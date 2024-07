L'habitatge i el model turístic, carpetes clau del pacte entre PSC i Comuns per investir Illa

Ja és oficial: els Comuns han tancat un preacord d'investidura amb el PSC. D'aquesta manera, Salvador Illa és més a prop de ser investit president de la Generalitat, si les bases d'ERC ho avalen. Ho ha anunciat aquest dimecres la líder dels comuns, Jéssica Albiach, en un discurs davant del Consell Nacional del partit, que ha avalat el pacte pràcticament per unanimitat, amb 124 vots a favor i només dues abstencions. Albiach defensat que hi ha "mesures concretes" en matèria social i en transició ecològica. Albiach ha subratllat que és un acord només per a una investidura i ha destacat que és "molt ambiciós".

L'habitatge i el model turístic són dues de les carpetes clau del pacte entre PSC i Comuns per investir Illa, sota el títol Un acord per fer avançar el país: una Catalunya de progrés i sostenible. Segons el document fet públic aquest dimecres, el partit liderat per Jéssica Albiach ha acordat amb els socialistes aprovar un règim sancionador "per decret" per evitar els incompliments de la regulació de lloguers vigent a Catalunya, concretament pel que fa al lloguer per habitacions, la principal escletxa de la norma.

El text estableix el compromís per a la construcció de 55.000 pisos protegits nous i 350 milions per ampliar el parc públic de lloguer en 5.000 habitatges mitjançant la compra per tanteig i retracte. Així mateix, contempla un compromís per a "prorrogar les qualificacions d'habitatge de protecció" a les zones considerades tensionades. Aquesta mesura suposaria allargar el temps en què milers de pisos tindrien un preu limitat. A banda, planteja "estudiar" l'aplicació d'un impost contra l'especulació i crear un "reglament d'habitatges buits" que acompanyi el registre de grans tenidors.

El pacte també contempla la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l'etapa 0-3 durant aquesta legislatura, així com avançar cap al 6% d'inversió pública en educació tal com estableix la Llei d'Educació de Catalunya. També es compromet a crear "un servei de psicòleg gratuït, sense cita prèvia, de proximitat a tots els municipis de més de 50.000 habitants i les capitals de comarca".

Fre al Hard Rock

Una altra de les carpetes és el model turístic. A banda d'una reducció dels creuers i creueristes, els comuns han acordat posar fre definitivament al macrocomplex turístic del Hard Rock, que va desencadenar l'avançament de les eleccions. Segons ha avançat El País, els de Jéssica Albiach han pactat amb els socialistes canviar la Llei del Consorci Recreatiu Turístic (CRT) de la Costa Daurada on s'aixecaria el resort per apujar l'impost que grava l'activitat dels casinos. Passaria del 10% actual al 55%.



A banda, el preacord també es contempla la intenció de donar "impuls" a un pacte de país per "un nou model turístic" que millori les condicions laborals dels treballadors del sector i que sigui "més respectuós amb el seu entorn natural". En aquest sentit, el text del preacord menciona la necessitat de començar "en un termini de sis mesos" l'estudi per saber quina és la càrrega turística del país i en especial de les zones amb més densitat de veïns i visitants.

Fre al Quart Cinturó

Pel que fa a la mobilitat, el preacord contempla "garantir la connexió del tramvia per la Diagonal" i l'mpliació de les línies de metro L1 fins a Badalona, l'L3 fins a Esplugues de Llobregat, la connexió de l'L4 i L5 a La Sagrera i la connexió de Trinitat Vella i Trinitat Nova. El document incorpora també el transport gratuït per als menors de 16 anys.

També estableix "garantir que en aquesta legislatura no s'impulsarà el Quart Cinturó fins a Granollers" i planteja impulsar el transport sostenible a la corona metropolitana "especialment" a través de la línia orbital ferroviària als vallesos.