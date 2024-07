El PSC celebra els acords amb ERC i Comuns i en destaca l'ambició i solidesa

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrat els acords per investir Salvador Illa assolits tant amb ERC com amb els Comuns durant aquesta setmana. En diversos missatges a la xarxa social X, la dirigent que ha coordinat les negociacions amb els dos partits ha afirmat que aquests pactes faran "avançar Catalunya", "construir un país socialment més just" i tenir "un futur millor per als 8 milions de catalans i catalanes".

D'una banda, Moret ha afirmat que el preacord amb ERC és "ambiciós i sòlid", així com "un pacte de país". La socialista creu que es fa "un salt endavant" tant en finançament com en fiscalitat, destacant també "l'impuls" de la llengua catalana i el "reconeixement" d'allò que caracteritza Catalunya "com a poble i com a nació". "És un molt bon preacord, ambiciós, sòlid i transparent, que conjuga sensibilitats diverses", conclou sobre una entesa que ha d'avalar la militància republicana.

El preacord entre @Esquerra_ERC i @socialistes_cat, que hem fet públic i que fem nostre, proposa un pacte de país per fer avançar Catalunya. — Lluïsa Moret Sabidó (@LluisaMoretSabi) July 31, 2024

Pel que fa a l'acord amb els Comuns, que aquest dimecres ha avalat el Consell Nacional, celebra que Catalunya "avançarà en polítiques d'habitatge, de salut, d'educació i de transició verda justa". A més, ha subratllat que l'entesa "garanteix el desplegament de polítiques progressistes per a millorar la qualitat de vida dels catalans". "És un pacte que assumim amb la convicció de construir un país socialment just", ha dit.

Suficient per investir Illa

Si a la consulta del divendres la militància d'ERC decideix avalar el preacord amb el PSC, el candidat socialista Salvador Illa podrà comptar amb la majoria suficient per a ser investit president de la Generalitat de Catalunya. El primer secretari del partit sumaria el suport dels 68 diputats del PSC, ERC i Comuns.