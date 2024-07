Más de un millón de andaluces, el 12% de la población, esperan cita para una consulta en un hospital o una operación

Más de un millón de andaluces, lo que supone el 12% de la población de la Comunidad Autónoma, esperaban el mes de junio pasado o bien una consulta en un hospital o bien una intervención quirúrgica, según se extrae de los datos disponibles en el portal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El Gobierno andaluz, del PP, facilita, por un lado, los datos de quienes están a la espera de una operación, y, por otro lado, el de los quienes aguardan consultas externas en un hospital.

Así, el número de personas inscritas para una operación quirúrgica en Andalucía era el mes de junio pasado de 215.275, 11.900 más que un año antes, cuando constaban 203.375, lo que supone un incremento del 5,5% en esos doce meses.

Si se añade además a esta lista la de personas que esperan para ser atendidas en alguno de los 38 hospitales de Andalucía, que eran en el mes de junio 848.787, la suma de ambas cifras supera el millón de personas: 1.064.062.

En Andalucía habitan 8,6 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone, por tanto, que el 12% de la población total esperaba atención médica en el mes de junio.

Esa cifra es superior en 216.858 personas, además, a la que había cuando el PP de Andalucía llevaba apenas seis meses en el Gobierno, hace un lustro, lo que implica un aumento del 25% en ese tiempo. En junio de 2019 había 695.367 pacientes pendientes de ser atendidos en los hospitales. Y otros 151.837 inscritos en lista de espera quirúrgica, en total 847.204.

Las intervenciones quirúrgicas han aumentado más en términos relativos que las consultas, aunque estas también lo han hecho, en el tiempo que lleva Juan Manuel Moreno Bonilla en el Gobierno.

Este tomó el lunes pasado la decisión de cesar a la consejera de Salud, Catalina García, quemada tras meses de enfrentamiento con los sanitarios, que habían reclamado su dimisión repetidas veces. El presidente reubicó a García en la consejería de Sostenibilidad e incorporó a la pediatra, exderectora del distrito Aljarafe, en Sevilla, Rocío Hernández Soto, que hereda este panorama.

Así, según el desglose que hace el SAS, las operaciones en espera han crecido un 41%, en 63.438 personas, en estos cinco años. De 151.837 en junio de 2019 a 215.275 en junio de este año.

Mientras, las consultas han crecido en 153.420 pacientes, un 22% más en un lustro, desde los 695.367 ciudadanos de junio de 2019 hasta los 848.787 de junio de este año.

Se opera poco en la pública

En el último semestre, eso sí, entre diciembre y junio se ha producido un descenso en las listas de espera, que está por ver que se confirme a finales de año, en la comparativa interanual: ya se produjeron antes rebajas en las listas, que luego se quedaron en agua de borrajas.

"Desde 2019 Andalucía se encuentra en una senda alcista con algún episodio puntual de bajada", considera el sindicato CCOO, que elabora informes periódicos sobre el comportamiento de las listas de espera. La pandemia tensionó muy fuerte el sistema público y Andalucía no ha recuperado los niveles anteriores.

"La caída [de este semestre] puede verse mermada por el efecto de la política de recortes de consultas externas e intervenciones quirúrgicas de este año, que supera a la del año anterior. De modo que, en diciembre, podemos encontrarnos con un incremento de los pacientes en espera de una intervención", considera Daniel Gutiérrez, de CCOO.

"Esperamos que los datos de listas de espera supongan un verdadero punto de inflexión, pero el plan de disminución asistencial de verano, una línea estratégica de carácter economicista, la utilización de los centros sanitarios por debajo de su capacidad y la política cicatera en materia de personal, junto a la falta de incentivos para retener a los profesionales, unas condiciones salariales y laborales peores que en otras comunidades y la inseguridad por la falta de cumplimiento de los pactos acordados tendrán muy probablemente una repercusión negativa en el próximo corte", advierte Gutiérrez.

En un informe elaborado en fechas recientes en el que CCOO analiza a fondo la problemática y en él se aporta un dato que contribuye a explicar el aumento, sobre todo, en la lista de espera quirúrgica: "Entre 2018 y 2021, [Andalucía ha] tenido una de las tasas de intervenciones quirúrgicas por cada 1000 habitantes más bajas".

En esos tres años, según el análisis de CCOO, en Andalucía se realizaron de media 3,39 intervenciones quirúrgicas por cada paciente que quedaba en espera. Esta es "la cuarta cifra más baja de todas las comunidades autónomas". "Hay comunidades que superan las doce intervenciones por cada paciente en espera. Es mejor el desempeño en aquellas comunidades que son capaces de realizar más intervenciones y dejar menos pacientes en espera", se lee en el trabajo.

Remacha el informe con esta idea: "Con esta ratio paciente intervenido/paciente pendiente tan baja es difícil que las listas de espera puedan mejorar. No es casualidad que tengamos estas listas de espera. Modificar la ratio y la tasa exige de medidas enérgicas y las cifras cada vez mayores de pacientes pendientes de intervención no hace si no confirmar que éstas no se están tomando".

Este descenso en las operaciones ha favorecido a la sanidad privada. Las intervenciones quirúrgicas en centros privados han aumentado en la misma proporción en que han descendido en los hospitales públicos. En el año 2022, se ejecutaron 103.187 más operaciones que en el año 2011 en los hospitales privados y, en paralelo, 101.206 menos en los públicos, según los datos del portal del Sistema de Información de Atención Especializada del Ministerio de Sanidad.