catalunya fins aquest dijous. Ell vivia a la residència Star de Passeig Maragall, a Barcelona, i el seu company d'habitació va morir el 20 de març per coronavirus. Ell, que tenia patologies prèvies, va traspassar al cap de tres dies per "aturada cardiorespiratòria aguda". A més de perdre el seu pare en vida, també el perd un cop mort.



Quatre dies després de la defunció, la Roser no sabia on estava el cos del seu progenitor. El director de serveis funeraris d'Áltima, Josep Ventura, ha lamentat que la comunicació amb la família de la Roser "no hagi estat l'adequada". "S'ha multiplicat per sis el nombre de defuncions que atenem. Abans en gestionàvem 30 a la setmana i ara 180. Això fa que nosaltres no puguem estar pendents i ens sap molt de greu perquè no hem pogut informar a aquesta família adequadament", ha reconegut. A més, ha detallat que el percentatge d'incineracions habitual està al voltant del 50% i ara s'ha disparat fins al 80 - 85%.

Certificat de defunció del pare de la Roser.

El 23 de març, la funerària Áltima, encarregada de gestionar la incineració del difunt, que inicialment es trobava al tanatori de la Ronda de Dalt, va assegurar-li a la Roser que seria incinerat el 26 de març al crematori de Montjuïc. Aquell dia truca al crematori, i allà li diuen que no, que el seu pare no hi és i que no l'esperen allà. Torna a telefonar al tanatori de la Ronda de Dalt i una de les persones que l'atén li comunica que el seu pare potser està al Papiol (Baix Llobregat). "Ah, no, està aquí fent cua amb quatre més", li etziben. La seva germana li escriu per WhatsApp que el crematori de Montjuïc (gestionat per Cementiris de Barcelona) està saturat, situació que més tard li confirmen des d’Áltima. Després de quatre dies d’incertesa i insistència, desenes mails i trucades buscant una resposta, li comuniquen que el seu pare està a Figueres (Alt Empordà), on serà incinerat al tanatori-crematori gestionat per S. F. Integrals de Girona -filial d'Áltima-. Sense comunicació ni notificació prèvia. "Jo entenc que van saturats, però podrien haver-me avisat", denuncia a Públic la Roser.

En aquest sentit, Ventura ha explicat que els cementiris de Barcelona estan col·lapsats perquè no tenen capacitat suficient, tampoc el crematori municipal, i que és per això que Áltima utilitza els seus propis forns crematoris. L'empresa disposa de 29 tanatoris, 6 crematoris (Hospital Gran via, Sitges, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Ripollès i Figueres) i 16 cementiris. Áltima és la principal companyia del sector a Catalunya, juntament amb Mèmora. Entre les dues controlen el 33,6% d'un mercat que mou centenars de milions d'euros cada any i en el qual tenen un paper decisiu els grups asseguradors, que, al cap i a la fi, són els que abonen la majoria d'enterraments (el 60% en l'àmbit estatal i el 75% a Barcelona), segons va explicar Crític. Áltima està controlada pel Grup VFV, format per les tres famílies d’accionistes, si bé al seu accionariat també hi participa el grup assegurador Santalucía a través de la seva filial Albia.

Els crematoris, saturats per l'augment de la demanda

El percentatge d'incineracions habitual està al voltant del 50%. Ara mateix és del 80 - 85%

El cas del pare de la Roser va ser "excepcional", justifica Ventura. "Els forns a la zona més propera de Barcelona estaven en tasques de manteniment i per això durant un dia vam enviar a fer vuit incineracions a Figueres", assegura. El director de serveis funeraris d'Àltima explica que no han traslladat més cossos de Barcelona a Figueres des d'aquella ocasió. A part de la mala gestió d'aquest cas, la situació global per a les funeràries és cada dia més complicada durant l'epidèmia. El percentatge d'incineracions habitual està al voltant del 50%. Ara mateix ha pujat fins el 80 - 85%. "No sabem si l'opinió pública ha entès que només es pot incinerar, nosaltres aclarim que es pot triar entre incineració o inhumació", ha alertat. A més, ha recordat que l'enterrament es pot fer en el moment de la mort, al qual poden assistir fins a tres persones segons les últimes indicacions de la Generalitat i el Govern espanyol. Tot i que no es poden vetllar els morts ni fer cerimònies aquests dies, els familiars que opten per l'enterrament no han d'esperar que s'aixequi l'Estat d'alarma per tenir les cendres.



Ja que les instal·lacions estan tancades degut al decret llei publicat per la Generalitat la setmana passada i per l’ordre ministerial publicada aquest dilluns, Áltima informarà a les persones de quan podran anar a recollir les cendres dels seus éssers estimats un cop s’aixequin les mesures restrictives. Això és el que esperen la Roser i la seva família. Tot i això, les úniques que saben el viatge que ha patit el seu pare són les filles perquè han volgut estalviar-li el mal tràngol a la mare. Fins el 2 d’abril no se’ls hi ha confirmat que les cendres del seu pare, difunt el 23 de març, ja estaven al tanatori de la Ronda de Dalt.



Degut a la saturació dels crematoris de Barcelona, Áltima utilitza els de gestió pròpia, encara que reconeix que hi ha dies de retard en el procés. És per això que han augmentat la plantilla, de 200 persones a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 18 persones més des de l’inici de la crisi del coronavirus. "Quan incorporem persones a la nostra organització no provenen del sector, que és molt específic. Normalment hi ha una formació de tres mesos i ara és d’un dia i mig o dos dies", ha detallat. Potser això explica la falta de tacte d’algunes persones que van tractar amb la Roser, encara que ella especifica que hi ha d’altres que es van disculpar i van reconéixer la saturació dels serveis.



La saturació que pateix Àltima no és única, ja que la Covid-19 col·lapsa els serveis funeraris de Barcelona, Catalunya i també Madrid. Per tal d’evitar la situació que pateix la capital estatal, que ha hagut d’utilitzar edificis com el Palau de Gel per emmagatzemar difunts, el sector ha posat en marxa algunes iniciatives, segons va informar La Vanguardia. Una de les més rellevants és la que ha executat Mémora al tanatori de Collserola, tancat al públic des de fa dies. Està condicionant l'espai per disposar d'un gran dipòsit refrigerat. "Són dues plantes, de 2.500 metres quadrats cadascuna, amb nous sistemes de refrigeració", van explicar fonts de la funerària a La Vanguardia.



Les primeres gestions que es van fer amb la mort del seu pare van ser per correu, entre elles escollir les urnes en les quals seria incinerat

Una altra de les queixes que té la Roser és "la falta d'empatia" per part d'alguns treballadors, ja que les primeres gestions que es van fer amb la mort del seu pare van ser per correu, entre elles escollir les urnes en les quals seria incinerat. Després de veure aquell missatge, ella va trucar per telèfon perquè considerava que era un tracte "molt impersonal". "És fruit de l'excepcionalitat del moment", ha justificat Ventura. Com que les famílies no es poden traslladar als cementiris o tanatoris, el personal ha de fer els tràmits per telèfon o per correu electrònic. Encara que ha tornat a reconèixer que alguns dels treballadors no han atès de forma correcta a la Roser, ha assegurat que han d'establir mesures de seguretat pel personal i han d'obeir les ordres del confinament, i que és per això que fan els contactes de forma telemàtica.



D'altra banda, Ventura ha denunciat la manca de material de protecció pel personal. Davant de l'escàs material rebut per part de la Generalitat, segons Ventura, han demanat als seus proveïdors mascaretes i els sacs estanc en els quals s'han de dipositar les persones mortes per Covid-19, els quals escassegen i són molt necessaris. Segons el protocol establert pel ministeri de Sanitat, el personal de l'hospital o de la residència ha d'ubicar el difunt en una bossa biodegradable, el qual després s'hauria de dipositar en un lloc separat de la resta de la morgue. "Aquest és el procediment teòric, ja que la majoria de vegades ho fa l'empresa de serveis funeraris", ha detallat Ventura, qui ha entès que la situació del personal sanitari és difícil i que potser per això no segueixen el protocol.



La Roser està pendent de rebre les despeses de la gestió del seu pare per així poder enviar la factura a l'assegurança Santa Lucía, on té la pòlissa. Allà li han assegurat que podrien tornar-li l'import dels serveis no utilitzats, ja que vetllar algú en temps de Covid-19 no inclou vetlla, ni flors, ni tampoc vestir al difunt. Respecte a això, Ventura ha especificat que el servei bàsic ofert per Áltima ha passat de 2.105 euros a 2.002 perquè hi ha serveis que no poden oferir degut a les mesures restrictives. En aquest sentit, Ventura ha assegurat que la seva empresa no va apujar els preus durant el coronavirus, tal com va fer Mèmora. Tot i això, no va ser fins al 2017 que el grup municipal d’Esquerra Republicana va impulsar la necessitat de reformar l’ordenança es va obligar a Àltima a tenir un preu tancat per un servei bàsic, que no estava operatiu.